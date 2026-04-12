La FCEI félicite Christine Fréchette pour sa nomination à titre de première ministre du Québec

MONTRÉAL, le 12 avril 2026 /CNW/ - La Fédération canadienne de l'entreprise indépendante (FCEI) félicite chaleureusement Madame Christine Fréchette pour sa nomination à titre de première ministre du Québec.

« Mme Fréchette arrive à cette fonction avec une solide expérience économique et une compréhension fine des réalités d'affaires, notamment grâce à son parcours à la tête de la Chambre de commerce de l'Est de Montréal et à son travail au gouvernement en tant que ministre de l'Économie. Les entrepreneurs du Québec voient en elle une interlocutrice pragmatique et à l'écoute. », déclare François Vincent, vice-président pour le Québec à la FCEI.

La FCEI souligne son engagement de longue date envers le développement économique, l'innovation et la vitalité des régions, des enjeux centraux pour les PME, qui représentent plus de 98 % des entreprises québécoises.

« Nous offrons notre pleine collaboration à la nouvelle première ministre afin de faire avancer des dossiers prioritaires pour les PME, notamment l'allègement réglementaire, la pénurie de main-d'œuvre, la fiscalité et l'amélioration de la productivité », ajoute M. Vincent.

La FCEI continuera de porter la voix des PME québécoises et se tient prête à travailler avec le nouveau gouvernement afin de favoriser un environnement d'affaires dynamique, prévisible et propice à la croissance économique.

À propos de la FCEI

La FCEI (Fédération canadienne de l'entreprise indépendante) est le plus grand regroupement de PME au pays, comptant 100 000 membres dans tous les secteurs d'activité et toutes les régions et 22 000 au Québec. Elle vise à augmenter les chances de succès des PME en défendant leurs intérêts auprès des gouvernements, en leur fournissant des ressources personnalisées et en leur offrant des économies exclusives. Visitez fcei.ca pour en savoir plus.

SOURCE Fédération canadienne de l'entreprise indépendante (Montreal)

Renseignements : Maud Larivière, conseillère principale aux relations publiques, FCEI, Cell. : 514 817-0228, [email protected]