Produit : Produits de santé dont la vente n'est pas autorisée au Canada .

Produits de santé dont la vente n'est pas autorisée au . Problème : Les dangers d'acheter des produits de santé non autorisés en ligne.

Les dangers d'acheter des produits de santé non autorisés en ligne. Ce qu'il faut faire : Si vous optez pour acheter des produits de santé en ligne, assurez-vous de les acheter sur un site Web fiable et que la vente des produits est autorisée par Santé Canada .

De nombreux sites Web où sont vendus des produits de santé sont des entreprises légales, mais certains vendent des produits de santé qui présentent de graves dangers pour la santé. Dans le cadre de l'Opération Pangea XIV - un effort international visant à perturber la vente en ligne de produits de santé contrefaits et d'autres produits de santé illégaux dans le monde - Santé Canada rappelle aux Canadiens les dangers de l'achat en ligne de produits de santé non autorisés.

Certains médicaments et produits de santé naturels vendus en ligne peuvent sembler légitimes et sûrs, mais il se peut qu'ils ne soient pas autorisés à la vente au Canada. Les produits peuvent être périmés, mal étiquetés, faire l'objet de rappels, être des versions contrefaites de produits autorisés, ou encore ne pas contenir d'ingrédients actifs ou contenir des additifs dangereux, comme des médicaments d'ordonnance non indiqués sur l'étiquette. Les consommateurs doivent également se méfier de l'achat de dispositifs médicaux non homologués sur Internet, car certains peuvent être de mauvaise qualité, ne pas fonctionner ou être dangereux.

La pandémie de COVID-19 a accru le risque de ventes illégales de produits de santé de qualité inférieure et contrefaits dans le monde entier. En raison de la demande sans précédent et du besoin urgent de produits de santé et d'équipements de protection individuelle (EPI), comme les masques respiratoires, les gants et les écrans faciaux, pour aider à limiter la propagation de la COVID-19, davantage de consommateurs peuvent se tourner vers les détaillants en ligne pour accéder à ces produits, ce qui les rend vulnérables à l'achat de produits de mauvaise qualité, inefficaces et même dangereux.

Dans le cadre de cet effort international, Santé Canada collabore avec la Gendarmerie royale du Canada (GRC) et l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) pour empêcher les produits de santé contrefaits et illégaux d'atteindre le marché canadien, et pour sensibiliser les consommateurs.

Au cours de la semaine d'intervention de l'Opération Pangea XIV qui s'est déroulée du 18 au 25 mai 2021, Santé Canada a inspecté 2 076 colis, a refusé l'entrée au pays de 867 colis et a saisi à la frontière 228 colis contenant des produits de santé présumés contrefaits ou non autorisés. La majorité des produits saisis (238 des 244, ou 97,5 %) étaient des produits d'amélioration sexuelle (principalement des médicaments contre la dysfonction érectile). Les autres produits étaient des antibiotiques, des analgésiques et des suppléments pour culturistes. Bien que Santé Canada n'ait pas saisi de produits reliés à la COVID-19 au cours de cette semaine d'intervention, le Ministère reste attentif au risque accru, prend des mesures lorsque des produits illégaux liés à la COVID-19 sont identifiés, et continue de rappeler aux Canadiens d'être vigilants.

Santé Canada travaille tout au long de l'année pour détecter les produits de santé non autorisés et les empêcher d'entrer au pays, notamment en travaillant en partenariat avec l'ASFC pour aider à prévenir toute nouvelle importation de ces produits.

Si vous envisagez d'acheter des produits de santé en ligne, lisez l'information que Santé Canada a affichée sur les risques liés à l'achat de médicaments, de produits de santé ou de dispositifs médicaux sur Internet.

Si vous décidez d'acheter des produits de santé sur Internet, il est important de connaître les risques et de vous protéger :

Avis sur les produits de santé dans le contexte de la COVID-19

