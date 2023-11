MONTRÉAL, le 15 nov. 2023 /CNW/ - Banque Nationale Placements Privés (« BNPP ») annonce un investissement au sein de Service d'entretien CLEAN International inc. (« CLEAN ») afin de permettre à l'entreprise d'effectuer une transition progressive de leadership et d'accélérer son plan de croissance dynamique au cours des prochaines années. CLEAN est un chef de file du marché de l'entretien ménager et de l'assainissement agroalimentaire au Québec.

Établie à Lévis, dans la région de Québec, CLEAN a été fondée en 1993 par l'entrepreneur Daniel Labrie et s'est forgée une réputation et une place enviables dans son marché. L'entreprise est reconnue pour sa maitrise avancée des exigences des secteurs agroalimentaire et industriel, de même que pour ses stratégies avant-gardistes en matière de recrutement. Elle emploie plus de 800 travailleurs. CLEAN compte une équipe qui excelle dans le recrutement étranger et qui veille au bien-être de ses travailleurs issus de l'immigration. Des ateliers de francisation sont offerts directement par l'entreprise.

« CLEAN est privilégiée de pouvoir maintenant compter sur un investisseur d'envergure comme BNPP. Les possibilités qui s'offrent à nous sont importantes, tant pour les possibilités de croissance organique que celles par voie d'acquisitions. L'appui de BNPP nous permettra d'orchestrer le transfert progressif du leadership de l'entreprise vers une nouvelle équipe de gestionnaires et de développeurs aguerris, tout en menant à bien la prochaine étape de notre plan de croissance », a affirmé Daniel Labrie, président et chef de la direction et fondateur de CLEAN.

« CLEAN est un bel exemple d'entreprise où les valeurs humaines côtoient l'excellence et la rigueur au travail. CLEAN est maintenant un acteur incontournable afin d'assurer le bon fonctionnement de plusieurs sites industriels et agroalimentaires, et ses façons de faire lui permettent de viser à desservir un éventail encore plus large de clients. Banque Nationale Placements Privés contribuera à la mise en place d'une équipe de direction talentueuse et d'un conseil d'administration ayant une expertise relevée. Ils pourront s'appuyer à tout moment sur notre volonté de contribuer au développement de CLEAN, notamment par un appui actif aux fusions et acquisitions dans ce secteur », a soutenu Luc Ménard, vice-président exécutif, directeur général et chef des placements privés à la Banque Nationale.

À propos de la Banque Nationale du Canada

Forte d'un actif de 426 milliards de dollars au 31 juillet 2023, la Banque Nationale du Canada, avec ses filiales, est l'un des plus importants groupes financiers intégrés canadiens. Elle compte environ 30 000 employés dans des fonctions à contenu élevé de savoir, et a été maintes fois primée pour ses qualités d'employeur et son engagement à l'égard de la diversité. Ses titres sont cotés à la Bourse de Toronto (TSX : NA). Suivez ses activités sur bnc.ca ou par l'entremise des réseaux sociaux.

À propos de Banque Nationale Placements Privés

Banque Nationale Investissements inc., utilisant le nom d'affaires Banque Nationale Placement Privés, est le gestionnaire du Fonds croissance PME Banque Nationale, S.E.C. À titre de société de capital de risque, Banque Nationale Placements Privés (BNPP) propose des opportunités d'investissement diversifiées à une clientèle d'investisseurs aguerris du réseau de la Banque Nationale. Le capital mobilisé permet notamment d'accompagner les entreprises en croissance qui souhaitent préserver le contrôle de leur développement et qui sont à la recherche de partenaires à long terme.

MC Banque Nationale Placements Privés est une marque de commerce de la Banque Nationale du Canada.

Renseignements: Stéphanie Rousseau, Conseillère senior, Affaires publiques, Banque Nationale du Canada, Tél. : 514 394-5684, [email protected]