OTTAWA, ON, le 16 déc. 2020 /CNW/ -

Résumé

Produit : Vaccins contre la COVID-19 potentiellement contrefaits

Question : Santé Canada met en garde les Canadiens contre les risques liés à l'achat de vaccins contre la COVID-19 sur Internet ou auprès de sources non autorisées, car ils sont contrefaits et peuvent présenter de graves risques pour la santé.

Marche à suivre : N'achetez pas les vaccins contre la COVID-19 en ligne ou auprès de sources non autorisées. La seule façon d'avoir accès à des vaccins contre la COVID-19 sûrs et efficaces est de passer par des cliniques organisées ou approuvées par l'autorité locale de santé publique de votre localité en collaboration avec les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux du Canada.

Question

Santé Canada met en garde les Canadiens contre l'achat de vaccins contre la COVID-19 vendus en ligne ou provenant de sources non autorisées, car ils sont contrefaits. Les vaccins contre la COVID-19 contrefaits peuvent présenter de graves risques pour la santé et ne protègent pas efficacement les personnes contre le virus responsable de la COVID-19.

Le 9 décembre 2020, Santé Canada a autorisé le premier vaccin au Canada pour la prévention de la COVID-19. Santé Canada évalue l'innocuité, l'efficacité et la qualité de tout médicament ou vaccin avant qu'il ne puisse être vendu légalement au Canada, et tous les vaccins nécessitent des conditions de stockage précises afin de maintenir leur qualité. La chaîne d'approvisionnement des vaccins contre la COVID-19 est étroitement contrôlée, et les vaccins ne seront fournis que par des cliniques organisées ou approuvées par les autorités de santé publique locales. Les vaccins contre la COVID-19 sont offerts gratuitement à tous les Canadiens.

La vente de médicaments ou de vaccins contrefaits est une activité criminelle qui présente de graves risques pour la santé et la sécurité des Canadiens. Santé Canada prend cette question au sérieux et travaille avec des partenaires internationaux et d'autres ministères et organismes gouvernementaux, notamment l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC), pour aider à protéger les Canadiens. L'Organisation internationale de police criminelle, INTERPOL, a diffusé une alerte globale aux forces de l'ordre de ses 194 pays membres pour les mettre en garde contre ce problème.

Le Ministère n'hésitera pas à utiliser tous les outils à sa disposition pour mettre fin à ces activités illégales et renverra les incidents de contrefaçons présumées de vaccins contre la COVID-19 à la Gendarmerie royale du Canada.

Pour les consommateurs :

N'achetez pas et n'utilisez pas les vaccins contre la COVID-19 vendus sur Internet ou provenant de sources non autorisées, car ils sont contrefaits, peuvent présenter des risques pour la santé et sont inefficaces pour protéger une personne contre le virus de la COVID-19.

La seule façon d'avoir accès à des vaccins contre la COVID-19 sûrs et efficaces est de passer par des cliniques organisées ou approuvées par l'autorité locale de santé publique de votre localité en collaboration avec les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux du Canada .

. Consultez un professionnel de la santé si vous avez des inquiétudes concernant le vaccin contre la COVID-19.

Signalez toute information sur la vente ou la publicité de vaccins contre la COVID-19 potentiellement contrefaits à Santé Canada.

Visitez des sources d'information fiables et sûres, comme les sites Web du gouvernement du Canada Canada.ca/vaccins et Canada.ca/le-coronavirus, le site Web de l'autorité de santé publique de votre localité.

Canada.ca/vaccins et Canada.ca/le-coronavirus, le site Web de l'autorité de santé publique de votre localité. Signalez tout événement indésirable lié à un produit de santé à Santé Canada.

Liens connexes

Also available in English

SOURCE Santé Canada

Renseignements: Demandes de renseignements des médias : Santé Canada, (613) 957-2983, [email protected]; Renseignements au public : (613) 957-2991, 1-866 225-0709, [email protected]