Avis - Santé Canada met en garde les campeurs contre les réchauds portatifs au butane

Avec la saison de camping qui bat son plein et la popularité accrue du camping pendant la pandémie, les réchauds portatifs au butane sont probablement très utilisés au Canada.

Santé Canada rappelle aux Canadiens de suivre attentivement les instructions lorsqu'ils utilisent des réchauds portatifs au butane. Si les directives d'assemblage et d'utilisation ne sont pas suivies correctement, il y a un risque accru d'explosion et d'embrasement éclair, ce qui pourrait entraîner des brûlures. Cela peut se produire si la bonbonne de butane jetable surchauffe et explose, ou si un surplus de gaz s'échappe et s'enflamme.

Le Ministère a reçu des rapports d'incidents liés à certains réchauds portatifs au butane qui fonctionnent au moyen d'une bonbonne de butane jetable placée horizontalement et enfermée dans le corps du réchaud pendant l'utilisation. Les caractéristiques varient d'un modèle et d'une marque à l'autre, mais leur apparence est très similaire en ce sens que la bonbonne de gaz est enfermée dans le corps du réchaud. (voir la photo plus bas à titre d'exemple)

Le Ministère a reçu 13 rapports d'incidents liés à des explosions, à des flammes non maîtrisées ou à des embrasements éclairs causés par ce type de réchauds portatifs au butane depuis 2013. Ces incidents étaient généralement liés à des problèmes comme l'installation incorrecte de la grille de cuisson ou de la bonbonne de butane par les consommateurs, ou à un rappel volontaire de produits en 2017, et certains ont signalé des brûlures graves.

Ce que fait Santé Canada

Santé Canada informe les Canadiens des risques associés à ces produits et leur donne des conseils sur la façon d'utiliser ces produits en toute sécurité.

Le Ministère communique actuellement avec certains importateurs des produits concernés afin de déterminer si des mesures de conformité sont nécessaires, et il continuera d'informer les Canadiens lorsque de nouveaux renseignements sur la sécurité seront disponibles. Aux termes de la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation (LCSPC), le Ministère prendra des mesures de conformité et d'application de la loi s'il y a des raisons de croire qu'un produit présente un danger pour la santé ou la sécurité humaines.

Le Ministère examine également la dernière version de la norme de l'Association canadienne de normalisation (CSA) concernant les réchauds portatifs au butane, CSA/ANSI Z21.72:19/CSA 11.2:19 (en anglais seulement), qui a été publiée en 2019. Cette norme comporte un nouveau test visant à aborder le problème de surchauffe de la bonbonne de gaz lors d'une utilisation ou d'une installation inadéquate.

Santé Canada est résolu à protéger les Canadiens contre les produits de consommation potentiellement dangereux. Le Ministère surveille régulièrement les produits de consommation sur le marché canadien et continuera de le faire pour assurer la sécurité des consommateurs.

Ce que vous devez faire

Pour éviter les embrasements éclairs ou les explosions découlant de la surchauffe de la bonbonne de butane jetable :

Lisez et suivez toujours les avertissements et le mode d'emploi avant d'utiliser un réchaud portatif au butane.

Utilisez toujours le réchaud avec la grille de cuisson placée adéquatement à l'endroit, les dispositifs de soutien de la casserole vers le haut.

Ne placez jamais un réchaud à proximité d'autres sources de chaleur ou à côté d'autres réchauds.

Utilisez seulement des casseroles et des chaudrons dont la taille correspond à celle de la grille de cuisson du réchaud, de sorte qu'ils ne couvrent pas la bonbonne.

Si un incident lié à un réchaud portatif au butane se produit :

Consultez immédiatement un médecin;



Signalez l'incident à Santé Canada .

Exemple d'un réchaud portatif au butane :

