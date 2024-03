OTTAWA, ON, le 1er mars 2024 /CNW/ - Santé Canada avise la population que les produits qui suivent peuvent présenter de graves risques pour la santé. Pour obtenir de plus amples renseignements, y compris des photos des produits et ce que vous devriez faire, consultez les avis de sécurité en ligne ci-dessous

Santé Canada tient à jour des listes de produits de santé non homologués qui peuvent présenter de graves risques pour la santé afin que les membres du public puissent facilement reconnaître des produits qu'ils pourraient s'être procurés et prendre les mesures qui conviennent. Vous devriez consulter régulièrement cette liste pour obtenir des renseignements à jour.

Produit Risques détectés Entreprise Mesure prise Produits de santé non homologués pour améliorer la performance sexuelle Bravo for Him L'analyse d'un produit ayant un emballage similaire (saisi précédemment) a révélé la présence de sildénafil, de tadalafil, de desmethyl carbodénafil, et de dithiodesmethyl carbodénafil Bill's Super Variety 4-270, route Bleams, Kitchener (Ontario) Saisi chez le détaillant Ginseng Red 2000

L'analyse d'un produit ayant un emballage similaire (saisi précédemment) a révélé la présence de sildénafil Bill's Super Variety



4-270, route Bleams, Kitchener (Ontario) Saisi chez le détaillant Rush Hour 72

L'analyse d'un produit ayant un emballage similaire (saisi précédemment) a révélé la présence de sildénafil et de tadalafil Bill's Super Variety



4-270, route Bleams, Kitchener (Ontario) Saisi chez le détaillant Rush Hour Plus L'analyse d'un produit ayant un emballage similaire (saisi précédemment) a révélé la présence de tadalafil Bill's Super Variety 4-270, route Bleams, Kitchener (Ontario) Saisi chez le détaillant Super Panther 7K Présence de yohimbe indiquée sur l'étiquette Bill's Super Variety 4-270, route Bleams, Kitchener (Ontario) Saisi chez le détaillant Victorious L'analyse d'un produit ayant un emballage similaire (saisi précédemment) a révélé la présence de hydroxythiohomosildénafil Bill's Super Variety 4-270, route Bleams, Kitchener (Ontario) Saisi chez le détaillant Black Panther Présence de yohimbe indiquée sur l'étiquette College St Variety 93, rue Baldwin, Belleville (Ontario) Saisi chez le détaillant Black Mamba Premium Présence de yohimbe indiquée sur l'étiquette College St Variety 93, rue Baldwin, Belleville (Ontario) Saisi chez le détaillant 2000 Ginseng Red L'analyse d'un produit ayant un emballage similaire (saisi précédemment) a révélé la présence de sildénafil College St Variety 93, rue Baldwin, Belleville (Ontario) Saisi chez le détaillant 3800 Hard Rock L'analyse d'un produit ayant un emballage similaire (saisi précédemment) a révélé la présence de tadalafil College St Variety 93, rue Baldwin, Belleville (Ontario) Saisi chez le détaillant Magnum XXL 9800 L'analyse d'un produit ayant un emballage similaire (saisi précédemment) a révélé la présence de lévodopa et de prastérone College St Variety 93, rue Baldwin, Belleville (Ontario) Saisi chez le détaillant Spanish Fly 22,000 L'analyse d'un produit ayant un emballage similaire (saisi précédemment) a révélé la présence de tadalafil College St Variety 93, rue Baldwin, Belleville (Ontario) Saisi chez le détaillant Stiff Rox L'analyse d'un produit ayant un emballage similaire (saisi précédemment) a révélé la présence de sildénafil et de tadalafil College St Variety 93, rue Baldwin, Belleville (Ontario) Saisi chez le détaillant Super Panther 7K Présence de yohimbe indiquée sur l'étiquette College St Variety 93, rue Baldwin, Belleville (Ontario) Saisi chez le détaillant Rhino 7 Platinum 5000 L'analyse d'un produit ayant un emballage similaire (saisi précédemment) a révélé la présence de sildénafil et de yohimbe College St Variety 93, rue Baldwin, Belleville (Ontario) Saisi chez le détaillant Rhino 25 Platinum 2500 L'analyse d'un produit ayant un emballage similaire (saisi précédemment) a révélé la présence de sildénafil College St Variety 93, rue Baldwin, Belleville (Ontario) Saisi chez le détaillant Rhino 69 Platinum 700K L'analyse d'un produit ayant un emballage similaire (saisi précédemment) a révélé la présence de sildénafil College St Variety 93, rue Baldwin, Belleville (Ontario) Saisi chez le détaillant

