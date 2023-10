Un important système de santé situé au Kentucky transforme la logistique des pharmacies en centralisant les opérations de distribution.

LOUISVILLE, KY, le 4 oct. 2023 /CNW/ -- Tecsys Inc. (TCS à la Bourse de Toronto), société de logiciels de gestion de la chaîne d'approvisionnement à la pointe de l'industrie, a annoncé aujourd'hui que le système de santé Baptist Health, installé au Kentucky, transformera ses opérations de sa chaîne d'approvisionnement en produits pharmaceutiques grâce à la mise en œuvre de la plateforme logicielle Elite™ de Tecsys.

Ce projet, qui établira un centre de services pharmaceutiques consolidé (CSPC), est une étape importante dans la recherche permanente d'efficacité opérationnelle de Baptist Health, qui investit dans des stratégies innovantes pour créer un Kentucky plus sain.

Baptist Health comprend neuf hôpitaux, 2 700 lits agréés et plus de 450 points de soins, dont des établissements de soins ambulatoires, des cabinets et services médicaux, des cliniques d'urgence ainsi que des centres de diagnostic et de chirurgie ambulatoire. En septembre 2022, le système de santé a annoncé son intention de construire un siège central de 90 000 pieds carrés pour les services pharmaceutiques afin de rationaliser ses services pharmaceutiques en pleine expansion dans les sites du système au Kentucky et dans le sud de l'Indiana. Pour coordonner les opérations de distribution complexes de cette pharmacie centralisée, Baptist Health utilisera la plateforme infonuagique avancée Elite™ de Tecsys, en vue de consolider et d'optimiser la logistique, pour que les patients et leurs soignants puissent accéder aux médicaments de manière rapide et efficace.

Un CSPC peut garantir un approvisionnement constant en médicaments de grande qualité au coût le plus bas possible pour les patients, tout en minimisant l'impact des pénuries de médicaments. Cette approche de la distribution pharmaceutique permet de centraliser les commandes par correspondance, la gestion des trousses et des plateaux, les préparations et les spécialités pharmaceutiques. Le CSPC peut également conserver un stock approprié d'antidotes, de médicaments en cas de catastrophe et d'autres médicaments coûteux nécessaires aux soins des patients, afin que le système de santé soit flexible sur le plan opérationnel tout en réduisant la charge de chaque établissement en matière de stocks.

« Prioriser les soins aux patients requiert de l'innovation, et notre centre de services pharmaceutiques consolidés de pointe est un exemple évident de notre engagement envers eux », a expliqué Nilesh Desai, pharmacien en chef chez Baptist Health. « Avec Tecsys comme partenaire logiciel, nous centralisons les processus d'approvisionnement, nous optimisons la gestion des dépenses pharmaceutiques et nous augmentons l'efficacité de notre personnel. Cela permet à notre équipe de se concentrer sur des initiatives stratégiques, et garantit un accès rapide et abordable aux prescriptions essentielles. En adoptant les meilleures méthodologies des modèles de chaîne d'approvisionnement de centres de services consolidés, le logiciel nous permet de faire face aux pénuries de médicaments, de réduire le gaspillage des stocks et de rationaliser nos opérations de manière plus efficace. »

L'écosystème avancé de la chaîne d'approvisionnement pharmaceutique de Baptist Health permet à l'organisation d'atteindre plusieurs objectifs clés, notamment :

Responsabiliser les pharmaciens et améliorer les soins aux patients. Le CSPC de Baptist Health libère les pharmaciens des tâches manuelles de gestion des stocks, afin qu'ils puissent consacrer plus de temps aux soins des patients.

Le CSPC de Baptist Health libère les pharmaciens des tâches manuelles de gestion des stocks, afin qu'ils puissent consacrer plus de temps aux soins des patients. Réduire les pénuries d'approvisionnement. Comme les pénuries de médicaments devraient persister, le CSPC de Baptist Health centralise la gestion des stocks de médicaments, ce qui permet une répartition efficace des produits entre les différents sites de soins afin de minimiser le gaspillage et la péremption.

Comme les pénuries de médicaments devraient persister, le CSPC de Baptist Health centralise la gestion des stocks de médicaments, ce qui permet une répartition efficace des produits entre les différents sites de soins afin de minimiser le gaspillage et la péremption. Augmenter l'espace de stockage et renforcer la sécurité. La centralisation des opérations permet une utilisation stratégique de l'espace, y compris des environnements climatisés pour certains médicaments et des zones de stockage sécurisées pour les substances contrôlées à haut risque, ce qui améliore la sécurité globale des opérations de la chaîne d'approvisionnement des pharmacies.

La centralisation des opérations permet une utilisation stratégique de l'espace, y compris des environnements climatisés pour certains médicaments et des zones de stockage sécurisées pour les substances contrôlées à haut risque, ce qui améliore la sécurité globale des opérations de la chaîne d'approvisionnement des pharmacies. Améliorer l'approvisionnement stratégique. En consolidant la planification de la demande et les achats, Baptist Health disposera des informations nécessaires pour entreprendre des initiatives stratégiques fondées sur le volume, ce qui permettra de rentabiliser les achats de produits pharmaceutiques.

Garantir la conformité réglementaire. Le CSPC centralise la surveillance des exigences réglementaires, ce qui permet de préserver la sécurité des patients et de maintenir la conformité avec les normes de l'industrie.

Valerie Bandy, directrice principale des solutions pour les pharmacies chez Tecsys, a commenté cette collaboration en ajoutant : « Il est malheureusement notoire que la logistique des pharmacies est inefficace. Nilesh et l'équipe de Baptist Health effectuent une véritable transformation. Ils ont adopté une approche axée sur le patient qui exploite l'innovation de la chaîne d'approvisionnement et l'applique de manière ciblée aux opérations de leur pharmacie. En tant que chef de file de l'industrie dans ce domaine, nous sommes ravis d'être leur partenaire logiciel dans la réalisation de cette initiative. »

À propos de Baptist Health

Fondé en 1924 à Louisville, au Kentucky, Baptist Health est un système de santé complet qui se consacre à l'amélioration de la santé des communautés qu'il dessert. La famille Baptist Health comprend neuf hôpitaux dans le Kentucky et le sud de l'Indiana, des médecins salariés et indépendants, et plus de 450 points de soins, notamment des établissements de soins ambulatoires, des cabinets et services médicaux, des cliniques d'urgence, des centres de diagnostic et de chirurgie ambulatoire, des soins à domicile, des centres de remise en forme, ainsi que des cliniques de médecine du travail et de kinésithérapie.

À propos de Tecsys

Depuis notre création il y a 40 ans, beaucoup de choses ont changé dans le domaine de la technologie de la chaîne d'approvisionnement. Mais une chose est restée constante : en développant des solutions dynamiques et innovantes pour la chaîne d'approvisionnement, Tecsys a équipé les organisations pour leur permettre de croître et d'acquérir un avantage concurrentiel. Au service des secteurs de la santé, de la distribution et du commerce convergent, et couvrant de multiples marchés complexes, réglementés et à fort volume, Tecsys propose des solutions de gestion d'entrepôt, de distribution et de transport, de gestion de l'approvisionnement au point d'utilisation, et de gestion des commandes au détail, ainsi que des solutions complètes de gestion financière et d'analyse.

Les actions de Tecsys sont cotées à la Bourse de Toronto sous le symbole TCS. Pour plus d'informations sur Tecsys, consultez le site www.tecsys.com.

Copyright © Tecsys Inc. 2023. Tous les noms, marques, produits et services mentionnés sont des marques de commerce déposées ou non de leurs propriétaires respectifs.

