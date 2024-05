Balade : une nouvelle vidéoprojection sur la façade du pavillon Président-Kennedy de l'UQAM qui célèbre le printemps

MONTRÉAL, le 8 mai 2024 /CNW/ - L'Université du Québec à Montréal (UQAM) et le Partenariat du Quartier des spectacles sont heureux de dévoiler une nouvelle vidéoprojection sur la façade du pavillon Président-Kennedy de l'UQAM, présentée du 8 mai au 31 juillet 2024. Intitulée Balade, l'œuvre créée par le finissant Louis-Jean Baillargeon et la finissante Laurence Thérien de l'École de design de l'UQAM, célèbre le réveil de la vie et de la nature dans une composition aux couleurs éclatantes évoquant l'énergie du printemps.

Balade propose une approche légère, humoristique et rythmée, et invite le public à entrer dans une danse ponctuée par la nature. Le travail d'animation en claymation, conçu avec de la pâte à modeler, inscrit l'œuvre dans une matérialité poétique, célébrant les imperfections de la création manuelle. La vidéoprojection apporte un vent de fraîcheur et résonne avec l'installation musicale, interactive et colorée de Robocut Studio, Dpt. et Vallée Duhamel, Ville orchestre, présentée sur la promenade des Artistes jusqu'au 26 mai 2024.

Valoriser l'expérience étudiante dans un contexte professionnel

Cette vidéoprojection est rendue possible grâce à une nouvelle entente entre l'UQAM et le Partenariat du Quartier des spectacles dans le cadre de la refonte du baccalauréat en design graphique de l'UQAM. Dès l'automne 2024, le programme, maintenant intitulé baccalauréat en design graphique et expériences visuelles, comprendra notamment un axe disciplinaire consacré à l'animation et au motion design. En 2025 et 2026, la conception de la vidéoprojection sera ainsi réalisée dans un cours de la professeure Nelly-Ève Rajotte.

« Cette nouvelle collaboration avec le Partenariat du Quartier des spectacles, l'UQAM et l'École de design, qui célébrera son 50e anniversaire à l'automne 2024, représente une occasion remarquable pour manifester l'excellence et la créativité de nos personnes étudiantes. En septembre prochain, la première cohorte du baccalauréat en design graphique et expériences visuelles aura une chance exceptionnelle de rendre visibles ses travaux au public montréalais. La possibilité de créer une vidéoprojection représente un outil pédagogique précieux qui intègre le processus de développement de projets et de collaboration, et favorise l'acquisition de nouvelles connaissances pour valoriser l'expérience étudiante dans un contexte professionnel », affirme la professeure Nelly-Ève Rajotte.

« Le Quartier des spectacles demeure un terrain de jeu et d'expérimentation pour la relève. Nous sommes donc très heureux de cette collaboration avec l'UQAM, un acteur important dans le développement de talents en créativité visuelle et numérique. Cette association permettra aux étudiantes et étudiants de voir leur travail présenté auprès du public montréalais et de vivre pleinement une première expérience de diffusion dans un cadre professionnel », mentionne Émilie Chabot, directrice de la programmation et du développement au Partenariat du Quartier des spectacles.

Les artistes

Louis-Jean Baillargeon est finissant au baccalauréat en design graphique à l'UQAM. Passionné par l'image en mouvement, il filme, monte et anime depuis l'enfance. « Je suis très heureux et fier d'avoir la chance de travailler sur un tel projet. Comme designer, je m'intéresse aux pratiques numériques et plus particulièrement aux points d'intersection entre le numérique et le monde tangible. En plus d'avoir travaillé sur la conception et l'idéation de ce projet, je me suis occupé de l'intégration et du travail de postproduction à la suite de l'incroyable travail d'animation en pâte à modeler réalisé par ma collègue Laurence. »

Laurence Thérien est finissante à l'École de design de l'UQAM. Depuis le début de son parcours universitaire, elle a réalisé plusieurs projets d'animation en utilisant la technique de claymation, une forme d'animation à partir de la pâte à modeler. « Je suis fascinée par l'univers audiovisuel, ce qui m'a d'ailleurs amenée à obtenir le poste de directrice artistique et d'animatrice du projet Fleurones, réalisé dans le cadre du stage Jeunes Pousses à l'Office national du film du Canada (ONF). » Laurence poursuivra ses études au Master en animation du Royal College of Art de Londres, en septembre prochain.

En plus de bénéficier de la visibilité du pavillon Président-Kennedy et du soutien de l'équipe du Partenariat du Quartier des spectacles, les deux artistes ont reçu les précieux conseils du concepteur et réalisateur de renom Gabriel Poirier-Galarneau du studio Champagne Club Sandwich.

À propos de l'UQAM

Université publique de langue française, l'UQAM voyait le jour il y a 55 ans. L'originalité et les caractéristiques de ses programmes, sa recherche de pointe souvent axée sur les préoccupations sociales ainsi que ses innovations en création ont contribué à bâtir sa renommée. L'École de design constitue d'ailleurs l'un des fleurons de l'Université et participe à son rayonnement international. L'École célébrera son 50e anniversaire à l'automne 2024. La programmation sera annoncée lors de la prochaine rentrée universitaire.

À propos du Quartier des spectacles et du Partenariat

Cœur culturel de Montréal, il offre la plus forte concentration et diversité de lieux de diffusion en Amérique du Nord et accueille un grand nombre de festivals et d'événements. Il propose des installations urbaines innovantes qui font appel à des disciplines d'avant-garde telles que le design d'éclairage, la conception d'environnements immersifs et d'espaces numériques interactifs. Vitrine des nouvelles technologies multimédias, le Quartier des spectacles positionne Montréal comme une référence internationale dans le domaine.

Créé en 2003, le Partenariat du Quartier des spectacles est un organisme à but non lucratif qui regroupe plus de 85 membres sur le territoire. Il veille à l'effervescence du Quartier des spectacles par la programmation d'activités culturelles, à la gestion et à l'animation des places publiques, à la mise en lumière du Quartier et à sa promotion à titre de destination culturelle incontournable. Le Partenariat bénéficie du soutien de la Ville de Montréal.

Plus d'information : quartierdesspectacles.com

INFORMATIONS PRATIQUES

Balade

Du 8 mai au 31 juillet 2023*

Tous les jours dès la tombée de la nuit jusqu'à 23 h

Façade du pavillon Président-Kennedy de l'UQAM

*à l'exception de certains événements

CRÉDITS

Conception : Louis-Jean Baillargeon et Laurence Therrien, École de design de l'UQAM

Gestion de projet : Service des communications de l'UQAM

Mentorat : Gabriel Poirier-Galarneau

Coproduction : UQAM et Partenariat du Quartier des spectacles

PHOTOS

Crédits photo : Nathalie St-Pierre

Vidéoprojection Balade



