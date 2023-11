MONTRÉAL, le 1er nov. 2023 /CNW/ - L'entreprise manufacturière de Drummondville CVTech-IBC, qui se spécialise dans la conception et la fabrication de systèmes de transmission à variation continue (CVT), annonce un investissement dans son capital-actions chapeauté par Banque Nationale Placements Privés (BNPP), et ce, afin d'accompagner la direction dans le rachat des actions du président et actionnaire majoritaire, Alain Charest, et du directeur des opérations, Marc Dionne.

Cette transaction permet de finaliser le transfert de l'entreprise amorcé au cours des dernières années par son président alors qu'il s'était entouré d'une équipe solide pour assurer sa relève. David Ouellet est nommé président et chef de l'exploitation. Il est appuyé par l'équipe de direction en place pour poursuivre la croissance de l'entreprise.

Les Services aux entreprises de la Banque Nationale et Investissement Québec ont rendu possible le montage de la transaction par voie de financement bancaire.

Fondée en 1969 à Drummondville, CVTech-IBC conçoit et fabrique des systèmes de transmission à variation continue destinés aux véhicules récréatifs, utilitaires et aux voitures de ville. L'entreprise, qui est un chef de file dans son domaine, est présente sur les marchés nationaux et internationaux, tels que les États-Unis, l'Europe et l'Asie, et emploie près de 200 travailleurs spécialisés dans la région.

« L'équipe de Banque Nationale Placements Privés (BNPP) s'est positionnée dès le départ comme un partenaire idéal afin d'assurer une transition harmonieuse, puisqu'elle valorise notre savoir-faire et désire assurer le maintien et la croissance durable de CVTech-IBC au Québec. La relation a été naturelle dès les premières rencontres et mon équipe est enthousiaste à l'idée de poursuivre avec ce partenaire. Je continuerai mon implication par une présence au conseil d'administration qui sera mis en place. L'annonce marque une étape importante pour CVTech-IBC qui amorce une nouvelle phase de croissance », a déclaré Alain Charest de CVTech.

« CVTech-IBC jouit d'une excellente réputation dans le marché grâce à la qualité de ses produits et services et à sa culture d'innovation qui caractérise toutes les sphères d'activités. BNPP croit fermement qu'elle pourra accompagner l'entreprise dans la prochaine étape de sa croissance en l'épaulant dans le développement et la commercialisation de nouvelles solutions et dans l'optimisation de ses processus », a mentionné Luc Ménard, vice-président exécutif, directeur général et chef des placements privés à la Banque Nationale. « Les PME sont la colonne vertébrale de notre économie et on observe un nombre grandissant de transferts d'entreprises. C'est pourquoi il est primordial de les accompagner adéquatement dans cette étape clé, non seulement pour assurer leur prospérité, mais aussi celle de notre économie. »

À propos de la Banque Nationale du Canada

Forte d'un actif de 426 milliards de dollars au 31 juillet 2023, la Banque Nationale du Canada, avec ses filiales, est l'un des plus importants groupes financiers intégrés canadiens. Elle compte environ 30 000 employés dans des fonctions à contenu élevé de savoir, et a été maintes fois primée pour ses qualités d'employeur et son engagement à l'égard de la diversité. Ses titres sont cotés à la Bourse de Toronto (TSX : NA). Suivez ses activités sur bnc.ca ou par l'entremise des réseaux sociaux.

À propos de Banque Nationale Placements Privés

Banque Nationale Investissements inc., utilisant le nom d'affaires Banque Nationale Placement Privés, est le gestionnaire du Fonds croissance PME Banque Nationale, S.E.C. À titre de société de capital de risque, Banque Nationale Placements Privés (BNPP) propose des opportunités d'investissement diversifiées à une clientèle d'investisseurs aguerris du réseau de la Banque Nationale. Le capital mobilisé permet notamment d'accompagner les entreprises en croissance qui souhaitent préserver le contrôle de leur développement et qui sont à la recherche de partenaires à long terme.

MC Banque Nationale Placements Privés est une marque de commerce de la Banque Nationale du Canada.

À propos de CVTech-IBC

CVTech-IBC est spécialisée dans la conception et la fabrication de systèmes de transmission à variation continue (CVT) destinés aux véhicules récréatifs, utilitaires aux voitures de ville. Nous sommes présents sur les marchés nationaux et internationaux tels que le Canada, les États-Unis, l'Europe et l'Asie. Notre mission est de faire bénéficier nos partenaires-clients de nos connaissances et de notre savoir-faire en CVT de façon à leur offrir des produits répondant à leurs besoins spécifiques. Notre équipe travaille en étroite collaboration avec eux afin de leur permettre d'offrir des véhicules performants et efficaces.

