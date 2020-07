Baisse du taux moyen de cotisation pour 2021 du Fonds de la santé et de la sécurité du travail (FSST) : un répit bienvenu pour les PME

MONTRÉAL, le 28 juill. 2020 /CNW Telbec/ - La Fédération canadienne de l'entreprise indépendante (FCEI) salue l'annonce de la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) concernant la baisse de 0,08 $ du taux moyen de cotisation du Fonds de la santé et de la sécurité du travail (FSST) pour l'année 2021. Le taux moyen sera établi à 1,77 $ du 100 $ de masse salariale. La FCEI souligne également le travail rigoureux de la CNESST pour établir une réduction pour les employeurs tout en assurant une stabilité financière du Fonds.

« Les PME sont encore très fragiles en raison des répercussions de la COVID-19. Elles commencent à peine à se relever. Dans ce contexte, cette baisse de cotisation pour l'an prochain représentera une bouffée d'air frais pour les propriétaires de PME. Les économies évaluées à 130 millions de dollars pour les entreprises contribueront à la relance de l'économie québécoise », a commenté François Vincent, vice-président pour le Québec de la FCEI.

La FCEI rappelle que pour relancer l'économie, les PME recommandent au gouvernement de garder les taxes et les impôts à un niveau acceptable (85 %) et de déployer un effort concerté pour réduire la paperasserie (75 %). La FCEI mentionne également consacrer toute son énergie pour assurer une reprise réussie des activités de ces entreprises.

À propos de la FCEI

La FCEI (Fédération canadienne de l'entreprise indépendante) est le plus grand regroupement de PME au pays, comptant 110 000 membres dans tous les secteurs d'activité et toutes les régions. Elle vise à augmenter les chances de succès des PME en défendant leurs intérêts auprès des gouvernements, en leur fournissant des ressources personnalisées et en leur offrant des économies exclusives. Visitez fcei.ca pour en savoir plus.

