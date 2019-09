Avis - Santé Canada saisit des produits contre l'acné Bielenda Dr. Medica non homologués parce qu'ils pourraient présenter de graves risques pour la santé

Santé Canada a saisi la crème contre l'acné non homologuée chez le détaillant, The Deli Corner (Oshawa, en Ontario), et chez le distributeur, MAP International (Oakville, en Ontario). Il a aussi saisi le tonique contre l'acné non homologué chez le distributeur.

La vente de produits de santé non homologués au Canada est illégale. L'innocuité, l'efficacité et la qualité des produits de santé qui n'ont pas été homologués par Santé Canada n'ont pas été évaluées, et ces produits peuvent présenter de graves risques pour la santé. À titre d'exemple, les médicaments non homologués peuvent être faux, être contaminés, contenir des ingrédients dangereux qui ne figurent pas sur l'étiquette ou ne pas contenir le médicament indiqué sur l'étiquette.

Les médicaments d'ordonnance ne doivent être pris que sur les conseils d'un professionnel de la santé qui en assure le suivi, parce qu'ils servent à traiter des problèmes de santé particuliers et peuvent avoir des effets secondaires graves. Ils peuvent être vendus uniquement par un professionnel de la santé agréé.

Personnes touchées

Les consommateurs qui ont acheté ou utilisé l'un ou l'autre des produits visés par la saisie.

Produits visés

Produit Risque Lieu de la saisie Crème contre l'acné pour le

jour et la nuit Bielenda Dr.

Medica Présence d'un dérivé de

l'acide azélaïque indiquée

sur l'étiquette The Deli Corner 368, chemin Wilson

Sud Oshawa (Ontario) MAP International

2733,chemin Coventry

Oakville (Ontario) Tonique contre l'acné

Bielenda Dr. Medica Présence d'acide

azélaïque indiquée sur

l'étiquette MAP International

2733,chemin Coventry

Oakville (Ontario)

Conseils au consommateur

Cessez d'utiliser ces produits. Consultez un professionnel de la santé si vous avez utilisé l'un de ces produits et êtes inquiet pour votre santé.

Lisez les étiquettes des produits de santé pour vérifier si Santé Canada en a autorisé la vente. Les produits homologués ont un code d'identification du médicament (DIN), un numéro de remède homéopathique (DIN-HM) ou un numéro de produit de santé naturel (NPN) de huit chiffres. Vous pouvez aussi vérifier si les produits sont homologués en interrogeant la Base de données sur les produits pharmaceutiques et la Base de données sur les produits de santé naturels homologués de Santé Canada .

Signalez les effets indésirables et transmettez les plaintes concernant les produits de santé à Santé Canada .

. Restez branché afin de recevoir les plus récents avis et rappels de produits de Santé Canada.

Ce que fait Santé Canada

Santé Canada a saisi les produits au magasin et chez le distributeur. Le Ministère collabore avec l'Agence des services frontaliers du Canada pour empêcher l'importation de ces produits. Si d'autres problèmes d'innocuité sont découverts, il prendra les mesures qui s'imposent et en informera les Canadiens, si besoin est.

Contexte

L'acide azélaïque est un médicament d'ordonnance servant à traiter la rosacée (rougeur inhabituelle de la peau). Il ne doit pas être utilisé par les personnes allergiques à cette substance, au propylèneglycol ou à l'acide benzoïque. Il peut causer une irritation de la peau (démangeaisons, sensation de brûlure, douleur cuisante, rougeur ou desquamation), une hypersensibilité (enflure du visage ou des yeux, essoufflement ou urticaire) ou des changements de la couleur de la peau. Les femmes enceintes et celles qui allaitent (ou celles qui prévoient devenir enceintes ou allaiter) devraient consulter leur médecin ou leur pharmacien avant de prendre de l'acide azélaïque. Tout contact avec les yeux et la bouche est à éviter. Les jeunes enfants ne devraient pas toucher la zone traitée en raison de l'effet irritant du médicament.

