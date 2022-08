Produit : Produits de santé non homologués, dont des médicaments d'ordonnance

Produits de santé non homologués, dont des médicaments d'ordonnance Problème : Produits de santé - Innocuité des produits; Produits non homologués

Produits de santé - Innocuité des produits; Produits non homologués Ce qu'il faut faire : N'utilisez pas ces produits. Rapportez-les à votre pharmacie locale pour qu'ils soient éliminés convenablement. Consultez un professionnel de la santé si vous avez utilisé l'un de ces produits et que vous êtes inquiet pour votre santé. Ne vous procurez vos médicaments d'ordonnance que dans des pharmacies autorisées.

Images

Produits visés

Produit Médicaments d'ordonnance mentionnés sur

l'étiquette Amoxicilina, capsules de 500 mg Amoxicilline Ampicilina, capsules de 500 mg Ampicilline Barmicil Compuesto, crème Dipropionate de béthasone et gentamicine Diclofenac, capsules de 50 mg Sodium de diclofénac Enalapril Maleate, comprimés de 20 mg Maléate d'énalapril Omeprazole USP, capsules de 20 mg Oméprazole Tetracycline, capsules de 500 mg Tétracycline

Problème

Santé Canada a saisi divers produits de santé non homologués du commerce Productos Latinos El Aguila situé au 42, rue Erie Sud, à Leamington, en Ontario. Il s'agit de sept produits dont l'étiquette indique qu'ils contiennent des médicaments d'ordonnance et qui peuvent poser des risques graves pour la santé.

La vente de produits de santé non homologués au Canada est illégale. Les produits de santé non homologués n'ont pas été approuvés par Santé Canada, ce qui signifie que leur innocuité, leur efficacité et leur qualité n'ont pas été évaluées et qu'ils peuvent présenter de graves risques pour la santé. Par exemple, ils peuvent contenir des ingrédients à risque élevé, comme des médicaments d'ordonnance, ou des additifs ou des contaminants qui peuvent ou non figurer sur l'étiquette. Ces ingrédients pourraient interagir avec d'autres médicaments et aliments. De plus, le produit pourrait ne pas contenir les ingrédients actifs auxquels les Canadiens s'attendent pour aider à maintenir et à améliorer leur santé.

Les médicaments d'ordonnance doivent être pris uniquement sur les conseils et sous la surveillance d'un professionnel de la santé parce qu'ils servent à traiter des problèmes particuliers et peuvent avoir des effets secondaires graves. Conformément à la législation, les médicaments sur ordonnance ne peuvent être vendus qu'en présentant une ordonnance.

Si de nouveaux risques pour la santé sont découverts, Santé Canada prendra des mesures et en informera les Canadiens au besoin.

Ce que doivent faire les consommateurs

N'utilisez pas ces produits. Rapportez-les à votre pharmacie locale pour qu'ils soient éliminés convenablement. Consultez un professionnel de la santé si vous avez utilisé l'un de ces produits et que vous êtes inquiet pour votre santé.

Ne vous procurez vos médicaments d'ordonnance que dans des pharmacies autorisées.

Vérifiez sur l'étiquette des produits que leur vente a été autorisée par Santé Canada . Les produits homologués ont un code d'identification numérique de huit chiffres, soit un numéro d'identification du médicament (DIN), un numéro de médicament homéopathique (DIN-HM) ou un numéro de produit naturel (NPN). Vous pouvez également consulter la base de données des produits pharmaceutiques et la base de données des produits de santé naturels homologués de Santé Canada pour vérifier si la vente des produits a été autorisée.

Signalez à Santé Canada tout effet indésirable lié à un produit de santé ou toute plainte concernant un de ces produits.

