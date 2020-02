Bannissement des sacs en plastique à Montréal : la FCEI demande un projet pilote

MONTRÉAL, le 5 févr. 2020 /CNW Telbec/ - La FCEI a pris connaissance de la décision de la Ville de Montréal de bannir tous les sacs de plastique sur son territoire, et ce, dès cette année. Bien que les commerçants qu'elle représente soient en faveur de la protection de l'environnement, la FCEI souhaite que la Ville mesure bien les impacts économiques, environnementaux et logistiques de cette proposition au sein d'un projet pilote dans un arrondissement défini.

« Les commerçants ont suivi la Ville quand elle a interdit les sacs de moins de 50 microns. Certains se sont mis à offrir des sacs plus épais et réutilisables pour accommoder les consommateurs. On comprend que la Ville veut maintenant aller plus loin, mais a-t-elle fait toutes les analyses au préalable pour en arriver à cette conclusion, comme nous l'avions demandé? C'est pour cette raison que nous proposons de mettre en place un projet pilote restreint avant d'élargir l'interdiction à tout le territoire », affirme François Vincent, vice-président à la FCEI.

Communication et souplesse d'application

La Ville de Montréal devra mettre en place un plan de communication solide destiné aux PME afin de rejoindre tous les chefs d'entreprises et de leur donner suffisamment de temps pour se conformer. Puisque ceux-ci risquent d'être pénalisés, il est important de s'assurer qu'ils soient d'abord bien informés.

« Les meilleures politiques environnementales sont celles qui font gagner tout le monde : les PME, les consommateurs et bien sûr, l'environnement. Afin que le bannissement des sacs en plastique soit une politique gagnante, il ne faut pas se précipiter et prendre le temps de communiquer et agir avec souplesse », conclut Gopinath Jeyabalaratnam, analyste principal des politiques à la FCEI.

