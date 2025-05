BÂILLON POUR LE PROJET DE LOI NO 69 : LE SCFP INQUIET

MONTRÉAL, le 23 mai 2025 /CNW/ - Des rumeurs persistantes sur un possible recours au bâillon concernant le projet de loi no 69 par la ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, Christine Fréchette, font craindre le pire au secteur énergie du SCFP, car cette loi définira assurément l'avenir énergétique du Québec.

« La CAQ serait sur le point de recourir au bâillon avant la fin des travaux parlementaires le 6 juin. La ministre vient tout juste de déposer une cinquantaine d'amendements à un projet de loi de 157 articles! Pour nous, c'est un manque de transparence flagrant et un déni de démocratie, d'autant plus que les consultations particulières ont déjà été faites », selon Frédéric Savard, président du secteur Énergie du SCFP.

Ce projet de loi controversé, rédigé par le ministre démissionnaire Pierre Fitzgibbon, prévoit mettre fin au droit exclusif d'Hydro-Québec de distribuer l'électricité et permettra à des entreprises privées comme TES Canada et autres entités semblables de vendre de l'électricité.

Complice dans cette affaire, cet ex-dirigeant de la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ), responsable du fiasco du REM à Montréal, induit la population en erreur en déclarant publiquement que la privatisation est « stupide » tout en développant des PPP pour le secteur éolien, et ce, à des prix prohibitifs et sans que les bénéfices ne retournent entièrement à l'État québécois. Rien de surprenant de la part d'un financier qui a attribué le qualificatif de « technocrates » au personnel de la Régie de l'énergie qui, doit-on le rappeler, est un tribunal.

« Il y a des investissements importants à faire dans notre énergie hydroélectrique et dans l'efficacité énergétique. Cela doit rapporter à l'ensemble de la population québécoise et aux communautés locales, pas seulement à des entreprises privées qui maximisent leurs profits. Cela fait des années que le milieu financier canadien envie la richesse créée par Hydro-Québec. On constate que Michael Sabia et François Legault ont trouvé leur porteuse d'eau pour mener à terme un projet qui sera néfaste pour le Québec », de dire Patrick Gloutney, président du SCFP-Québec.

Le SCFP et ses 18 000 personnes salariées du secteur énergie attendent des réponses de la ministre Christine Fréchette au sujet du bâillon et espèrent que la CAQ aura au moins le courage d'affirmer publiquement ses intentions et de révéler le coût réel que cela représentera pour les contribuables. Étant donné ce contexte, le SCFP demande au gouvernement de suspendre immédiatement l'étude détaillée du PL 69 et de consulter la population du Québec sur la fin du pacte social souhaitée par la CAQ et la privatisation des services publics d'électricité. Le Parti québécois a d'ailleurs parrainé une pétition électronique sur le sujet et le SCFP encourage tous ses membres et le public en général à la signer.

Comptant 143 000 membres au Québec, le SCFP représente près de 16 500 membres dans le secteur énergie. Le SCFP est de plus présent dans les secteurs suivants : les affaires sociales, les communications, l'éducation, les universités, les municipalités, les sociétés d'État et organismes publics, les transports aérien et terrestre, le secteur mixte, le transport maritime ainsi que le secteur incendie. Il est le plus grand syndicat affilié à la FTQ.

