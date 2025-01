Baisse du nombre d'enquêteurs en forêt publique : André Fortin dénonce l'abandon de la forêt publique québécoise par la CAQ

QUÉBEC, le 16 janv. 2025 /CNW/ - La baisse drastique du nombre d'enquêteurs en forêt publique depuis 2020 est une autre démonstration du manque de considération de la part de la CAQ pour notre forêt publique, dénonce le porte-parole de l'opposition officielle en matière de forêts, André Fortin.

Les chiffres fournis par le ministère lui-même et récemment rapportés dans les médias ont de quoi inquiéter l'industrie forestière et le député libéral de Pontiac. Parmi les régions qui n'ont plus aucun enquêteur en place, on retrouve même le Saguenay-Lac-St-Jean, pourtant la plus grande région forestière du Québec, rappelle André Fortin.

M. Fortin souligne que l'industrie forestière est un véritable pilier économique pour le Québec et que des communautés entières dépendent de la forêt. Une demande de mandat d'initiative pour explorer des pistes de solutions afin de préserver notre forêt publique avait d'ailleurs été présentée par André Fortin et rejetée par la CAQ, en 2023.

« Les explications fournies par la CAQ ne tiennent pas la route. On ne peut pas passer d'une vingtaine d'enquêteurs à seulement 7 et croire que le travail est aussi efficace. Si c'était le cas, les montants des pénalités n'auraient pas chuté autant. Les chiffres parlent. Cette fois, la CAQ ne peut rejeter la faute sur les autres puisque cette baisse des services et des revenus remonte à 2020. Ils sont les seuls responsables de ce gâchis. »

-André Fortin, député de Pontiac et porte-parole de l'opposition officielle en matière de forêts

