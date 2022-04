Avis - Saisie de produits de santé non homologués dans trois magasins de médicaments à base de plantes à Calgary, en Alberta

Produit : Saisie de crème pour la peau, d'onguent pour les yeux et de comprimés pour améliorer la performance sexuelle non homologués dans trois magasins de médicaments à base de plantes à Calgary , en Alberta .

Saisie de crème pour la peau, d'onguent pour les yeux et de comprimés pour améliorer la performance sexuelle non homologués dans trois magasins de médicaments à base de plantes à , en . Problème : Des produits non homologués peuvent présenter de graves risques pour la santé.

Des produits non homologués peuvent présenter de graves risques pour la santé. Ce qu'il faut faire : Ne pas utiliser ces produits. Consultez un professionnel de la santé si vous avez utilisé l'un de ces produits et que vous avez des préoccupations quant à votre santé.

Enjeu

Santé Canada avise les consommateurs de ne pas utiliser les produits de santé non homologués saisis dans trois magasins de médicaments à base de plantes à Calgary, en Alberta, parce que l'étiquette de ces produits porte des noms de médicaments d'ordonnance et qu'ils peuvent présenter des risques graves pour la santé. Les produits comprennent de la crème pour la peau, des onguents pour les yeux et des comprimés pour améliorer la performance sexuelle.

La vente de produits de santé non homologués au Canada est illégale. Les produits de santé non homologués n'ont pas été approuvés par Santé Canada, ce qui signifie que leur innocuité, leur efficacité et leur qualité n'ont pas été évaluées et qu'ils peuvent présenter de graves risques pour la santé. Par exemple, ils peuvent contenir des ingrédients à risque élevé, comme des médicaments d'ordonnance, ou des additifs ou des contaminants qui peuvent ou non figurer sur l'étiquette. Ces ingrédients pourraient interagir avec d'autres médicaments et aliments. De plus, le produit pourrait ne pas contenir les ingrédients actifs auxquels les Canadiens s'attendent pour aider à maintenir et à améliorer leur santé.

Les médicaments d'ordonnance doivent être pris uniquement sur les conseils et sous la surveillance d'un professionnel de la santé parce qu'ils servent à traiter des problèmes particuliers et peuvent avoir des effets secondaires graves. Conformément à la législation, les médicaments sur ordonnance ne peuvent être vendus qu'en présentant une ordonnance

Si de nouveaux risques pour la santé sont découverts, Santé Canada prendra des mesures et en informera les Canadiens au besoin. Santé Canada tient à jour une liste de certains produits de santé non homologués qui peuvent présenter de graves risques pour la santé afin que les Canadiens puissent reconnaître facilement des produits qu'ils pourraient s'être procurés et prendre les mesures appropriées. Les Canadiens sont invités à consulter régulièrement cette liste pour obtenir des renseignements à jour.

Produits visés

Produit Risque Points de vente au détail Crème à l'acétate de dexaméthasone L'étiquette indique la

présence d'acétate de

dexaméthasone Wah Loong Chinese Herbs Ltd. 9650, boul. Harvest Hills N° 1003 Calgary (Alberta). Wah Shun Chinese Herbs & Ginseng 25, Heritage Meadows Way SE Calgary (Alberta). Onguent pour les yeux à l'érythromycine L'étiquette indique la

présence d'érythromycine Wah Loong Chinese Herbs Ltd. 9650, boul. Harvest Hills, n° 1003 Calgary (Alberta). Comprimés de tadalafil L'étiquette indique la

présence de tadalafil Wah Hing Chinese Ginseng Center 999, 36e rue NE, no 800G Calgary (Alberta).

Ce que vous devez faire

Ne pas utiliser ces produits. Consultez un professionnel de la santé si vous avez utilisé l'un de ces produits et que vous avez des préoccupations quant à votre santé.

