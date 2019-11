Banque CIBC conclut une entente pour vendre sa participation majoritaire dans CIBC FirstCaribbean

Selon les modalités de l'entente, la Banque conservera une participation minoritaire de l'ordre de 24,9 %

TORONTO, le 8 nov. 2019 /CNW/ - La Banque CIBC (TSX: CM) (NYSE: CM) a annoncé aujourd'hui avoir conclu une entente en vue de vendre une part importante de sa participation majoritaire dans CIBC FirstCaribbean (« FirstCaribbean ») à GNB Financial Group Limited (« GNB »). En vertu des modalités de l'entente, GNB se porte acquéreur de 66,73 % des actions de FirstCaribbean détenues par la Banque CIBC pour une contrepartie totale de 797 millions de dollars US, ce qui représente une évaluation de l'entreprise d'environ 1,195 milliard de dollars US, sous réserve de rajustements de clôture pour tenir compte de certains changements à la valeur comptable de FirstCaribbean avant la clôture.

« Nous poursuivons la construction d'une banque axée sur les relations et mieux adaptée au monde moderne, et cette transaction stratégique nous permettra de mieux nous concentrer sur nos principales activités, a déclaré Shawn Beber, vice-président à la direction et avocat général, Expansion de l'entreprise, Banque CIBC. FirstCaribbean est une entreprise en bonne santé, et nous croyons que cette transaction appuiera ses perspectives de croissance à long terme tout en créant de la valeur pour ses actionnaires et ceux de la Banque CIBC. À titre d'investisseur de FirstCaribbean, nous avons l'intention de travailler en étroite collaboration avec GNB Financial Group pour soutenir la croissance continue de l'entreprise. »

« FirstCaribbean continuera d'être la solide entité que nous connaissons aujourd'hui, déterminée à servir sa clientèle dans la région, a déclaré Jaime Gilinski, président de GNB Financial Group Limited. Je suis impressionné par le dynamisme et la stabilité de FirstCaribbean, et je me réjouis de ses perspectives d'avenir. »

GNB est la propriété exclusive de Starmites Corporation S.ar.L, la société financière de portefeuille de The Gilinski Group. The Gilinski Group offre des services bancaires en Colombie, au Pérou, au Paraguay, au Panama et aux îles Caïmans et gère des actifs combinés d'environ 15 milliards de dollars US.

La contrepartie totale est composée d'environ 200 millions de dollars US en espèces et d'un financement garanti consenti par la Banque CIBC pour la partie restante. À la suite de la clôture de la transaction, Banque CIBC détiendra toujours une participation minoritaire (24,9 %) dans FirstCaribbean et bénéficiera de différentes protections à titre d'actionnaire minoritaire, en plus de conserver des droits de liquidité relativement à sa participation minoritaire.

Le Ratio des fonds propres de catégorie 1 sous forme d'actions ordinaires devrait connaître une progression de plus de 40 pb à la conclusion de la transaction. Il est prévu que la transaction entraîne une perte après impôt de près de 135 millions de dollars canadiens qui sera comptabilisée au quatrième trimestre de 2019, soit une diminution de la valeur comptable de l'écart d'acquisition associé à FirstCaribbean. Lors de la clôture, la Banque CIBC réalisera des profits accumulés de conversion de monnaie étrangère en lien avec FirstCaribbean estimés à environ 280 millions de dollars canadiens en fonction du taux de change en date du 31 octobre 2019, sous réserve de l'incidence de tout rajustement de clôture et de sa participation minoritaire.

La conclusion de la transaction est prévue en 2020, sous réserve de la satisfaction des conditions de clôture habituelles, y compris l'obtention d'approbations réglementaires. Banque CIBC et GNB travaillent en étroite collaboration afin d'assurer une transition en douceur pour nos clients et les membres de notre équipe.

MISE EN GARDE CONCERNANT LES ÉNONCÉS PROSPECTIFS : De temps à autre, nous formulons des énoncés prospectifs écrits ou oraux au sens de certaines lois en matière de valeurs mobilières, y compris dans le présent communiqué, dans d'autres documents déposés auprès d'organismes canadiens de réglementation des valeurs mobilières ou de la Securities and Exchange Commission des États-Unis, et dans d'autres communications. Ces énoncés prospectifs comprennent notamment, mais sans s'y limiter, des énoncés sur les rachats pouvant être effectués en vertu de notre offre publique de rachat dans le cours normal des activités, ainsi que sur notre situation financière, nos priorités, nos cibles, nos objectifs permanents, nos stratégies et nos perspectives. Ces énoncés sont par nature assujettis à des risques et à des incertitudes qui peuvent être d'ordre général ou spécifique. Divers facteurs, dont nombre sont indépendants de notre volonté, pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent considérablement des résultats attendus dans les énoncés prospectifs, notamment la conjoncture du milieu des affaires et de l'économie mondiale, les changements apportés aux lignes directrices relatives aux fonds propres pondérés en fonction du risque et leur interprétation, et les modifications à la politique monétaire et économique. Nous déclinons toute obligation de mettre à jour les énoncés prospectifs, sauf si la loi l'exige.

À propos de la Banque CIBC

La Banque CIBC est une importante institution financière canadienne d'envergure mondiale qui compte 10 millions de clients, tant des particuliers que des entreprises, y compris des clients institutionnels et du secteur public. Par l'intermédiaire de Services bancaires personnels et PME, de Groupe Entreprises et Gestion des avoirs, et de Marchés des capitaux, la Banque CIBC offre un éventail complet de conseils, de solutions et de services au moyen de son réseau de services bancaires numériques de premier plan, et de ses emplacements dans tout le Canada, aux États-Unis et dans le monde entier. Vous trouverez d'autres communiqués et renseignements sur la Banque CIBC au www.cibc.com/fr/about-cibc/media-centre.html.