Contexte

L'ampicilline et l'amoxicilline sont des antibiotiques d'ordonnance servant à traiter certaines infections d'origine bactérienne. Elles ne doivent être utilisées que sous la supervision d'un professionnel de la santé. L'ampicilline et l'amoxicilline peuvent provoquer des réactions allergiques graves assorties de symptômes tels que gonflement des lèvres, du visage, de la gorge, difficultés respiratoires, éruptions cutanées graves et démangeaisons, nausées, vomissements, diarrhée et signes d'insuffisance rénale et hépatique. Elles sont à éviter chez les patients présentant des allergies connues à ces médicaments. L'ampicilline et l'amoxicilline peuvent également provoquer des réactions allergiques chez les patients allergiques à d'autres types d'antibiotiques. Une mauvaise utilisation ou une utilisation excessive de l'ampicilline et de l'amoxicilline peut entraîner la prolifération de bactéries que ces antibiotiques ne peuvent pas éliminer, ce qui signifie qu'ils pourraient ne plus être efficaces à l'avenir (phénomène qu'on appelle la résistance aux antibiotiques).

Le diclofénac est un anti-inflammatoire non stéroïdien (AINS) utilisé par voie orale pour soulager la douleur et l'inflammation causée par l'arthrite. Il ne doit être utilisé que sous la supervision d'un professionnel de la santé. Il augmente le risque d'événements cardiaques graves (tels que crise cardiaque et accident vasculaire cérébral), d'hypertension artérielle, de saignements ou d'ulcères gastro-intestinaux, de problèmes rénaux ou hépatiques graves et de problèmes de coagulation ou de saignement. Il est contre-indiqué chez les patients qui présentent de graves problèmes cardiaques, des troubles gastriques ou intestinaux, des troubles de la coagulation, des antécédents d'asthme ou de réactions de type allergique après la prise d'acide acétylsalicylique (AAS) ou d'AINS, dont le diclofénac, de graves problèmes rénaux ou hépatiques ou un taux élevé de potassium dans le sang. Les enfants de moins de 16 ans, les patientes au troisième trimestre de leur grossesse ou celles qui allaitent ne doivent pas l'utiliser. Son utilisation au cours du premier et du deuxième trimestre de la grossesse doit être soigneusement évaluée par un médecin et une surveillance accrue des patientes peut être nécessaire. Les risques liés au diclofénac peuvent être accentués chez les patients prenant d'autres médicaments, ainsi que chez les patients âgés.

Le dipropionate de béthasone est un corticoïde d'ordonnance très puissant qui peut être utilisé par voie topique (appliqué sur la peau) pour traiter les affections cutanées d'origine inflammatoire. Il ne doit être utilisé que sous la supervision d'un professionnel de la santé. Les effets secondaires de l'utilisation topique comprennent l'irritation cutanée et, en cas d'utilisation prolongée, l'amincissement et la dégradation de la peau. Le médicament peut être absorbé par la peau en des quantités suffisantes pour avoir des effets néfastes, notamment des modifications de la tension artérielle, de la glycémie et du poids, ainsi que des douleurs musculaires, une faiblesse musculaire, une perte osseuse, des troubles de l'appareil digestif et une grande fatigue. Le dipropionate de béthasone ne doit pas être utilisé par des femmes enceintes ou qui allaitent.

La gentamicine est un antibiotique d'ordonnance utilisé par voie topique (sur la peau) pour traiter des infections cutanées mineures. Ce produit peut causer des rougeurs et une irritation de la peau. Une utilisation prolongée peut causer des infections fongiques ou bactériennes. La gentamicine peut être absorbée dans le sang si elle est appliquée sur de grandes zones de la peau, surtout si la peau est fissurée ou gercée, ce qui augmente le risque d'effets secondaires graves. Les effets secondaires graves comprennent les réactions allergiques (p. ex., éruptions, urticaire et rougeur, enflure, cloques ou peau qui pèle avec ou sans fièvre, difficulté à respirer, enflure de la bouche, du visage, des lèvres, de la langue ou de la gorge) et les dommages aux reins et à l'ouïe. Ce produit ne doit pas être utilisé chez les patients allergiques à la gentamicine. La gentamicine peut interagir avec d'autres médicaments et doit être utilisée avec prudence en combinaison avec d'autres antibiotiques, médicaments anticancéreux, diurétiques, immunosuppresseurs et AINS.

