OTTAWA, ON, le 25 nov. 2021 /CNW/ -

Résumé

Produits médicinaux ayurvédiques non homologués vendus par Kerela Ayurvedic & Natural Herbal Consultation à ( ) Problème : Santé Canada a reçu un signalement d'intoxication aux métaux lourds après l'utilisation de produits obtenus de cette clinique. Les tests effectués sur les produits ont confirmé des concentrations élevées de plomb et de mercure, ce qui peut poser de graves risques pour la santé.

Santé Canada a reçu un signalement d'intoxication aux métaux lourds après l'utilisation de produits obtenus de cette clinique. Les tests effectués sur les produits ont confirmé des concentrations élevées de plomb et de mercure, ce qui peut poser de graves risques pour la santé. Ce qu'il faut faire : Cessez d'utiliser les produits vendus par cette clinique. Consultez un professionnel de la santé si vous avez utilisé l'un de ces produits et que vous avez des préoccupations quant à votre santé. Cet avis est aussi disponible sur demande en hindi, punjabi, tamil et ourdou.

Problème

Santé Canada avise les consommateurs que les produits médicinaux ayurvédiques vendus par Kerela Ayurvedic & Natural Herbal Consultation, à Toronto en Ontario (2900 Markham Rd, Unit L13 dans le Majestic City Mall), ne sont pas homologués et peuvent présenter de graves risques pour la santé. Cela comprend les produits achetés à la clinique ou commandés par la clinique à son fournisseur et expédiés directement aux clients.

Santé Canada a saisi des produits de la clinique après que Santé publique Ontario ait informé le Ministère d'un cas d'intoxication par le plomb à la suite de l'utilisation de produits obtenus à la clinique. Des analyses de laboratoire, dirigées par Santé publique Ontario, ont permis de détecter des concentrations élevées de plomb et de mercure dans des produits que le patient avait pris.

Le plomb et le mercure sont des métaux lourds qui peuvent poser de graves risques pour la santé lorsqu'ils sont consommés en quantités excessives, car ils peuvent s'accumuler dans les organes vitaux du corps. Les enfants, les femmes enceintes et les femmes qui allaitent sont les plus vulnérables aux effets toxiques. Des douleurs abdominales, de l'anémie, des fluctuations de la tension artérielle, des troubles de la reproduction (p. ex. fausse-couche), des faiblesses, des problèmes de concentration, une perte de poids, de l'insomnie, des étourdissements et des lésions rénales et cérébrales sont quelques-uns des effets du plomb. Les effets du mercure comprennent l'irritabilité, les tremblements, l'amnésie, l'insomnie, les problèmes de concentration, ainsi que les lésions rénales et cérébrales.

Les produits médicinaux ayurvédiques sont utilisés dans les pratiques traditionnelles de guérison en Asie du Sud et sont souvent importés. Des procédés de fabrication inadéquats peuvent entraîner des concentrations dangereusement élevées de métaux lourds dans les produits finaux. Santé Canada rappelle aux consommateurs qui optent pour des produits médicinaux ayurvédiques de ne choisir que ceux dont la vente est autorisée au Canada. L'étiquette de ces produits portera un numéro de produit naturel (NPN).

Les produits saisis par Santé Canada étaient emballés dans des contenants de plastique transparent avec des étiquettes manuscrites et peuvent avoir été distribués aux patients dans des sacs de plastique refermables. La vente de ces produits n'est pas autorisée par Santé Canada, ce qui signifie que leur innocuité, leur efficacité et leur qualité n'ont pas été évaluées. La vente de produits de santé non homologués est illégale au Canada.

On a également découvert que Kerela Ayurvedic & Natural Herbal Consultation exerçait ses activités sans licence d'exploitation de Santé Canada. Une licence d'exploitation est requise pour qu'une entreprise puisse fabriquer, emballer, étiqueter ou importer des produits de santé naturels (dont les produits médicinaux ayurvédiques) pour la vente au Canada. Une licence d'exploitation signifie qu'une entreprise a démontré qu'elle respectait les bonnes pratiques de fabrication (BPF), une norme qui contribue à assurer la qualité des produits de santé vendus à la population canadienne.

À la demande de Santé Canada, la clinique a cessé d'importer et de vendre des produits ayurvédiques non homologués, y compris les produits expédiés directement aux consommateurs par des fournisseurs étrangers. Santé Canada effectue des tests sur les produits saisis et continue de travailler avec Santé publique Ontario et le Bureau de santé publique de Toronto. Le Ministère informera la population canadienne au besoin si de nouveaux risques pour la santé sont portés à son attention.

Produits visés

Tous les produits médicinaux ayurvédiques vendus par Kerela Ayurvedic & Natural Herbal Consultation, à Toronto en Ontario (2900 Markham Rd, Unit L13 dans le Majestic City Mall). Cela comprend les produits commandés par la clinique à un fournisseur et expédiés directement aux clients.

Ce que vous devez faire

Cessez d'utiliser les produits médicinaux ayurvédiques vendus par cette clinique. Consultez un professionnel de la santé si vous avez utilisé l'un de ces produits et que vous avez des préoccupations quant à votre santé.

Lisez l'étiquette des produits de santé pour vérifier si Santé Canada en a autorisé la vente. Les produits de santé homologués portent un numéro d'identification du médicament (DIN), un numéro de produit naturel (NPN) ou un numéro de médicament homéopathique (DIN-HM) de huit chiffres. Vous pouvez également vérifier si la vente des produits a été autorisée en consultant la Base de données sur les produits pharmaceutiques et la Base de données sur les produits de santé naturels homologués de Santé Canada.

Signalez tout effet secondaire ou toute plainte relativement à un produit de santé à Santé Canada.

