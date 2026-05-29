De nouveaux financements soutiennent des initiatives de préservation culturelle à Montréal et à Toronto, y compris le parrainage d'une importante conférence internationale sur la conservation

Points clés

L'élargissement du financement et des programmes contribue à préserver l'art et le patrimoine culturel au Canada

Ce soutien allie un leadership en conservation à des liens locaux de longue date au Canada

Depuis 2013, Bank of America a financé plusieurs initiatives au Canada, allant de projets de restauration à des partenariats avec de grandes institutions culturelles

Les racines de Bank of America au Canada remontent à 1903

TORONTO, le 29 mai 2026 /CNW/ - Bank of America a annoncé aujourd'hui trois grandes initiatives de soutien aux arts au Canada, comprenant un financement récent pour des projets de restauration à Montréal et à Toronto, ainsi que son rôle de commanditaire principal de l'assemblée annuelle et conférence de l'American Institute for Conservation, qui a eu lieu cette année à Montréal.

ALICE RAHON, Chenecey-Buillon (France) 1904 – Mexico 1987, Le jongleur, 1946, Laiton, peinture dorée, 69 x 49 x 8 cm, Achat, legs Horsley et Annie Townsend

Ces efforts s'inscrivent dans l'engagement de longue date de l'entreprise envers la préservation culturelle au Canada. Depuis 2013, Bank of America a soutenu plusieurs initiatives culturelles à travers le pays dans le cadre de son programme mondial Art Conservation Project et de partenariats avec de grandes institutions culturelles, contribuant ainsi à préserver d'importantes œuvres d'art et à élargir l'accès du public aux arts.

« À Bank of America, nous croyons que l'investissement dans les arts contribue à enrichir les vies. C'est pourquoi nous soutenons des organismes sans but lucratif afin d'élargir l'accès à la culture, tout en préservant l'art et le patrimoine pour les générations futures », a déclaré Drew McDonald, directeur national et président de Bank of America au Canada. « Nous sommes particulièrement fiers de nos profondes racines au Canada, qui remontent à 1903, ainsi que de notre présence étendue à l'échelle nationale, soutenue par 1 000 coéquipiers qui accompagnent nos clients afin de favoriser leur croissance à l'échelle mondiale. »

Montréal

Bank of America accorde un financement au Musée des beaux-arts de Montréal (MBAM) afin de restaurer Juggler (1946) d'Alice Rahon dans le cadre de son Art Conservation Project. Il s'agit de l'une des 18 œuvres historiques dans le monde à recevoir une subvention de conservation de la firme.

Sculpture complexe de marionnette à l'histoire profondément émouvante, Juggler a été créée peu après la Seconde Guerre mondiale, alors que Rahon, figure éminente du mouvement surréaliste, se tournait vers le cosmos pour réfléchir à la poursuite de l'humanité après une telle catastrophe.

L'œuvre est aujourd'hui dans un état instable. Le système actuel de présentation dans une boîte transparente en plexiglas exerce un stress physique sur la structure et accroît le risque de bris, de torsion et de déformation des composantes métalliques, ainsi que de micro-soulèvements de la couche de peinture dorée.

La subvention permettra la restauration complète de l'œuvre en réunissant les conservateurs du MBAM, des spécialistes en conservation et un marionnettiste afin de réaliser une analyse experte, de rétablir le mouvement et de concevoir un harnais de suspension ainsi qu'une vitrine sur mesure assurant une protection à long terme tout en respectant l'identité de l'œuvre en tant que marionnette.

« Le Jongleur d'Alice Rahon est une œuvre majeure du surréalisme d'après-guerre, et sa conservation est essentielle à la préservation des récits et des voix artistiques qui façonnent notre mémoire culturelle », a déclaré Mary-Dailey Desmarais, conservatrice en chef et titulaire de la Chaire Zhao-Ionescu au Musée des beaux-arts de Montréal. « Ce soutien financier nous permettra de stabiliser et de restaurer cette sculpture d'une remarquable délicatesse afin qu'elle puisse être présentée au public telle que l'artiste l'avait imaginée. Cette collaboration avec la banque contribue à la protection d'un élément essentiel de notre patrimoine artistique et réaffirme notre engagement envers l'excellence en conservation au Canada. »

Dans le cadre de l'engagement de Bank of America envers la conservation de l'art, l'entreprise a été le commanditaire principal de l'assemblée annuelle et conférence de l'American Institute for Conservation (AIC) cette année -- marquant une quatrième année de soutien à l'événement -- qui s'est tenue à Montréal. L'AIC est une importante association de membres regroupant des conservateurs et des professionnels alliés voués à la préservation du patrimoine culturel, représentant plus de 3 500 personnes dans plus de 40 pays.