Le maléate d'énalapril est un médicament d'ordonnance servant à traiter l'hypertension artérielle et l'insuffisance cardiaque. Il ne doit être utilisé que sous la supervision d'un professionnel de la santé. Il peut provoquer une réaction allergique grave dont les symptômes comprennent un gonflement des lèvres, de la langue ou du visage, ou des difficultés à respirer, et ne doit pas être utilisé par les patients ayant une allergie connue à ce médicament. L'énalapril peut causer des effets secondaires graves, notamment une baisse de la pression artérielle, une détérioration de la fonction rénale ou un taux élevé de potassium dans le sang. Les patients atteints d'une maladie appelée angiœdème héréditaire ou angiœdème idiopathique ne doivent pas prendre d'énalapril. L'énalapril ne doit pas non plus être utilisé pendant la grossesse - car il peut causer des lésions ou la mort du fœtus - ni pendant l'allaitement. La prise d'énalapril avec d'autres médicaments, y compris des médicaments pour traiter l'hypertension artérielle, peut augmenter la probabilité et la gravité des effets secondaires.

L'oméprazole est un médicament d'ordonnance dit inhibiteur de la pompe à protons (IPP) utilisé pour traiter les problèmes causés par une trop grande acidité de l'estomac, comme les ulcères (plaies) et le reflux du contenu de l'estomac. Il ne doit être utilisé que sous la supervision d'un professionnel de la santé. L'oméprazole ne doit pas être utilisé par les patients allergiques à celui-ci ou à des médicaments similaires ni par les patients qui prennent de la rilpivirine. La consultation d'un professionnel de la santé est nécessaire pour son utilisation chez les patients de moins de 18 ans. Comme l'oméprazole pénètre dans le lait maternel, il ne doit pas être utilisé par les patientes enceintes ou qui allaitent, sauf si son utilisation est jugée essentielle par un médecin. L'oméprazole interfère avec l'absorption de la vitamine B12 provenant des aliments et peut entraîner une carence. L'oméprazole peut provoquer une baisse des taux de magnésium, de calcium et de potassium dans le sang. Problèmes rénaux et hépatiques, infections fongiques du tube digestif, sensibilité accrue de la peau à la lumière du soleil, réactions cutanées graves et troubles sanguins sont au nombre des effets secondaires rares mais graves de l'oméprazole. L'utilisation de l'oméprazole pendant une longue période peut augmenter le risque de fractures osseuses et provoquer une prolifération bactérienne dans l'estomac. L'oméprazole peut interagir avec d'autres médicaments et provoquer des effets indésirables graves. Les risques liés à l'oméprazole peuvent être plus élevés chez les patients âgés.

La tétracycline est un antibiotique d'ordonnance servant à traiter certaines infections d'origine bactérienne. Elle ne doit être utilisée que sous la supervision d'un professionnel de la santé. Elle est déconseillée aux personnes qui y sont allergiques et à celles qui souffrent d'une maladie grave du rein ou du foie. Elle ne devrait pas être prise pendant la grossesse, car elle peut entraîner des changements osseux ou dentaires chez le fœtus ainsi qu'une atteinte hépatique grave chez la mère. La tétracycline peut également réduire l'efficacité des contraceptifs oraux. Parce qu'elle pénètre dans le lait maternel et peut provoquer une décoloration des dents chez le bébé, la tétracycline ne doit pas être utilisée par les patientes qui allaitent. Elle est contre-indiquée chez les enfants de moins de 12 ans, car elle peut nuire aux os et causer une dyschromie dentaire permanente. L'exposition au soleil ou aux rayons ultraviolets (p. ex., lampes solaires) doit être évitée lors du traitement par la tétracycline, car celle-ci peut augmenter la sensibilité de la peau et provoquer de graves coups de soleil. La tétracycline peut interagir avec d'autres médicaments et provoquer des effets indésirables graves. Une mauvaise utilisation ou une utilisation excessive pourrait entraîner la prolifération de bactéries que la tétracycline n'arrivera pas à supprimer, ce qui signifie qu'elle risque de ne plus être efficace à l'avenir, au moment voulu (c'est ce qu'on appelle la résistance aux antibiotiques).

