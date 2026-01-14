CHARLOTTE, N.C., 14 janvier 2026 /CNW/ - Bank of America publie ce jour ses résultats financiers du quatrième trimestre 2025. Le communiqué de presse, les documents supplémentaires et la présentation aux investisseurs peuvent être consultés sur la page internet de Bank of America consacrée aux relations avec les investisseurs, à l'adresse suivante : https://investor.bankofamerica.com/quarterly-earnings.

Un formulaire 8-K contenant les résultats financiers de Bank of America est également disponible sur le site web de la Securities and Exchange Commission des États-Unis à l'adresse suivante : https://www.sec.gov.

Informations sur la conférence téléphonique pour les investisseurs

Le Président-directeur général Brian Moynihan et le Vice-président exécutif et Directeur financier Alastair Borthwick présenteront les résultats financiers lors d'une conférence téléphonique pour les investisseurs qui se tiendra aujourd'hui à 8h30 (heure de l'Est). Pour une connexion en écoute seulement à la téléconférence, composez le 1.877.200.4456 (États-Unis) ou le 1.785.424.1732 (international). L'identifiant de la conférence est le 79795. Veuillez composer le numéro 10 minutes avant le début de la téléconférence.

Les investisseurs peuvent suivre la téléconférence en direct et consulter les diapositives de la présentation en se rendant dans la section "Événements et présentations" du site web de la société consacré aux relations avec les investisseurs.

Informations sur la retransmission de la téléconférence pour les investisseurs

Les investisseurs peuvent accéder à l'enregistrement de la téléconférence pour les investisseurs en visitant le site Web des relations avec les investisseurs ou en appelant le 1.800.934.4850 (États-Unis) ou le 1.402.220.1178 (international) à partir de midi le 14 janvier et jusqu'à 23h59 ET le 23 janvier.

Bank of America

Bank of America est l'une des principales institutions financières au monde. Elle propose aux particuliers, aux PME et aux grandes entreprises une gamme complète de produits et de services bancaires, d'investissement, de gestion d'actifs et d'autres produits et services financiers et de gestion des risques. La société offre une commodité inégalée aux États-Unis, desservant environ 69 millions de clients particuliers et petites entreprises avec environ 3 600 centres financiers de détail, environ 15 000 distributeurs automatiques de billets et des services bancaires numériques primés avec environ 59 millions d'utilisateurs numériques vérifiés. Bank of America est un leader mondial de la gestion de patrimoine, de la banque d'entreprise et d'investissement et de la négociation, couvrant un large éventail de catégories d'actifs et proposant ses services aux entreprises, aux gouvernements, aux institutions et aux particuliers du monde entier. Bank of America offre un soutien de premier ordre à environ 4 millions de ménages et petites entreprises grâce à une gamme de produits et de services en ligne innovants et faciles à utiliser. L'entreprise répond aux besoins de ses clients à travers ses activités aux États-Unis, sur ses territoires et dans plus de 35 pays. Les actions de Bank of America Corporation (NYSE : BAC) sont cotées à la bourse de New York.

Les investisseurs peuvent contacter

Lee McEntire, Bank of America

Téléphone : 1.980.388.6780

[email protected]

Jonathan G. Blum, Bank of America (Produits à revenu fixe)

Téléphone : 1.212.449.3112

[email protected]

Les journalistes peuvent contacter

Jocelyn Seidenfeld, Bank of America

Téléphone : 1.646.743.3356

[email protected]

