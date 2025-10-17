MONTRÉAL, le 17 oct. 2025 /CNW/ - Dans le cadre de la fusion précédemment annoncée du FNB de revenu d'actifs réels mondiaux BNI (le « FNB fusionné »), Banque Nationale Investissements inc. (« BNI » ou le « gestionnaire ») a annoncé aujourd'hui le montant estimé de la distribution finale (la « distribution ») du FNB fusionné. Veuillez noter que ce montant est estimé au 17 octobre 2025 et comprend certains renseignements prospectifs qui pourraient faire changer la distribution avant la fin de la fusion le 24 octobre 2025.

FNB fusionné Symbole

boursier Montant estimé de la

distribution finale

(par part de FNB) au

17 octobre 2025 FNB de revenu d'actifs réels mondiaux BNI NREA 1,254569 $

Le FNB fusionné distribuera tout revenu net et gain en capital gagné au cours de l'année. La distribution sera généralement composée des gains en capital et/ou de tout excédent de revenu net à la date de la fusion. La distribution ne sera pas payée en espèces. Elle sera plutôt réinvestie et les parts de FNB résultantes seront immédiatement consolidées afin que le nombre de parts de FNB détenues par chaque porteur de parts demeure le même. Les porteurs de parts qui détenaient leurs parts de FNB en dehors de régimes enregistrés auront des montants imposables à déclarer et verront une augmentation du prix de base rajusté de leur placement. Dans tous les cas, la distribution (le cas échéant) sera réinvestie le ou vers le 24 octobre 2025 pour les porteurs de parts inscrits aux registres le 24 octobre 2025.

BNI devrait annoncer le montant final de la distribution (sous réserve de toute autre révision des montants par part de FNB résultant de l'activité de souscription et de rachat avant la date de clôture des registres) le 27 octobre 2025 ou vers cette date. Le montant imposable réel de toutes les distributions pour 2025, y compris les caractéristiques fiscales des distributions, sera déclaré aux courtiers (via Services de dépôt et de compensation CDS inc. ou « CDS ») et sera affiché sur le site Web de BNI au début de l'année 2026.

BNI fournit une distribution estimée à titre informatif seulement. L'information fournie n'est pas censée être ni être interprétée comme constituant, des conseils juridiques ou fiscaux.

Pour de plus amples renseignements sur le FNB fusionné, veuillez consulter le site www.bninvestissements.ca/a-propos/communiques-presse.

Mise en garde concernant les déclarations prospectives

Le présent communiqué renferme certaines déclarations prospectives, notamment à l'égard du montant estimé de la distribution finale du FNB de revenu d'actifs réels mondiaux BNI. Ces déclarations prospectives sont basées sur nos estimations actuelles et sont sujettes à des risques inhérents et à des incertitudes, dont bon nombre sont indépendants de la volonté de BNI et dont les effets sont difficilement prévisibles, notamment toute autre révision possible des montants par part de FNB résultant de l'activité de souscription et de rachat avant la date de clôture des registres, le montant réel des gains en capital générés par la vente de titres, les conditions économiques et de marché générales, le non-respect de toute exigence applicable des bourses de valeurs, ainsi que les facteurs de risque discutés ou mentionnés dans le prospectus du FNB de revenu d'actifs réels mondiaux BNI disponible sur www.sedarplus.ca. Les investisseurs et autres personnes qui se fondent sur les déclarations prospectives doivent considérer soigneusement les facteurs susmentionnés ainsi que les incertitudes et les risques qu'ils comportent. À moins que la législation ne l'y oblige, BNI ne prévoit pas mettre à jour quelque déclaration prospective que ce soit, verbale ou écrite, qu'elle peut faire ou qui peut de temps à autre être faite en son nom. L'information prospective contenue dans le présent communiqué est présentée aux fins de l'interprétation de l'information contenue dans ce dernier et pourrait ne pas convenir à d'autres fins.

À propos des FNB BNI

Les FNB BNI sont offerts par Banque Nationale Investissements inc., filiale en propriété exclusive indirecte de la Banque Nationale du Canada et vendus par des courtiers autorisés. Les placements dans des fonds négociés en bourse (« FNB ») peuvent comporter des frais de courtage, des frais de gestion et d'autres frais. Veuillez lire le prospectus ou l'Aperçu du FNB avant d'investir. Les FNB ne sont pas garantis ; leur valeur fluctue souvent et le rendement passé peut ne pas se reproduire. Comme les parts de FNB sont achetées et vendues sur une bourse au cours du marché, les frais de courtage en réduiront le rendement.

À propos des Fonds BNI

Les Fonds BNI (les « Fonds ») sont offerts par Banque Nationale Investissements inc., une filiale en propriété exclusive indirecte de la Banque Nationale du Canada et vendus par des courtiers autorisés. Un placement dans les Fonds peut donner lieu à des frais de courtage, à des commissions de suivi, à des frais de gestion et à d'autres frais. Veuillez lire le prospectus des Fonds avant de faire un placement. Les titres des Fonds ne sont pas assurés par la Société d'assurance-dépôts du Canada ni par un autre organisme public d'assurance-dépôts. Les Fonds ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et leur rendement passé n'est pas indicatif de leur rendement à l'avenir. Comme les parts de série FNB des Fonds sont achetées et vendues sur une bourse au cours du marché, les frais de courtage en réduiront le rendement. Les séries FNB des Fonds ne cherchent pas à dégager un rendement prédéterminé à l'échéance.

À propos de Banque Nationale Investissements inc.

Banque Nationale Investissements inc. (« BNI ») est une société de gestion de fonds d'investissement se spécialisant dans la conception et l'offre de fonds, de solutions de placement et de services conçus pour aider les investisseurs canadiens à atteindre leurs objectifs financiers. Au 30 septembre 2025, la valeur des actifs sous gestion dans les produits de BNI s'élevait à plus de 105 milliards de dollars.

Grâce à sa structure d'architecture ouverte, BNI entend offrir diverses solutions pour répondre aux besoins changeants de ses clients. BNI s'efforce d'être reconnue comme un partenaire incontournable en cherchant à allier innovation et excellence. Le rôle de BNI ne se limite pas aux seuls aspects administratifs de la gestion, Service-conseil Banque Nationale Investissements et ses représentants inscrits forment une équipe de spécialistes offrant des renseignements et des conseils afin d'aider les conseillers à constituer un portefeuille répondant aux objectifs financiers de leurs clients. Suivez les activités de BNI sur bninvestissements.ca ou par l'entremise des réseaux sociaux.

Banque Nationale Investissements est signataire des Principes pour l'investissement responsable des Nations Unies, membre de l'Association pour l'investissement responsable du Canada et participant fondateur de l'initiative Engagement climatique Canada.

À propos de la Banque Nationale du Canada

Forte d'un actif de 553 milliards de dollars au 31 juillet 2025, la Banque Nationale du Canada est l'une des six banques d'importance systémique au Canada. Elle compte environ 34 000 employés dans des fonctions à contenu élevé de savoir, et exerce ses activités dans trois secteurs au Canada, soit Particuliers et Entreprises, Gestion de patrimoine et Marchés financiers. Un quatrième secteur, Financement spécialisé aux États-Unis et International, vient compléter la croissance des activités domestiques. Ses titres sont cotés à la Bourse de Toronto (TSX : NA). Suivez ses activités sur bnc.ca ou par l'entremise des réseaux sociaux.

SOURCE Banque Nationale du Canada

Renseignements : Alexandre Guay, Conseiller principal, Affaires publiques, Banque Nationale du Canada, Tél. : 514 412-5125, [email protected]