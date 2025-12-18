MONTRÉAL, le 18 déc. 2025 /CNW/ - Banque Nationale Investissements inc. (« BNI » ou le « gestionnaire de fonds d'investissement ») a annoncé aujourd'hui le montant de la distribution annuelle de gains en capital et/ou revenu net réinvestie (la « distribution réinvestie ») devant être versée pour 2025 aux porteurs de parts du FNB Actions Mondiales Evovest (le « FNB EVO »).

BNI est le gestionnaire de fonds d'investissement du FNB EVO et Evovest inc. (« Evovest ») agit à titre de gestionnaire de portefeuille.

Les porteurs de parts inscrits le 30 décembre 2025 recevront la distribution réinvestie le 7 janvier 2026. Cette distribution sera réinvestie et les parts résultantes seront immédiatement fusionnées. Le nombre de parts détenues par chaque investisseur ne changera pas, mais le prix de base rajusté des parts augmentera en fonction des montants réinvestis. Les investisseurs qui détiennent leurs parts hors d'un régime enregistré auront donc des montants imposables à déclarer.

Ce montant n'est que pour la distribution réinvestie et n'inclut pas la distribution en espèces qui fait l'objet d'un communiqué de presse distinct.

Voici le montant de la distribution réinvestie par part :

Nom du FNB Symbole

(TSX) Distribution réinvestie

par part FNB Actions Mondiales Evovest EVO 2,599687 $

À propos du FNB Actions mondiales Evovest

Le FNB EVO est offert par BNI, filiale en propriété exclusive indirecte de la Banque Nationale du Canada. Les placements dans des fonds négociés en bourse (FNB) peuvent comporter des frais de courtage, des frais de gestion et d'autres frais. Veuillez lire le prospectus ou l'Aperçu du FNB avant d'investir. Les FNB ne sont pas garantis ; leur valeur fluctue souvent et le rendement passé peut ne pas se reproduire. Comme les parts de FNB sont achetées et vendues sur une bourse au cours du marché, les frais de courtage en réduiront le rendement. Les FNB ne cherchent pas à dégager un rendement prédéterminé à l'échéance. Les titres des FNB ne sont pas assurés par la Société d'assurance-dépôts du Canada ni par un autre organisme public d'assurance-dépôts. Pour plus d'information à propos du FNB EVO, visitez etf.evovest.com.

À propos d'Evovest inc.

Evovest est un gestionnaire de portefeuille d'actions. Son processus d'investissement systématique suit une approche scientifique en combinant une expertise en analyse fondamentale et une connaissance approfondie de l'apprentissage machine. Evovest est une entreprise certifiée B Corp, signataire des Principes pour l'investissement responsable des Nations Unies et de l'Engagement financier sans tabac. Pour en savoir plus sur Evovest et sa mission, visitez evovest.com/fr ou consultez sa page LinkedIn.

À propos de Banque Nationale Investissements inc.

BNI est une société de gestion de fonds d'investissement se spécialisant dans la conception et l'offre de fonds, de solutions de placement et de services conçus pour aider les investisseurs canadiens à atteindre leurs objectifs financiers. Au 30 septembre 2025, la valeur des actifs sous gestion dans les produits de BNI s'élevait à plus de 105 milliards de dollars.

Grâce à sa structure d'architecture ouverte, BNI entend offrir diverses solutions pour répondre aux besoins changeants de ses clients. BNI s'efforce d'être reconnue comme un partenaire incontournable en cherchant à allier innovation et excellence. Le rôle de BNI ne se limite pas aux seuls aspects administratifs de la gestion, Service-conseil Banque Nationale Investissements forme une équipe de spécialistes offrant des renseignements et des conseils afin d'aider les conseillers à constituer un portefeuille répondant aux objectifs financiers de leurs clients. Suivez les activités de BNI sur bninvestissements.ca ou par l'entremise des réseaux sociaux.

BNI est signataire des Principes pour l'investissement responsable des Nations Unies, membre de l'Association pour l'investissement responsable du Canada et participant fondateur de l'initiative Engagement climatique Canada.

Renseignements : Carl Dussault, Président et chef de la direction, Evovest inc., Tél. : 514 492-1258 ou 1 877 793-6506, [email protected]; Alexandre Guay, Conseiller principal, Affaires publiques, Banque Nationale du Canada, Tél. : 514 412-5125, [email protected]