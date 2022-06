MONTRÉAL, le 16 juin 2022 /CNW Telbec/ - L' Acfas , Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ), la Commission canadienne pour l'UNESCO (CCUNESCO) et l' Université du Québec à Montréal (UQAM) sont heureuses d'annoncer que les archives de l'Acfas ont été inscrites au Registre de la Mémoire du monde du Canada. L'annonce a été faite hier soir par Roda Muse, secrétaire générale de la CCUNESCO, lors d'un événement sur le patrimoine scientifique.

L'histoire de l'Acfas est celle d'une association francophone née il y a près de 100 ans et celle de sa communauté, les chercheurs et chercheuses, qui ont contribué à l'avancement de la société canadienne et partagé les enjeux qui la préoccupent. C'est aussi l'histoire d'un secteur d'activités, celui de l'enseignement supérieur et de la recherche en français au Québec et au Canada.

En parcourant les publications imprimées et numériques faisant partie des collections détenues par BAnQ et les archives de l'Acfas conservées à l'UQAM, deux corpus qui s'étendent de 1923 à 2019, nous plongeons dans l'histoire des sciences en français au Canada et nous suivons l'évolution de la société à travers le prisme de l'avancement des connaissances dans tous les champs disciplinaires.

« C'est une immense fierté pour l'Acfas de voir ses archives inscrites au Registre de la Mémoire du monde du Canada, alors que l'Association vient de lancer les festivités entourant son centenaire en mai dernier. Ses archives documentent en effet une période cruciale pour l'émergence d'un milieu scientifique francophone au Canada et permettent de retracer les grands débats des 100 dernières années. Reconnaître ce patrimoine permet de mettre en lumière la contribution majeure de la communauté de la recherche à l'avancement des savoirs et au développement de nos sociétés. » - Jean-Pierre Perreault, président de l'Acfas

« Quelle magnifique initiative! Célébrer le centenaire de l'Acfas en démontrant l'apport inestimable de l'Université du Québec à Montréal à la valorisation et la diffusion du savoir scientifique et culturel en français démontre le rôle clef assumé par notre institution. Je me réjouis tout autant des partenariats avec l'Acfas et BAnQ qui travaillent de concert avec l'UQAM à la reconnaissance de nos fonds d'archives, de véritables trésors pour la société québécoise. » - Magda Fusaro, rectrice de l'UQAM

« Cette reconnaissance de la CCUNESCO confirme que les publications de l'Acfas constituent un ensemble d'une valeur inestimable. Notre association avec l'Acfas et l'UQAM est un autre geste qui contribue à faire une différence dans la vie des Québécoises et des Québécois. En assurant la découvrabilité de ces milliers de documents sur le Web grâce à BAnQ numérique, nous favorisons la recherche scientifique et nous souhaitons susciter le dialogue et la réflexion sociale, des éléments essentiels à une société apprenante. » - Marie Grégoire, présidente-directrice générale de BAnQ

« L'inscription des archives de l'Acfas au Registre de la Mémoire du monde du Canada est la reconnaissance du rôle crucial qu'a joué cette organisation dans la diffusion des savoirs scientifiques en français au fil du dernier siècle, au Québec, mais aussi dans toute la Francophonie canadienne. Nous saluons les efforts de l'UQAM, BAnQ et l'Acfas pour la numérisation de ce patrimoine documentaire exceptionnel : ces institutions assurent ainsi un accès libre et sans frontières à des histoires et connaissances essentielles pour les générations futures. » - Roda Muse, secrétaire générale de la CCUNESCO

Que signifie l'inclusion au Registre de la Mémoire du monde?

Créé en 1992, le programme de la Mémoire du monde de l'UNESCO présente les documents les plus significatifs du patrimoine et de l'histoire de l'humanité. L'UNESCO administre le registre international, alors que la CCUNESCO gère le registre canadien. Ce dernier, créé en 2017, fait la promotion de la vaste diversité du patrimoine documentaire du Canada.

Le Registre de la Mémoire du monde du Canada assure un accès universel à notre patrimoine artistique, culturel, économique, géographique, linguistique, politique, scientifique, spirituel et identitaire. Il met aussi en lumière l'importance de rendre ces collections uniques accessibles aux étudiants, aux chercheurs et au grand public.

Le comité consultatif canadien de la Mémoire du monde est composé d'experts qui examinent les candidatures et formulent des recommandations à la CCUNESCO concernant les collections qui doivent être incluses au Registre de la Mémoire du Canada.

SOURCE Commission canadienne pour l'UNESCO

