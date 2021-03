Baisse de l'espérance de vie au Québec en 2020 à la suite de la hausse marquée du nombre de décès

QUÉBEC, le 3 mars 2021 /CNW Telbec/ - Au Québec, en 2020, l'espérance de vie à la naissance s'établit à 80,6 ans chez les hommes et à 84,0 ans chez les femmes. Cela représente des baisses respectives de 0,4 an (5 mois) et de 0,7 an (8 mois) par rapport à l'espérance de vie de 2019. L'ampleur de ces baisses fait figure d'exception, car l'espérance de vie tend plutôt à augmenter au fil des ans. La progression moyenne entre 2010 et 2019 était par exemple de 2,3 mois par année pour les hommes et de 1,5 mois pour les femmes.