Résumé

Produit : Sachets de colorant pour flammes (substances chimiques dans de petits sachets qui modifient la couleur des flammes dans les feux de bois).

Problème : Santé Canada met en garde les Canadiens contre le risque d'empoisonnement lié à l'utilisation inadéquate des sachets de colorant pour flammes. Ces produits contiennent des substances chimiques potentiellement toxiques et peuvent être confondus avec des bonbons ou de la nourriture par les enfants et les adultes. L'ingestion du contenu des sachets de colorant pour flammes peut être très dangereuse pour les enfants et les adultes.

Ce qu'il faut faire : Gardez toujours les produits chimiques de consommation, dont les sachets de colorant pour flammes, hors de la vue et de la portée des enfants. Lisez toujours les étiquettes des produits et suivez les avertissements et les instructions avant d'utiliser un sachet de colorant pour flammes. Les sachets de colorant pour flammes sont destinés à être jetés directement dans un feu de bois et ne doivent jamais être ouverts.

Problème

Santé Canada met en garde les Canadiens contre le risque d'empoisonnement lié à l'utilisation inadéquate des sachets de colorant pour flammes. Les sachets de colorant pour flammes modifient la couleur des flammes dans les feux de bois, comme celles d'un feu de camp. Ces sachets sont destinés à être jetés directement dans un feu de bois sans être ouverts.

Les centres antipoison canadiens ont reçu plus de 70 signalements liés à des sachets de colorant pour flammes au cours des deux dernières années (2019 et 2020). La majorité de ces expositions concernaient des ingestions, et un petit nombre de ces ingestions ont entraîné des effets importants sur la santé. La majorité des cas (67 %) concernaient des enfants de moins de 12 ans. Un tiers des cas ont nécessité un traitement dans un établissement de soins de santé. Selon les centres antipoison canadiens, certains enfants et même des adultes ont confondu ces produits avec des bonbons ou de la nourriture en raison de leur emballage coloré. Les enfants ou les adultes qui avalent le contenu d'un sachet de colorant pour flammes peuvent présenter des symptômes, notamment des hémorragies internes graves et des lésions aux reins et au foie, qui peuvent entraîner la mort.

En cette période estivale, ces produits pourraient être utilisés dans les feux de camp. Santé Canada tient à rappeler aux Canadiens d'être extrêmement prudents lorsqu'ils utilisent ces produits.

Ce que fait Santé Canada

Santé Canada met en garde les Canadiens contre les risques associés à ces produits. Le Ministère veut également fournir aux Canadiens des conseils sur la façon d'utiliser ces produits en toute sécurité.

Les sachets de colorant pour flammes qui contiennent des ingrédients dangereux doivent afficher, sur l'étiquetage, des symboles de danger, des mises en garde, des instructions pour une utilisation sans risque et des énoncés relatifs aux premiers soins dans les deux langues officielles. Santé Canada est résolu à protéger les Canadiens contre les produits de consommation potentiellement dangereux. Le Ministère surveille régulièrement les produits de consommation sur le marché canadien et continuera de le faire pour assurer la sécurité des consommateurs.

Ce que vous devriez faire

Gardez tous les produits chimiques de consommation, dont les sachets de colorant pour flammes, hors de la vue et de la portée des enfants.

Lisez et suivez toujours les avertissements et les instructions figurant sur l'étiquette du produit avant d'utiliser un sachet de colorant pour flammes.

N'ouvrez jamais les sachets de colorant pour flammes; jetez-les directement dans le feu sans les ouvrir pour obtenir l'effet désiré.

Si vous ou une autre personne avez ingéré l'un de ces produits :

Appelez immédiatement un centre antipoison ou votre fournisseur de soins de santé.



Ayez l'étiquette du produit à portée de main pour fournir les renseignements qui y figurent à la personne qui répond au téléphone.



Apportez le contenant d'origine du produit lorsque vous allez consulter.



Signalez l'incident à Santé Canada.

