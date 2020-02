Baisse des entrées dans les salles de cinéma en 2019

La baisse globale de l'assistance dans les cinémas est de 0,3 M d'entrées par rapport à 2018. On constate un recul des entrées pour les films américains (- 0,9 M d'entrées) et québécois (- 0,3 M), compensé partiellement par le succès des films français (+ 0,2 M d'entrées), britanniques (+ 0,1 M) et de la catégorie « autres pays » (+ 0,5 M).

La part des films québécois dans les entrées se situe à 7,9 % en 2019, un résultat en deçà de celui de 2018 (9,2 %) et inférieur à la part moyenne pour la période 2015-2019 (9,0 %). Les entrées (1,5 M) aux films québécois et les recettes (11,7 M$) qu'ils ont générées connaissent une baisse respective de 16 % et de 13 % par rapport à 2018. Le taux d'occupation des fauteuils pour les projections de films québécois est de 13,6 %, ce qui est supérieur au taux de 2018 (12,0 %) ainsi qu'au taux d'occupation pour l'ensemble des projections de films non québécois (9,7 %).

Palmarès : poids croissant des films qui trônent au sommet

Sur les quelques centaines de nouveaux films présentés en salle au Québec en 2019, les dix plus vus représentent 34 % des 18,8 M d'entrées de l'année, une concentration plus forte qu'en 2018 (28 %). Parmi ces dix films, cinq sont des films d'aventure et deux des films d'animation. Le film d'aventure, qui génère 31 % des entrées et se démarque grâce au succès de productions comme Avengers : Phase finale et Le roi lion, demeure le genre le plus populaire pour une cinquième année consécutive.

Ces renseignements proviennent du bulletin Optique culture, no 69, que l'on peut consulter sur le site Web de l'Observatoire de la culture et des communications du Québec.

