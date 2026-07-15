Bank of America publie ses états financiers du T2 2026

CHARLOTTE, Caroline du Nord, le 15 juill. 2026 /CNW/ - Bank of America publie ce jour ses résultats financiers du deuxième trimestre de 2026. Le communiqué de presse, les documents supplémentaires et la présentation aux investisseurs peuvent être consultés sur la page internet de Bank of America consacrée aux relations avec les investisseurs, à l'adresse suivante : https://investor.bankofamerica.com/quarterly-earnings.

Un formulaire 8-K contenant les résultats financiers de Bank of America est également disponible sur le site web de la Securities and Exchange Commission des États-Unis à l'adresse suivante : https://www.sec.gov.

Informations relatives à la conférence téléphonique avec les investisseurs

Brian Moynihan, président du conseil et chef de la direction, et Alastair Borthwick, vice-président exécutif et chef de la direction financière, discuteront aujourd'hui des résultats financiers lors d'une téléconférence avec les investisseurs à 8h30, heure de l'Est. Pour une connexion en écoute seulement pendant la conférence téléphonique, composez le 1.877.200.4456 (États-Unis) ou le 1.785.424.1732 (international). L'identifiant de la conférence est le 79795. Veuillez composer le numéro 10 minutes avant le début de la conférence téléphonique.

Les investisseurs peuvent suivre la conférence téléphonique en direct et consulter les diapositives de la présentation en se rendant dans la section « Événements et présentations » du site web de la société consacré aux relations avec les investisseurs.

Informations sur la rediffusion de la conférence téléphonique pour les investisseurs

Les investisseurs peuvent accéder aux enregistrements de la téléconférence en visitant le site web des relations avec les investisseurs ou en composant le 1 800 934-4850 (États-Unis) ou le 1 402 220-1178 (international) à partir de midi le 14 juillet jusqu'àà 23h59, heure de l'Est, le 24 juillet.

Bank of America

Bank of America est l'une des principales institutions financières du monde. Elle propose aux particuliers, aux petites et moyennes entreprises et aux grandes sociétés une gamme complète de produits et de services bancaires, d'investissement, de gestion d'actifs, ainsi que d'autres produits et services financiers et de gestion des risques. L'entreprise offre une commodité inégalée aux États-Unis. Elle dessert près de 70 millions de clients avec environ 3 500 centres financiers de détail, environ 15 000 guichets automatiques et des services bancaires numériques primés avec environ 60 millions d'utilisateurs numériques vérifiés. Bank of America est un leader mondial de la gestion de patrimoine, de la banque d'entreprise et d'investissement et de la négociation, couvrant un large éventail de catégories d'actifs et proposant ses services aux entreprises, aux gouvernements, aux institutions et aux particuliers du monde entier. En tant que premier prêteur aux petites entreprises aux États-Unis (FDIC), Bank of America offre un soutien de premier plan à environ quatre millions de petites entreprises grâce à une gamme de produits et services en ligne novateurs et faciles à utiliser. L'entreprise répond aux besoins de ses clients à travers ses activités aux États-Unis, sur ses territoires et dans plus de 35 pays. Les actions de Bank of America Corporation (NYSE : BAC) sont cotées à la bourse de New York.

Les investisseurs peuvent contacter

Lee McEntire, Bank of America

Téléphone : 1.980.388.6780

[email protected]

Jonathan G. Blum, Bank of America (Produits à revenu fixe)

Téléphone : 1.212.449.3112

[email protected]

Les journalistes peuvent contacter

Jocelyn Seidenfeld, Bank of America

Téléphone : 1.646.743.3356

[email protected]

SOURCE Bank of America Corporation