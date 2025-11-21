MONTRÉAL, le 21 nov. 2025 /CNW/ - Banque Nationale Investissements inc. (« BNI » ou le « gestionnaire de fonds d'investissement ») a annoncé aujourd'hui le montant estimatif de la distribution de gains en capital réinvestie devant être versé pour 2025 aux porteurs de parts du FNB Actions Mondiales Evovest (le « FNB EVO »), comme indiqué dans le tableau ci-dessous.

BNI est le gestionnaire de fonds d'investissement du FNB EVO et Evovest inc. (« Evovest ») et agit à titre de gestionnaire de portefeuille.

Les porteurs de parts inscrits le 30 décembre 2025 recevront la distribution de gains en capital le 7 janvier 2026. La distribution sera réinvestie et les parts résultantes seront immédiatement fusionnées, de sorte que le nombre de parts détenues par chaque investisseur ne changera pas. Les investisseurs qui détiennent leurs parts à l'extérieur d'un régime enregistré auront des montants imposables à déclarer et verront le prix de base rajusté de leurs parts augmenter.

Ce montant estimatif n'est que pour la distribution de gains en capital réinvestie et n'inclut pas le montant de la distribution périodique en espèces qui sera annoncée ultérieurement.

Veuillez noter qu'il s'agit uniquement d'une estimation fondée sur les données au 31 octobre 2025. Par conséquent, le montant final de la distribution de gains en capital pourrait changer d'ici la fin de l'année d'imposition du FNB EVO, le 15 décembre 2025. BNI prévoit de publier un communiqué de presse le ou vers le 18 décembre 2025 pour confirmer le montant final de la distribution réinvestie du FNB EVO (sous réserve d'une révision supplémentaire du montant par part résultant des opérations de souscription et de rachat avant la date de clôture des registres). Le montant final de la distribution réinvestie n'est qu'une estimation et peut varier entre le 18 décembre 2025 et le 30 décembre 2025. Généralement, les distributions réinvesties ne sont composées que de gains en capital.

Voici une estimation de la distribution de gains en capital réinvestie par part :

Nom du FNB Symbole (TSX) Montant annuel estimatif par part FNB Actions Mondiales Evovest EVO 2,3438 $

À propos du FNB Actions mondiales Evovest

Le FNB Actions Mondiales Evovest est offert par Banque Nationale Investissements inc., filiale en propriété exclusive indirecte de la Banque Nationale du Canada. Les placements dans des fonds négociés en bourse (FNB) peuvent comporter des frais de courtage, des frais de gestion et d'autres frais. Veuillez lire le prospectus ou l'Aperçu du FNB avant d'investir. Les FNB ne sont pas garantis ; leur valeur fluctue souvent et le rendement passé peut ne pas se reproduire. Comme les parts de FNB sont achetées et vendues sur une bourse au cours du marché, les frais de courtage en réduiront le rendement. Les FNB ne cherchent pas à dégager un rendement prédéterminé à l'échéance. Les titres des FNB ne sont pas assurés par la Société d'assurance-dépôts du Canada ni par un autre organisme public d'assurance-dépôts. Pour plus d'information à propos du FNB Actions Mondiales Evovest, visitez etf.evovest.com.

À propos d'Evovest inc.

Evovest inc. est un gestionnaire de portefeuille d'actions. Son processus d'investissement systématique suit une approche scientifique en combinant une expertise en analyse fondamentale et une connaissance approfondie de l'apprentissage machine. Evovest est une entreprise certifiée B Corp, signataire des Principes pour l'investissement responsable des Nations Unies et de l'Engagement financier sans tabac. Pour en savoir plus sur Evovest et sa mission, visitez evovest.com/fr ou consultez sa page LinkedIn.

À propos de Banque Nationale Investissements inc.

Banque Nationale Investissements inc. (« BNI ») est une société de gestion de fonds d'investissement se spécialisant dans la conception et l'offre de fonds, de solutions de placement et de services conçus pour aider les investisseurs canadiens à atteindre leurs objectifs financiers. Au 30 septembre 2025, la valeur des actifs sous gestion dans les produits de BNI s'élevait à plus de 105 milliards de dollars.



Grâce à sa structure d'architecture ouverte, BNI entend offrir diverses solutions pour répondre aux besoins changeants de ses clients. BNI s'efforce d'être reconnue comme un partenaire incontournable en cherchant à allier innovation et excellence. Le rôle de BNI ne se limite pas aux seuls aspects administratifs de la gestion, Service-conseil Banque Nationale Investissements forme une équipe de spécialistes offrant des renseignements et des conseils afin d'aider les conseillers à constituer un portefeuille répondant aux objectifs financiers de leurs clients. Suivez les activités de BNI sur bninvestissements.ca ou par l'entremise des réseaux sociaux.



Banque Nationale Investissements est signataire des Principes pour l'investissement responsable des Nations Unies, membre de l'Association pour l'investissement responsable du Canada et participant fondateur de l'initiative Engagement climatique Canada.

À propos de la Banque Nationale du Canada

Forte d'un actif de 553 milliards de dollars au 31 juillet 2025, la Banque Nationale du Canada est l'une des six banques d'importance systémique au Canada. Elle compte environ 34 000 employés dans des fonctions à contenu élevé de savoir, et exerce ses activités dans trois secteurs au Canada, soit Particuliers et Entreprises, Gestion de patrimoine et Marchés financiers. Un quatrième secteur, Financement spécialisé aux États-Unis et International, vient compléter la croissance des activités domestiques. Ses titres sont cotés à la Bourse de Toronto (TSX : NA). Suivez ses activités sur bnc.ca ou par l'entremise des réseaux sociaux.

