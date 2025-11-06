MONTRÉAL, le 6 nov. 2025 /CNW/ - Banque Nationale Investissements inc. (« BNI ») a été récompensée aux LSEG Lipper Fund Awards Canada 2025 pour le rendement exceptionnel de quatre solutions de placement.

« Nous sommes fiers d'avoir de nouveau été reconnus avec ces prix Lipper qui soulignent notre engagement à offrir une valeur ajoutée aux investisseurs », a déclaré Martin Felton, vice-président, Ventes nationales chez BNI. « Ces distinctions reflètent la force de notre structure d'architecture ouverte et l'expertise de nos partenaires en gestion de portefeuille dont les capacités nous permettent de fournir à nos clients des solutions remarquables dans l'industrie canadienne des fonds d'investissement. »

BNI a remporté des prix pour les fonds suivants :

Nom du fonds Classification Période couverte Fonds de revenu à taux variable BNI - série FT Revenu fixe de sociétés canadiennes 3 ans Fonds de revenu à taux variable BNI - série FT Revenu fixe de sociétés canadiennes 5 ans Fonds croissance Québec BNI - série F Actions canadiennes de petite/moyenne capitalisation 10 ans Fonds de revenu d'actifs réels mondiaux BNI - série F Actions mondiales d'infrastructure 3 ans Fonds d'actions privilégiées BNI - série F Revenu fixe d'actions privilégiées 3 ans

Le Fonds de revenu à taux variable BNI (série FT) s'est vu décerner le trophée LSEG Lipper Fund Awards Canada 2025 de la meilleure performance sur trois ans parmi un total de 20 fonds et le certificat de la meilleure performance sur cinq ans parmi un total de 18 fonds dans la catégorie Revenu fixe de sociétés canadiennes pour la période se terminant le 31 juillet 2025. Les données sont agrégées jusqu'à la fin de juillet chaque année et les résultats sont publiés en novembre. Le rendement du Fonds de revenu à taux variable BNI (série FT) pour la période terminée le 30 septembre 2025 est le suivant : 6,64 % (1 an), 7,75 % (3 ans), 5,29 % (5 ans) et 3,95 % (10 ans). Les notations Lipper Leader for Consistent Return correspondantes du fonds pour la même période sont les suivantes : 5 (3 ans), 5 (5 ans) et 5 (10 ans).

Le Fonds croissance Québec BNI (série F) s'est vu décerner le certificat LSEG Lipper Fund Awards Canada 2025 de la meilleure performance sur 10 ans parmi un total de 29 fonds dans la catégorie Actions canadiennes de petite/moyenne capitalisation pour la période se terminant le 31 juillet 2025. Les données sont agrégées jusqu'à la fin de juillet chaque année et les résultats sont publiés en novembre. Le rendement du Fonds croissance Québec BNI (série F) pour la période terminée le 30 septembre 2025 est le suivant : 11,61 % (1 an), 16,11 % (3 ans), 14,47 % (5 ans), et 12,15 % (10 ans). Les notations Lipper Leader for Consistent Return correspondantes du fonds pour la même période sont les suivantes : 3 (3 ans), 4 (5 ans) et 5 (10 ans).

Le Fonds de revenu d'actifs réels mondiaux BNI (série F) s'est vu décerner le trophée LSEG Lipper Fund Awards Canada 2025 de la meilleure performance sur trois ans parmi un total de 18 fonds dans la catégorie Actions mondiales d'infrastructure pour la période se terminant le 31 juillet 2025. Les données sont agrégées jusqu'à la fin de juillet chaque année et les résultats sont publiés en novembre. Le rendement du Fonds de revenu d'actifs réels mondiaux BNI (série F) pour la période terminée le 30 septembre 2025 est le suivant : 22,72 % (1 an), 20,16 % (3 ans), 12,84 % (5 ans) et 7,08 % (depuis sa création le 25 janvier 2016). Les notations Lipper Leader for Consistent Return correspondantes du fonds pour la même période sont les suivantes : 3 (3 ans), 5 (5 ans) et s.o. (10 ans).

