TORONTO, le 29 janv. 2024 /CNW/ - Aviso a reçu l'approbation de l'Organisme canadien de réglementation des investissements (OCRI) pour fusionner ses deux courtiers en un seul courtier à double inscription.

Aviso a l'intention d'aller de l'avant avec le processus visant à fusionner son courtier en épargne collective, Gestion d'actif Credential inc., et son courtier en placement, Valeurs mobilières Credential Qtrade inc., sous le nom de Financière Aviso inc., avec prise d'effet le 1er avril. Le nouveau courtier consolidé à double inscription simplifiera les processus, ce qui se traduira par des expériences plus robustes et personnalisées pour les partenaires de services financiers d'Aviso, ainsi que pour leurs conseillers et leurs clients.

« Le 1er avril marquera un grand tournant pour nos organisations partenaires et pour les 3 000 conseillers qui utilisent nos plateformes de courtier, a souligné Bill Packham, président et chef de la direction d'Aviso. Notre capacité à exploiter un courtier à double inscription sera très avantageuse pour les conseillers et les investisseurs. Les conseillers qui bâtissent leur carrière pourront passer plus facilement d'un permis en fonds communs de placement à un permis complet en valeurs mobilières. Et les investisseurs pourront vivre une expérience constante et ininterrompue, à mesure que leurs besoins se complexifient et qu'ils ont besoin de différents services et de nouvelles solutions. »

Aviso fait partie d'un groupe restreint de sociétés au Canada qui prévoient exercer leurs activités selon la nouvelle classification de courtier à double inscription, un modèle qui a vu le jour après une année de consultations exhaustives avec l'OCRI.

« Aviso s'est préparée méticuleusement en vue de la simplification de ses activités de courtier, notamment en transférant tous les dossiers des clients dans un seul registre dans Dataphile, a indiqué George Ho, vice-président principal, chef de la Stratégie numérique et de la technologie d'Aviso. Cela s'inscrit dans notre stratégie plus large qui a pour but d'offrir à nos clients les meilleurs produits et services et de mettre à leur disposition notre savoir-faire exceptionnel en tirant parti d'un écosystème intégré et évolutif de services en gestion de patrimoine. »

À propos d'Aviso

Fort d'un actif sous administration et sous gestion de plus de 120 milliards de dollars, Aviso est un important fournisseur de services de gestion de patrimoine pour le secteur financier canadien. Nous bâtissons un écosystème de gestion du patrimoine à la fine pointe de la technologie et axé sur les clients. Nos clients comprennent nos partenaires, les conseillers et les investisseurs. Nous sommes un partenaire de confiance pour presque toutes les coopératives d'épargne et de crédit au Canada, en plus de l'être pour un large éventail de gestionnaires de portefeuille, de courtiers en placement, de compagnies d'assurance, de sociétés de fiducie et de courtiers remisiers. Nos partenaires comptent sur Aviso pour leur offrir des solutions bien précises qui leur procurent un avantage concurrentiel dans un secteur en pleine évolution et hautement compétitif. Notre courtier en placement, notre courtier en épargne collective et nos services d'assurance soutiennent des milliers de conseillers en placement. Notre gestionnaire d'actifs est Placements NEI, dont la spécialisation est d'investir de façon responsable. Notre service de courtage en ligne, Qtrade Investissement directMD, renforce le pouvoir des investisseurs autonomes, et notre service de placement entièrement automatisé, Portefeuilles accompagnés QtradeMD, est au service des investisseurs qui préfèrent une approche passive. Partenaires des correspondants Aviso offre des services de garde de biens et de courtier chargé de compte à un large éventail de sociétés. Aviso est soutenue par la force collective de ses propriétaires : les centrales de caisses de crédit, Co-operators/CUMIS et Desjardins. Nous sommes fiers de propulser les entreprises qui renforcent le pouvoir des investisseurs. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le site aviso.ca.

Patrimoine Aviso inc. (« Aviso ») est une filiale en propriété exclusive de Patrimoine Aviso S.E.C., détenue à 50 % par Desjardins Holding financier inc. et à 50 % par une société en commandite qui appartient aux cinq centrales de caisses de crédit provinciales et au Groupe CUMIS limitée. Les entités suivantes sont des filiales d'Aviso : Valeurs mobilières Credential Qtrade inc. (y compris Valeurs mobilières Credential, Qtrade Investissement direct, Portefeuilles accompagnés Qtrade, Conseiller Qtrade et Partenaires des correspondants Aviso), Gestion d'actif Credential inc., Services d'assurance Credential inc., Stratégies financières Credential inc. et Placements NordOuest & Éthiques S.E.C.

