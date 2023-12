OTTAWA, ON, le 21 déc. 2023 /CNW/ -

Produit : Les pots à feu, aussi appelés bols à feu, foyers portatifs, foyers portables et foyers de table, sont des produits d'éclairage décoratifs qui permettent à une flamme nue de brûler par combustion d'un carburant liquide ou gélifié.

Problème : Risque d'incendie; Risque d'inflammation; Risque de blessure

Ce qu'il faut faire : N'utilisez jamais d'alcool à friction, ni d'autres combustibles liquides conservés dans des contenants dépourvus de pare-flammes, pour alimenter des pots à feu afin de prévenir la propagation de flammes.

Public cible : Grand public; Industrie

Problème

Certains fabricants de pots à feu recommandent l'utilisation de produits à base d'alcool à friction comme combustibles dans des pots à feu, ce qui a entraîné deux incidents de brûlures graves au Canada.

Santé Canada met la population en garde de ne pas utiliser de produits à base d'alcool à friction (c.-à-d. des solutions d'alcool isopropylique ou éthylique [éthanol]) pour alimenter des pots à feu en combustible, même lorsque suggéré dans les instructions. Il s'agit d'une pratique dangereuse qui comporte de graves risques d'incendie et de brûlure.

Les produits à base d'alcool à friction sont généralement vendus comme produits antiseptiques et ne sont pas conçus pour être utilisés dans des pots à feu. C'est dangereux d'utiliser des produits à base d'alcool à friction comme combustibles dans des pots à feu parce que les contenants d'alcool à friction ne sont pas habituellement munis de pare-flammes. D'autres contenants de combustible dépourvus de pare-flammes ne devraient pas non plus être utilisés pour l'alimentation en combustible d'un pot à feu. Un pare-flammes, qui ressemble à un grillage intégré à l'ouverture du contenant, est un dispositif qui réduit les risques de jets de flamme.

Un jet de flamme est la projection d'une boule de feu à partir d'un contenant de combustible, ce qui peut causer de graves brûlures ou même la mort. Ce phénomène se produit très rapidement lorsqu'un liquide inflammable (combustible) est versé sur un pot à feu allumé ou chaud à partir d'un contenant dépourvu de pare-flammes. La flamme peut remonter le flux de combustible jusque dans le contenant. Il peut alors s'ensuivre l'expulsion hors du contenant d'un jet de combustible enflammé. Le jet de flamme ainsi produit présente de graves risques d'incendie et de brûlure pour l'utilisateur et toute personne à proximité. Santé Canada recommande aussi aux consommateurs et aux consommatrices de n'utiliser que des contenants de combustible munis de pare-flammes ou de choisir des cartouches de gel combustible non rechargeables comme solution de rechange plus sûre pour alimenter les pots à feu en combustible.

Ce que vous devriez faire

Suivez les conseils ci-dessous si vous utilisez un pot à feu qui doit être alimenté avec du combustible liquide.

N'utilisez pas d'alcool à friction, ni d'autres combustibles liquides conservés dans des contenants dépourvus de pare-flammes. Un pare-flammes ressemble à un grillage intégré à l'ouverture du contenant.

Autres conseils de sécurité pour les pots à feu

Ne versez jamais de liquide inflammable sur une flamme. Les liquides à base d'alcool brûlent d'une manière qui rend les flammes difficiles à voir, surtout s'il ne reste que peu de liquide dans le pot à feu.



Utilisez un éteignoir, ou un autre instrument semblable, pour vous assurer que le feu est bien éteint. Vérifiez que le pot à feu a bel et bien refroidi avant de l'alimenter en combustible.



Choisissez un terrain nivelé, ou une surface plane et stable, à distance sécuritaire des personnes et des objets inflammables pour installer le pot à feu.



Lorsqu'ils ne servent pas pour l'alimentation en combustible, gardez les contenants de combustible hermétiquement fermés (bouchon bien serré) ainsi que loin des flammes et de tout objet pouvant créer des étincelles.



Les cartouches de gel combustible non rechargeables sont une solution de rechange plus sûre que les combustibles versables.

Renseignements supplémentaires

Ce qui est fait

Santé Canada a avisé les fabricants de pots à feu des risques relatifs à l'utilisation de produits à base d'alcool à friction dans des pots à feu. Le Ministère a demandé aux fabricants de retirer toute mention de l'utilisation d'alcool à friction comme combustible dans leurs instructions et leur matériel de promotion.

En 2019, Santé Canada a demandé à l'industrie de cesser la vente de certains contenants pour combustible à base d'alcool et de certains pots à feu alimentés au moyen de combustibles versables parce que le Ministère a déterminé qu'ils sont dangereux pour la santé ou la sécurité des gens.

Santé Canada a aussi mis en place des exigences obligatoires pour les contenants de combustible à base d'alcool et les pots à feu afin d'aborder les risques de jets de flamme. Au Canada, tout contenant de combustible à base d'alcool versable doit être muni d'un pare-flammes permanent qui respecte des critères de rendement précis, établis dans la norme ASTM F3429 / F3429M-20 « Spécification normalisée pour la performance des dispositifs d'atténuation de flamme installés dans des récipients jetables et préremplis de liquide inflammable », ou une norme équivalente. Les pots à feu doivent respecter des critères de rendement précis, décrits dans la norme ASTM F3363-19 « Standard Specification for Unvented Liquid/Gel Fuel-Burning Portable Devices » (en anglais seulement), ou une norme équivalente.