Le Fonds d'actions privilégiées BNI (série F) s'est vu décerner le trophée LSEG Lipper Fund Awards Canada 2025 de la meilleure performance sur trois ans parmi un total de 11 fonds dans la catégorie Revenu fixe d'actions privilégiées pour la période se terminant le 31 juillet 2025. Les données sont agrégées jusqu'à la fin de juillet chaque année et les résultats sont publiés en novembre. Le rendement du Fonds d'actions privilégiées BNI (série F) pour la période terminée le 30 septembre 2025 est le suivant : 17,39 % (1 an), 14,87 % (3 ans), 11,65 % (5 ans) et 7,62 % (10 ans). Les notations Lipper Leader for Consistent Return correspondantes du fonds pour la même période sont les suivantes : 5 (3 ans), 5 (5 ans) et 4 (10 ans).

Les LSEG Lipper Fund Awards, décernés annuellement, mettent en lumière les fonds et les sociétés de fonds qui se sont distingués en affichant de façon constante un solide rendement ajusté en fonction du risque comparativement à leurs pairs.

Les LSEG Lipper Fund Awards sont basés sur le classement Lipper Leader for Consistent Return, qui est une mesure de rendement ajusté au risque calculée sur 36, 60 et 120 mois. Le fonds ayant l'indicateur Lipper Leader for Consistent Return (rendement effectif) le plus élevé dans chaque classification admissible remporte le prix LSEG Lipper Fund. Pour plus d'informations, voir lipperfundawards.com. Bien que LSEG Lipper fasse des efforts raisonnables pour assurer l'exactitude et la fiabilité des données contenues dans la présente, LSEG Lipper n'en garantit pas l'exactitude.

À propos des Fonds BNI

Les Fonds BNI (les « Fonds ») sont offerts par Banque Nationale Investissements inc., une filiale en propriété exclusive indirecte de la Banque Nationale du Canada et vendus par des courtiers autorisés. Un placement dans les Fonds peut donner lieu à des frais de courtage, à des commissions de suivi, à des frais de gestion et à d'autres frais. Veuillez lire le prospectus des Fonds avant de faire un placement. Les titres des Fonds ne sont pas assurés par la Société d'assurance-dépôts du Canada ni par un autre organisme public d'assurance dépôts. Les Fonds ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et leur rendement passé n'est pas indicatif de leur rendement à l'avenir.

À propos de Banque Nationale Investissements inc.

Banque Nationale Investissements inc. (« BNI ») est une société de gestion de fonds d'investissement se spécialisant dans la conception et l'offre de fonds, de solutions de placement et de services conçus pour aider les investisseurs canadiens à atteindre leurs objectifs financiers. Au 30 septembre 2025, la valeur des actifs sous gestion dans les produits de BNI s'élevait à plus de 105 milliards de dollars.

Grâce à sa structure d'architecture ouverte, BNI entend offrir diverses solutions pour répondre aux besoins changeants de ses clients. BNI s'efforce d'être reconnue comme un partenaire incontournable en cherchant à allier innovation et excellence. Le rôle de BNI ne se limite pas aux seuls aspects administratifs de la gestion, Service-conseil Banque Nationale Investissements et ses représentants inscrits forment une équipe de spécialistes offrant des renseignements et des conseils afin d'aider les conseillers à constituer un portefeuille répondant aux objectifs financiers de leurs clients. Suivez les activités de BNI sur bninvestissements.ca ou par l'entremise des réseaux sociaux.

Banque Nationale Investissements est signataire des Principes pour l'investissement responsable des Nations Unies, membre de l'Association pour l'investissement responsable du Canada et participant fondateur de l'initiative Engagement climatique Canada.

À propos de la Banque Nationale du Canada

Forte d'un actif de 553 milliards de dollars au 31 juillet 2025, la Banque Nationale du Canada est l'une des six banques d'importance systémique au Canada. Elle compte environ 34 000 employés dans des fonctions à contenu élevé de savoir, et exerce ses activités dans trois secteurs au Canada, soit Particuliers et Entreprises, Gestion de patrimoine et Marchés financiers. Un quatrième secteur, Financement spécialisé aux États-Unis et International, vient compléter la croissance des activités domestiques. Ses titres sont cotés à la Bourse de Toronto (TSX : NA). Suivez ses activités sur bnc.ca ou par l'entremise des réseaux sociaux.

