MONTRÉAL, le 12 mai 2026 /CNW/ - Banque Nationale Investissements inc. (« BNI ») a annoncé aujourd'hui le lancement de nouvelles séries négociées en bourse (« séries FNB ») pour un accès plus facile aux stratégies suivantes sur différentes catégories d'actifs : le Fonds d'actions canadiennes de croissance BNI, le Fonds d'actions mondiales SmartData BNI, le Fonds valeur internationale BNI, le Fonds d'actions de marchés émergents diversifié BNI, le Fonds indiciel d'obligations canadiennes BNI, le Fonds indiciel d'actions canadiennes BNI, le Fonds indiciel d'actions américaines BNI, le Fonds indiciel d'actions internationales BNI, le Portefeuille Méritage FNB tactique Modéré, le Portefeuille Méritage FNB tactique Équilibré, le Portefeuille Méritage FNB tactique Croissance et le Portefeuille Méritage FNB tactique Actions.

Les Fonds BNI ont clôturé leur offre initiale de parts de séries FNB et leur négociation commencera à la Bourse de Toronto (TSX) aujourd'hui.

Fonds BNI Symbole boursier

(TSX) Frais de

gestion1 Frais

d'administration1 Fonds indiciel d'obligations canadiennes BNI - série FNB NBBX 0,07 % 0,00 % Fonds indiciel d'actions canadiennes BNI - série FNB NBCX 0,05 % 0,00 % Fonds indiciel d'actions américaines BNI - série FNB NBUX 0,05 % 0,00 % Fonds indiciel d'actions internationales BNI - série FNB NBIX 0,17 % 0,00 % Portefeuille Méritage FNB tactique Modéré - série FNB NMMO 0,30 % 0,08 % Portefeuille Méritage FNB tactique Équilibré - série FNB NMBL 0,30 % 0,08 % Portefeuille Méritage FNB tactique Croissance - série FNB NMGR 0,30 % 0,08 % Portefeuille Méritage FNB tactique Actions - série FNB NMEQ 0,30 % 0,08 % Fonds d'actions canadiennes de croissance BNI - série FNB NBCG 0,75 % 0,19 % Fonds d'actions mondiales SmartData BNI - série FNB NSDG 0,40 % 0,10 % Fonds valeur internationale BNI - série FNB NBIV 0,60 % 0,15 % Fonds d'actions de marchés émergents diversifié BNI - série FNB NBEM 0,85 % 0,25 %

1 Les frais de gestion et d'administration annuels correspondent à la valeur liquidative quotidienne moyenne de la série FNB du Fonds BNI. Ces frais de gestion et d'administration, majorés des taxes applicables, s'accumulent tous les jours et sont payés tous les mois.

À propos des Fonds BNI

Les Fonds BNI (les « Fonds ») sont offerts par Banque Nationale Investissements inc., une filiale en propriété exclusive indirecte de la Banque Nationale du Canada et vendus par des courtiers autorisés. Un placement dans les Fonds peut donner lieu à des frais de courtage, à des commissions de suivi, à des frais de gestion et à d'autres frais. Veuillez lire le prospectus des Fonds avant de faire un placement. Les titres des Fonds ne sont pas assurés par la Société d'assurance-dépôts du Canada ni par un autre organisme public d'assurance dépôts. Les Fonds ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et leur rendement passé n'est pas indicatif de leur rendement à l'avenir. Comme les parts de série FNB des Fonds sont achetées et vendues sur une bourse au cours du marché, les frais de courtage en réduiront le rendement. Les séries FNB des Fonds ne cherchent pas à dégager un rendement prédéterminé à l'échéance.

À propos des Portefeuilles MéritageMD

Les Portefeuilles MéritageMD (les « Portefeuilles ») sont gérés par Banque Nationale Investissements inc., une filiale en propriété exclusive indirecte de la Banque Nationale du Canada, et vendus par des courtiers autorisés. Un placement dans les Portefeuilles peut donner lieu à des frais de courtage, des commissions de suivi, des frais de gestion et d'autres frais. Veuillez lire le prospectus ou l'aperçu des Portefeuilles avant de faire un placement. Les titres des Portefeuilles ne sont pas assurés par la Société d'assurance-dépôts du Canada ni par un autre organisme public d'assurance-dépôts. Les Portefeuilles ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et leur rendement passé n'est pas indicatif de leur rendement dans l'avenir. Comme les parts de série FNB des Portefeuilles sont achetées et vendues sur une bourse au cours du marché, les frais de courtage en réduiront le rendement. Les séries FNB des Portefeuilles ne cherchent pas à dégager un rendement prédéterminé à l'échéance.

À propos de Banque Nationale Investissements inc.

Banque Nationale Investissements inc. (« BNI ») est une société de gestion de fonds d'investissement se spécialisant dans la conception et l'offre de fonds, de solutions de placement et de services conçus pour aider les investisseurs canadiens à atteindre leurs objectifs financiers. Au 31 mars 2026, la valeur des actifs sous gestion dans les produits de BNI s'élevait à plus de 115,51 milliards de dollars.

Grâce à sa structure d'architecture ouverte, BNI entend offrir diverses solutions pour répondre aux besoins changeants de ses clients. BNI s'efforce d'être reconnue comme un partenaire incontournable en cherchant à allier innovation et excellence. Le rôle de BNI ne se limite pas aux seuls aspects administratifs de la gestion, Service-conseil Banque Nationale Investissements et ses représentants inscrits forment une équipe de spécialistes offrant des renseignements et des conseils afin d'aider les conseillers à constituer un portefeuille répondant aux objectifs financiers de leurs clients. Suivez les activités de BNI sur bninvestissements.ca ou par l'entremise des réseaux sociaux.

Banque Nationale Investissements est signataire des Principes pour l'investissement responsable des Nations Unies, membre de l'Association pour l'investissement responsable du Canada et participant fondateur de l'initiative Engagement climatique Canada.

À propos de la Banque Nationale du Canada

Forte d'un actif de 536 milliards de dollars au 30 avril 2025, la Banque Nationale du Canada est l'une des six banques d'importance systémique au Canada. Elle compte environ 34 000 employés dans des fonctions à contenu élevé de savoir, et exerce ses activités dans trois secteurs au Canada, soit Particuliers et Entreprises, Gestion de patrimoine et Marchés financiers. Un quatrième secteur, Financement spécialisé aux États-Unis et International, vient compléter la croissance des activités domestiques. Ses titres sont cotés à la Bourse de Toronto (TSX : NA). Suivez ses activités sur bnc.ca ou par l'entremise des réseaux sociaux.

SOURCE Banque Nationale du Canada

Renseignements : Alexandre Guay, Conseiller principal, Affaires publiques, Banque Nationale du Canada, Tél. : 514 412-5125, [email protected]