La programmation de cette année comprenait des conférences, des panels et des présentations axés sur le thème « La conservation au carrefour de l'innovation et de la tradition », explorant la manière dont les pratiques de conservation évoluent à la frontière de l'expérimentation tout en demeurant profondément ancrées dans la continuité, l'héritage et la communauté.

Dans le cadre de la conférence, l'AIC a dirigé un projet de partenariat communautaire au Musée Redpath de l'Université McGill. Également soutenue par Bank of America, l'initiative a réuni des professionnels émergents et établis du domaine de la conservation afin d'aider à améliorer les conditions d'entreposage des collections du musée. L'équipe a mené des travaux de conservation préventive sur une collection historique de paniers tressés et a élaboré un plan visant à améliorer les conditions d'entreposage à long terme.

« Le soutien de Bank of America à notre rencontre et à ce projet continue de démontrer son engagement remarquable envers la préservation et les arts », a déclaré Lissa Rosenthal-Yoffe, directrice générale de l'AIC. « Le fait de pouvoir nous réunir en tant que communauté et redonner à la ville qui nous accueille est extrêmement significatif -- Bank of America est un partenaire essentiel dans ce travail. »

Toronto

La Musée des beaux-arts de l'Ontario (MBAO), à Toronto, a également reçu un financement dans le cadre du Bank of America Art Conservation ProjectTM pour un projet de restauration visant la conservation de trois œuvres de la peintre canadienne Pegi Nicol MacLeod (1904-1949), pionnière influente du modernisme.

« Pegi Nicol MacLeod était une artiste moderne pionnière, et ses tableaux constituent une partie précieuse de la collection du MBAO. Stabiliser ces œuvres afin qu'elles puissent être de nouveau présentées au public représente une étape importante pour faire reconnaître davantage son héritage remarquable », a déclaré Maria Sullivan, cheffe de la conservation au Musée des beaux-arts de l'Ontario. « Grâce au généreux soutien de Bank of America, notre équipe de conservation peut s'attaquer à des défis structurels de longue date dans ces peintures et faire en sorte que la vision vive et dynamique de MacLeod puisse à nouveau être découverte par des publics au Canada et ailleurs. »

Bank of America

Bank of America est l'une des principales institutions financières au monde, au service des particuliers, des petites et moyennes entreprises ainsi que des grandes sociétés, avec une gamme complète de produits et services bancaires, d'investissement, de gestion d'actifs, de gestion financière et de gestion des risques. L'entreprise offre une commodité inégalée aux États-Unis, desservant près de 70 millions de clients grâce à environ 3 500 centres financiers, à environ 15 000 guichets automatiques bancaires (GAB) et à des services bancaires numériques primés utilisés par environ 59 millions d'utilisateurs numériques vérifiés. Bank of America est un chef de file mondial en gestion de patrimoine, en services bancaires aux entreprises et d'investissement, ainsi qu'en négociation dans une vaste gamme de catégories d'actifs, au service d'entreprises, de gouvernements, d'institutions et de particuliers partout dans le monde. En tant que prêteur no 1 aux petites entreprises aux États-Unis (FDIC), Bank of America offre un soutien de premier plan à environ 4 millions de propriétaires de petites entreprises grâce à une gamme de produits et services en ligne novateurs et faciles à utiliser. L'entreprise sert ses clients au moyen d'activités menées partout aux États-Unis, dans ses territoires et dans plus de 35 pays. Les actions de Bank of America Corporation (NYSE : BAC) sont inscrites à la Bourse de New York.

Les journalistes peuvent contacter

Tom Rottcher, Bank of America

Téléphone : 1.551.275.7211

[email protected]

SOURCE Bank of America Corporation