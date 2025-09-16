MONTRÉAL, le 16 sept. 2025 /CNW/ - Banque Nationale Investissements inc. (« BNI ») a annoncé aujourd'hui le lancement de séries négociées en bourse (« séries FNB ») et de séries négociées en bourse couvertes (« séries FNBH ») pour les Fonds BNI énumérés ci-bas (les « Fonds BNI »). BNI a également annoncé le lancement de parts négociées en bourse couvertes (les « parts de FNB couvertes ») pour le FNB actif d'actions américaines BNI (le « FNB BNI »). Les Fonds BNI et le FNB BNI ont clôturé leur offre initiale de parts de séries FNB et FNBH, ainsi que de parts de FNB couvertes, et leur négociation commencera à la Bourse de Toronto (TSX) aujourd'hui.

« Le lancement de ces séries FNB et FNBH marque un tournant décisif dans la capacité des investisseurs à constituer des portefeuilles plus solides et plus polyvalents », a mentionné Martin Felton, vice-président, Ventes nationales, chez Banque Nationale Investissements. « Nous nous engageons à offrir de nouvelles opportunités à nos clients et à les aider à saisir les nouvelles possibilités qui se présentent dans le marché dynamique d'aujourd'hui. »

Fonds BNI Symbole boursier

(TSX) Frais de

gestion1 Frais

d'administration1 Fonds d'obligations canadiennes essentielles plus BNI - série FNB NCPB 0,45 % 0,10 % Fonds d'actions américaines BNI - série FNB NBUE 0,65 % 0,24 % Fonds d'actions américaines BNI - série FNBH NBUE.F 0,65 % 0,24 % Fonds d'actions mondiales BNI - série FNB NBGE 0,75 % 0,24 % Fonds d'actions mondiales BNI - série FNBH NBGE.F 0,75 % 0,24 % Fonds d'actions internationales BNI - série FNB NBIE 0,75 % 0,24 % Fonds d'actions internationales BNI - série FNBH NBIE.F 0,75 % 0,24 % Fonds mondial de petites capitalisations BNI - série FNB NBSC 0,90 % 0,24 % Fonds mondial de petites capitalisations BNI - série FNBH NBSC.F 0,90 % 0,24 % Fonds d'obligations de qualité à échéance cible 2029 BNI - série FNB NTGD 0,15 % 0,05 % Fonds d'obligations de qualité à échéance cible 2030 BNI - série FNB NTGE 0,15 % 0,05 % Fonds d'obligations de qualité à échéance cible 2031 BNI - série FNB NTGF 0,15 % 0,05 % Fonds Innovations BNI - série FNB NINV 0,75 % 0,24 % Fonds Innovations BNI - série FNBH NINV.F 0,75 % 0,24 % Fonds croissance Québec BNI - série FNB NBQC 0,75 % 0,22 % Fonds d'actions américaines SmartData BNI - série FNB NSDU 0,30 % 0,05 % Fonds d'actions américaines SmartData BNI - série FNBH NSDU.F 0,30 % 0,05 % Fonds d'actions internationales SmartData BNI - série FNB NSDI 0,40 % 0,10 % Fonds d'actions internationales SmartData BNI - série FNBH NSDI.F 0,40 % 0,10 %

1 Les frais de gestion et d'administration annuels correspondent à la valeur liquidative quotidienne moyenne de la série FNB ou FNBH du Fonds BNI. Ces frais de gestion et d'administration, majorés des taxes applicables, s'accumulent tous les jours et sont payés tous les mois.

FNB BNI Symbole boursier

(TSX) Frais de

gestion2 Frais

d'administration2 FNB actif d'actions américaines BNI - parts de FNB couvertes NUSA.F 0,55 % s.o.

2 Les frais de gestion correspondent à la valeur liquidative quotidienne moyenne des parts de FNB couvertes du FNB BNI. Ces frais de gestion, majorés des taxes applicables, s'accumulent tous les jours et sont payés tous les mois. Les FNB BNI sont responsables du paiement de leurs propres charges d'exploitation et ne perçoivent pas de frais d'administration aux porteurs de parts directement.

