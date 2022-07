Baisse de 6 % de la production cinématographique et télévisuelle au Québec en 2020-2021

Hausse marquée de la production télévisuelle indépendante

En 2020-2021, la production télévisuelle indépendante atteint son plus haut niveau des dix dernières années, soit 815 M$ (+ 23 % par rapport à 2019-2020); elle représente 36 % de l'industrie. Cette hausse est attribuable à la production télévisuelle indépendante en français (de fiction, de variétés et de magazines) qui augmente de 29 % par rapport à 2019-2020 pour se situer à 520 M$, alors que la production en d'autres langues augmente de 8 % pour s'établir à 113 M$.

Baisse de la production cinématographique

La valeur de la production cinématographique se situe à 146 M$ en 2020-2021, en baisse de 14 % par rapport à 2019-2020, et sa part dans la production globale (6 %) est à son niveau le plus faible des dix dernières années. À 27 productions en 2020-2021, soit 15 de moins que l'année précédente, le nombre de longs métrages de fiction atteint aussi un creux au regard des dix dernières années.

Baisse importante de la production étrangère et des services de production

Après quatre années de forte croissance, le segment regroupant la participation à la production étrangère et les services de production diminue en 2020-2021 pour s'établir à 970 M$, soit 258 M$ de moins qu'en 2019-2020. Cette baisse est vraisemblablement attribuable au contexte pandémique.

Profil de l'industrie audiovisuelle au Québec en 2021

Ces données proviennent de la publication Profil de l'industrie audiovisuelle au Québec, édition 2022, élaborée avec la contribution de l'Association québécoise de la production médiatique (AQPM), de l'Association québécoise des techniciens et techniciennes de l'image et du son, section locale 514 AIEST (AQTIS 514 AIEST), de l'Association des réalisateurs et réalisatrices du Québec (ARRQ), de la Guilde canadienne des réalisateurs (GCR), de la Société des auteurs de radio, télévision et cinéma (SARTEC), de la Table de concertation de l'industrie du cinéma et de la télévision de la Capitale-Nationale, et de l'Union des artistes (UDA).

À l'exception des données sur la présentation en salle des films en 2021, cette édition du Profil de l'industrie audiovisuelle au Québec porte sur l'année financière 2020-2021. Ainsi, les statistiques de la présente édition témoignent de l'incidence de la pandémie de COVID‑19 sur l'industrie de l'audiovisuel au Québec.