Lisez l'étiquette des produits de santé pour vérifier si Santé Canada en a autorisé la vente. Les produits de santé homologués portent un numéro d'identification du médicament (DIN) à huit chiffres, un numéro de produit naturel (NPN) ou un numéro de médicament homéopathique (DIN-HM). Vous pouvez aussi vérifier si la vente des produits a été autorisée en interrogeant la base de données sur les produits pharmaceutiques et la base de données sur les produits de santé naturels homologués de Santé Canada.

en a autorisé la vente. Les produits de santé homologués portent un numéro d'identification du médicament (DIN) à huit chiffres, un numéro de produit naturel (NPN) ou un numéro de médicament homéopathique (DIN-HM). Vous pouvez aussi vérifier si la vente des produits a été autorisée en interrogeant la base de données sur les produits pharmaceutiques et la base de données sur les produits de santé naturels homologués de Santé Canada. Signaler les effets secondaires des produits de santé et transmettre vos plaintes concernant les produits de santé à Santé Canada.

Contexte

La dexaméthasone est un corticostéroïde d'ordonnance utilisé pour traiter diverses maladies inflammatoires. Son utilisation dans les crèmes n'a pas été approuvée au Canada. Parmi les effets secondaires courants des corticostéroïdes topiques, mentionnons la rougeur de la peau, la sensation de brûlure, les changements de pigmentation de la peau, l'amincissement de la peau, l'inflammation des follicules pileux, les vergetures, les changements des vaisseaux sanguins de la peau (p. ex. télangiectasie en araignée) et l'atrophie de la peau (p. ex. peau fragile, avec une réduction de l'élasticité). La dexaméthasone, lorsqu'elle est absorbée par la peau, peut causer des effets secondaires dans tout le corps, surtout lorsqu'elle est utilisée sur une grande surface et pendant longtemps. Ce risque est plus élevé chez les enfants, qui peuvent absorber des quantités proportionnellement plus importantes et être plus sensibles aux effets secondaires. Les effets secondaires systémiques peuvent comprendre l'hypertension artérielle, l'hyperglycémie, une vision floue, des battements cardiaques inégaux, de la faiblesse et de l'enflure. La dexaméthasone n'est généralement pas recommandée pendant la grossesse.

L'onguent pour les yeux à l'érythromycine est un médicament d'ordonnance antibactérien utilisé pour traiter les infections bactériennes des yeux. Les effets secondaires comprennent l'urticaire et les éruptions cutanées. Les effets secondaires rares, mais graves comprennent une réaction allergique grave, avec des symptômes comme l'enflure du visage, de la bouche, de la gorge, des lèvres et des yeux, des difficultés respiratoires, des yeux rouges douloureux ou avec sensation, le larmoiement et des réactions cutanées (éruptions cutanées, cloques et urticaire). Il est important d'utiliser cet onguent exactement comme il est indiqué. Une mauvaise utilisation ou une surutilisation pourrait entraîner la croissance de bactéries qui ne seront pas tuées par l'érythromycine, ce qui signifie qu'elle pourrait ne pas fonctionner à l'avenir (résistance).

Le tadalafil est un médicament d'ordonnance servant au traitement de la dysfonction érectile qui doit être pris uniquement sous la supervision d'un professionnel de la santé. Le tadalafil est à proscrire chez les personnes prenant des médicaments à base de nitrate (comme la nitroglycérine), car il peut causer une hypotension potentiellement mortelle. Les personnes qui ont des troubles cardiaques risquent davantage de subir des effets secondaires cardiovasculaires tels que crise cardiaque, accident vasculaire cérébral (AVC), douleurs thoraciques, hypertension et arythmie. Maux de tête, bouffées vasomotrices, indigestion, étourdissements, troubles de la vision et perte auditive sont d'autres effets secondaires possibles.

Également disponible en français

SOURCE Santé Canada

Renseignements: Renseignements aux médias, Santé Canada, 613-957-2983, [email protected]; Renseignements au public, 613-957-2991, 1-866-225-0709, [email protected]