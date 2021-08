MONTRÉAL, le 3 août 2021 /CNW/ - Banque Nationale Investissements inc. (BNI) annonce aujourd'hui quelques précisions sur les propositions de fusions de certains Fonds BNI.

En date du 17 mai 2021, BNI a annoncé que les porteurs de parts des Fonds appelés à disparaître (tels que définis ci-dessous) ont approuvé les propositions de fusions impliquant ces Fonds. Afin de procéder aux fusions proposées, les porteurs de parts de chaque Fonds continué (tels que définis ci-dessous) doivent aussi approuver la proposition de fusion. Cette approbation sera demandée lors des assemblées extraordinaires virtuelles qui se tiendront le ou vers le 12 octobre 2021.

Ces changements sont proposés dans un effort de simplification de la gamme des produits BNI, d'optimisation de son positionnement dans des marchés en constante évolution et dans le cadre de son engagement à faire preuve d'agilité pour répondre aux besoins de ses clients.

Fusions de fonds proposées

Sous réserve de l'obtention de toutes les approbations nécessaires des porteurs de parts des Fonds continués, BNI propose de fusionner les Fonds appelés à disparaître dans les Fonds continués correspondants comme indiqué dans le tableau ci-dessous. Les porteurs de parts des Fonds continués inscrits aux registres en date du ou vers le 31 août 2021 recevront les documents de l'assemblée à la mi-septembre.

Fonds appelés à disparaître Fonds continués Fonds indiciel canadien BNI Fonds indiciel d'actions canadiennes BNI Fonds indiciel américain BNI Fonds indiciel d'actions américaines BNI Fonds indiciel américain neutre en devises

BNI Fonds indiciel international BNI Fonds indiciel d'actions internationales BNI Fonds indiciel international neutre en devises

BNI

Si elles sont approuvées par les porteurs de parts de Fonds continués, les fusions prendront effet le ou vers le 15 octobre 2021. Ainsi, les porteurs de parts de chaque série de chaque Fonds appelé à disparaître recevront des parts d'une série du Fonds continué correspondant, dont la structure de frais est substantiellement similaire à celle de leur série existante. Les Fonds appelés à disparaître seront liquidés dès que possible après les fusions.

Comme l'exige la réglementation en valeurs mobilières, BNI a présenté les questions de conflits d'intérêts inhérentes aux fusions proposées au Comité d'examen indépendant (CEI) des Fonds BNI. Dans le cadre de son mandat, le CEI a émis une recommandation favorable des politiques proposées par BNI pour régler ces conflits d'intérêts.

Les changements ci-dessus seront intégrés dans la prochaine modification du prospectus simplifié des Fonds BNI, laquelle sera déposée sur le site Internet SEDAR (www.sedar.com) ainsi que sur le site Internet de Banque Nationale Investissements (www.bninvestissements.ca).

À propos des Fonds BNI

Les Fonds BNI (les « Fonds ») sont offerts par Banque Nationale Investissements inc., une filiale en propriété exclusive de la Banque Nationale du Canada. Un placement dans un Fonds peut donner lieu à des frais de courtage, des commissions de suivi, des frais de gestion et d'autres frais. Veuillez lire le prospectus des Fonds avant de faire un placement. Les titres des Fonds ne sont pas assurés par la Société d'assurance-dépôts du Canada ni par un autre organisme public d'assurance-dépôts. Les Fonds ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et leur rendement passé n'est pas indicatif de leur rendement à l'avenir.

À propos de Banque Nationale Investissements inc.

Banque Nationale Investissements inc. (BNI) est une société de gestion de fonds d'investissement se spécialisant dans la conception et l'offre de fonds, de fonds négociés en bourse, de solutions de placement et de services conçus pour aider les investisseurs canadiens à atteindre leurs objectifs financiers. Au 30 juin 2021, la valeur des actifs sous gestion dans les produits de BNI s'élevait à plus de 73 milliards de dollars.

Grâce à sa structure d'architecture ouverte, BNI entend offrir diverses solutions pour répondre aux besoins changeants de ses clients. BNI s'efforce d'être reconnue comme un partenaire incontournable en cherchant à allier innovation et excellence. Le rôle de BNI ne se limite pas aux seuls aspects administratifs de la gestion, Service-conseil Banque Nationale Investissements et ses représentants inscrits forment une équipe de spécialistes offrant des renseignements et des conseils afin d'aider les conseillers à constituer un portefeuille répondant aux objectifs financiers de leurs clients. Suivez les activités de BNI sur bninvestissements.ca ou par l'entremise des réseaux sociaux comme YouTube et LinkedIn.

Banque Nationale Investissements est membre de l'Association pour l'investissement responsable du Canada et signataire des Principes pour l'investissement responsable des Nations Unies.

À propos de la Banque Nationale du Canada

Forte d'un actif de 351 milliards de dollars au 30 avril 2021, la Banque Nationale du Canada, avec ses filiales, est l'un des plus importants groupes financiers intégrés canadiens. Elle compte plus de 26 000 employés dans des fonctions à contenu élevé de savoir, et a été maintes fois primée pour ses qualités d'employeur et son engagement à l'égard de la diversité. Ses titres sont cotés à la Bourse de Toronto (TSX : NA). Suivez ses activités sur bnc.ca ou par l'entremise de réseaux sociaux comme Facebook, LinkedIn et Twitter.

SOURCE Banque Nationale du Canada

Renseignements: Stéphanie Rousseau, Conseillère senior, Affaires publiques et Responsabilité sociale d'entreprise, Banque Nationale du Canada, [email protected], Tél. : 514 394-5684

Liens connexes

https://www.nbc.ca