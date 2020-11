Baisse des investissements prévus dans 12 régions administratives du Québec en 2020

Fortes baisses observées dans plusieurs régions

Dans les régions administratives de l'Outaouais, de la Montérégie, de la Chaudière-Appalaches, de la Mauricie et de Laval, les intentions de dépenses en immobilisation corporelle non résidentielle pour 2020 chutent de plus de 10 %.

Entre autres, après cinq années de hausse, la région administrative de la Montérégie enregistrerait une décroissance de 13,3 %. Cette baisse des dépenses en immobilisation corporelle non résidentielle se concentrerait principalement dans les industries productrices de biens et dans le secteur de l'administration publique fédérale.

Cinq régions administratives en croissance

Malgré le portrait général négatif, on observerait des croissances des dépenses en immobilisation en 2020 pour les régions du Nord-du-Québec (14,2 %), de Lanaudière (8,5 %), du Bas-Saint-Laurent (4,8 %), du Saguenay-Lac-Saint-Jean (2,3 %) et de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine (0,1 %). Ces hausses proviendraient principalement des secteurs de l'extraction minière, de l'exploitation en carrière, et de l'extraction de pétrole et de gaz pour le Nord-du-Québec, du transport et de l'entreposage, des services d'enseignement ainsi que des administrations publiques locales, municipales et régionales pour Lanaudière, de l'industrie de l'information et l'industrie culturelle pour le Bas-Saint-Laurent et des administrations publiques locales, municipales et régionales pour le Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Baisse des investissements étrangers

Au Québec, les entreprises contrôlées majoritairement par des intérêts étrangers prévoient des dépenses en immobilisation corporelle non résidentielle privée de près de 3,9 G$ en 2020, soit une baisse de 12,8 % par rapport à 2019. Les dépenses prévues des entreprises privées sous contrôle canadien (celles du Québec incluses) seraient de 15,5 G$ en 2020, en baisse de 8,9 %.

L'ensemble des régions administratives observerait une baisse des dépenses en immobilisation sous contrôle étranger à l'exception de la Côte-Nord et de l'Abitibi-Témiscamingue.

Les données pour l'ensemble du Québec, les régions administratives et les RMR sont disponibles sur le Web Les données relatives aux dépenses en immobilisation et en réparation (par industrie, selon la propriété privée ou publique et le pays ou la province de contrôle) ainsi que celles relatives aux dépenses en construction résidentielle et aux dépenses liées à certains produits de propriété intellectuelle, pour la période allant de 2006 à 2020, sont disponibles à l'adresse suivante : stat.gouv.qc.ca/statistiques/economie/investissements/index.html

L'Institut de la statistique du Québec produit, analyse et diffuse des informations statistiques officielles, objectives et de qualité sur différents aspects de la société québécoise. Il est le responsable de la réalisation de toutes les enquêtes statistiques d'intérêt général. La pertinence de ses travaux en fait un allié stratégique pour les décideurs et tous ceux qui désirent en connaître davantage sur le Québec.

