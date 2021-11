Baisse de 84 % de la fréquentation des salles de spectacle en 2020

En 2019, les entrées en salle ont été en croissance pour toutes les disciplines, à l'exception de la danse. Cette hausse a été particulièrement forte pour la chanson francophone (+ 32 %) et anglophone (+ 21 %). En 2020, ces deux disciplines sont en fort recul (- 86 % et - 91 %), tout comme l'ensemble des disciplines. C'est ce que révèle la publication La fréquentation des arts de la scène en 2019 et 2020 de l'Observatoire de la culture et des communications de l'Institut de la statistique du Québec.

Spectacle québécois

Les spectacles québécois ont attiré 6,5 M de spectateurs en 2019 (+ 14 %), un nouveau sommet pour cette enquête. En 2020, malgré un recul de 82 %, la part de marché des spectacles québécois a augmenté pour atteindre 91 % des représentations, 81 % de l'assistance et 73 % des revenus de billetterie, trois nouveaux sommets.

Hausse de la fréquentation dans une majorité de régions

En 2019, sept régions ont atteint un nouveau sommet pour l'assistance dans les salles de spectacle et seulement trois régions ont vu leur assistance baisser. En 2020, l'assistance est en baisse pour l'ensemble des régions, oscillant entre - 76 % au Saguenay-Lac-Saint-Jean et - 88 % en Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine.

Les spectacles offerts dans les deux régions centrales, soit Montréal et la Capitale-Nationale, ont compté en 2020 pour 57 % des entrées de l'ensemble des salles du Québec, la proportion la plus faible depuis le début de l'enquête en 2004. La fermeture plus hâtive des salles dans les régions centrales lors de la deuxième vague à l'automne 2020 et l'absence des artistes étrangers sur les scènes du Québec pourraient expliquer en partie ce résultat.

Consulter la publication complète

