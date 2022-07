Hypercharge Networks, société canadienne de technologies propres en croissance rapide, est un fournisseur de services de recharge de véhicules électriques dans les segments des immeubles résidentiels à logements multiples, des parcs de véhicules automobiles et des services publics de recharge. Soutenue par plusieurs acteurs importants de l'industrie, la société affiche de grandes ambitions quant à l'expansion de son réseau, déployant des bornes de recharge tant de niveau 2 que de niveau 3 partout en Amérique du Nord.

« Cette entente est le fruit d'un travail acharné accompli par les deux organisations. Nous avons réussi, en un temps record, à créer une application complète et à mettre en place un portail Web pour Hypercharge Networks, affirme Alexandre Bérubé, président et chef de la direction d'AXSO. Comme le virage vert prend de l'ampleur, AXSO est prête à mener à bien des projets comme celui-ci pour faciliter la transition énergétique au Canada et ailleurs. »

« En travaillant avec AXSO, Hypercharge Networks acquiert la capacité d'offrir des solutions complètes de recharge et de faire évoluer sa plateforme en accord avec l'augmentation des exigences liée à l'adoption croissante des véhicules électriques, déclare David Bibby, président et chef de la direction d'Hypercharge Networks. Grâce à cette collaboration, Hypercharge Networks et AXSO offriront une expérience de recharge bonifiée pour tous les clients, ce qui s'inscrit dans notre mission commune visant à accélérer l'adoption des véhicules électriques et la transition vers une économie carboneutre. »

À propos d'AXSO

Propriété d'Hydro-Québec, chef de file mondial en matière d'énergie propre, AXSO aide les exploitants de bornes de recharge à monétiser l'expérience de recharge des véhicules électriques, tout en la simplifiant pour les conducteurs. En savoir plus à l'adresse https://fr.axso.co/.

À propos d'Hypercharge

Hypercharge Networks, principal fournisseur de services de recharge pour véhicules électriques, offre des solutions intelligentes qui permettent d'aider ses partenaires à faire prospérer leurs affaires et à accélérer l'adoption des véhicules électriques ainsi que la transition vers une économie carboneutre. En savoir plus à l'adresse https://hypercharge.com/fr/.