À propos des FNB BNI

Les FNB BNI sont offerts par Banque Nationale Investissements inc., filiale en propriété exclusive indirecte de la Banque Nationale du Canada et vendus par des courtiers autorisés. Les placements dans des fonds négociés en bourse (« FNB ») peuvent comporter des frais de courtage, des frais de gestion et d'autres frais. Veuillez lire le prospectus ou l'Aperçu du FNB avant d'investir. Les FNB ne sont pas garantis ; leur valeur fluctue souvent et le rendement passé peut ne pas se reproduire. Comme les parts de FNB sont achetées et vendues sur une bourse au cours du marché, les frais de courtage en réduiront le rendement.

À propos des Fonds BNI

Les Fonds BNI (les « Fonds ») sont offerts par Banque Nationale Investissements inc., une filiale en propriété exclusive indirecte de la Banque Nationale du Canada et vendus par des courtiers autorisés. Un placement dans les Fonds peut donner lieu à des frais de courtage, à des commissions de suivi, à des frais de gestion et à d'autres frais. Veuillez lire le prospectus des Fonds avant de faire un placement. Les titres des Fonds ne sont pas assurés par la Société d'assurance-dépôts du Canada ni par un autre organisme public d'assurance dépôts. Les Fonds ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et leur rendement passé n'est pas indicatif de leur rendement à l'avenir. Comme les parts de série FNB et FNBH des Fonds sont achetées et vendues sur une bourse au cours du marché, les frais de courtage en réduiront le rendement. Les séries FNB et FNBH des Fonds ne cherchent pas à dégager un rendement prédéterminé à l'échéance.

À propos de Banque Nationale Investissements inc.

Banque Nationale Investissements inc. (« BNI ») est une société de gestion de fonds d'investissement se spécialisant dans la conception et l'offre de fonds, de solutions de placement et de services conçus pour aider les investisseurs canadiens à atteindre leurs objectifs financiers. Au 30 juin 2025, la valeur des actifs sous gestion dans les produits de BNI s'élevait à plus de 102 milliards de dollars.

Grâce à sa structure d'architecture ouverte, BNI entend offrir diverses solutions pour répondre aux besoins changeants de ses clients. BNI s'efforce d'être reconnue comme un partenaire incontournable en cherchant à allier innovation et excellence. Le rôle de BNI ne se limite pas aux seuls aspects administratifs de la gestion, Service-conseil Banque Nationale Investissements et ses représentants inscrits forment une équipe de spécialistes offrant des renseignements et des conseils afin d'aider les conseillers à constituer un portefeuille répondant aux objectifs financiers de leurs clients. Suivez les activités de BNI sur bninvestissements.ca ou par l'entremise des réseaux sociaux.

Banque Nationale Investissements est signataire des Principes pour l'investissement responsable des Nations Unies, membre de l'Association pour l'investissement responsable du Canada et participant fondateur de l'initiative Engagement climatique Canada.

À propos de la Banque Nationale du Canada

Forte d'un actif de 553 milliards de dollars au 31 juillet 2025, la Banque Nationale du Canada est l'une des six banques d'importance systémique au Canada. Elle compte environ 34 000 employés dans des fonctions à contenu élevé de savoir, et exerce ses activités dans trois secteurs au Canada, soit Particuliers et Entreprises, Gestion de patrimoine et Marchés financiers. Un quatrième secteur, Financement spécialisé aux États-Unis et International, vient compléter la croissance des activités domestiques. Ses titres sont cotés à la Bourse de Toronto (TSX : NA). Suivez ses activités sur bnc.ca ou par l'entremise des réseaux sociaux.

SOURCE Banque Nationale du Canada

Renseignements : Merick Séguin, Conseiller principal, Affaires publiques, Banque Nationale du Canada, Tél.: 514 394-8584, [email protected]