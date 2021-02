OTTAWA, ON, le 8 févr. 2021 /CNW/ -

Résumé

Produit : Divers produits d'entretien ménager, particulièrement le javellisant (eau de Javel), les nettoyants acides (vinaigre et autres) et l'ammoniaque (nettoyants pour le verre).

Problème : Santé Canada met la population canadienne en garde contre les risques de mélanger du javellisant avec d'autres produits d'entretien ménager courants, car cela peut entraîner la formation de gaz toxiques qui pourraient causer des empoisonnements s'ils sont inhalés.

Ce qu'il faut faire : Lisez toujours les étiquettes des produits et suivez le mode d'emploi avant d'utiliser tout produit d'entretien ménager. Ne mélangez jamais un produit nettoyant avec du javellisant.

Problème

Santé Canada met la population canadienne en garde contre les risques de mélanger du javellisant avec d'autres produits d'entretien ménager, car cela peut entraîner la formation de gaz toxiques, comme la chloramine, qui pourraient causer des empoisonnements s'ils sont inhalés. En octobre et en novembre 2020, les centres antipoison du Canada ont reçu plus du double des signalements de cas d'exposition à la chloramine que lors de ces mêmes mois en 2019.

Lors de l'utilisation de produits d'entretien ménager, les Canadiennes et les Canadiens devraient lire et suivre avec soin le mode d'emploi sur les étiquettes des produits. Le javellisant réagit avec tout produit nettoyant contenant de l'ammoniaque ou de l'acide (p. ex. vinaigre).

La pandémie de COVID-19 a entraîné une augmentation de la demande de produits d'entretien ménager et de l'utilisation de ces produits. Santé Canada s'inquiète de l'augmentation des signalements aux centres antipoison de cas d'exposition à des gaz toxiques créés par le mélange de produits d'entretien ménager. Ces gaz se forment lorsque du javellisant est mélangé à des produits comme des nettoyants pour le verre, des nettoyants pour cuvette ou d'autres produits contenant de l'ammoniaque ou de l'acide, même si ce n'est que du vinaigre. Les effets de l'exposition à ces gaz incluent yeux qui brûlent et étourdissements, mais peuvent également être mortels. Utilisé seul, le javellisant peut vous irriter ou vous brûler la peau, les yeux ou les poumons s'il n'est pas bien manipulé.

Santé Canada a connaissance de publications circulant dans les médias sociaux qui encouragent le mélange de javellisant avec d'autres produits nettoyants. Les allégations selon lesquelles mélanger le javellisant avec un autre produit nettoyant lui permet de prévenir plus efficacement la COVID-19 sont fausses et trompeuses. Santé Canada rappelle aux Canadiennes et aux Canadiens qu'il est toujours dangereux de mélanger du javellisant avec d'autres produits nettoyants.

Ce que vous devriez faire

Lisez et suivez toujours le mode d'emploi sur les étiquettes des produits.

Aérez bien votre logement pendant et après l'utilisation de produits nettoyants en ouvrant les portes et les fenêtres et en faisant fonctionner les ventilateurs aspirants.

Portez des lunettes de protection et des gants en caoutchouc pour vous protéger les yeux et la peau lorsque vous utilisez du javellisant.

Gardez le javellisant et les autres produits chimiques ménagers hors de la vue et de la portée des enfants.

Quand vous préparez une solution javellisante, ne faites que la quantité dont vous avez besoin. Ne gardez pas le reste de la solution pour utilisation future, car vous pourriez oublier qu'elle contient du javellisant, ce qui pourrait causer des incidents dangereux.

Ne vous lavez jamais et ne lavez jamais votre enfant avec du javellisant ni avec une solution javellisante.

Ne mangez jamais et ne buvez jamais de produits d'entretien ménager (p. ex. javellisant).

Si vous ou une autre personne avez été en contact avec des produits chimiques ménagers et que vous croyez qu'il existe un risque de blessure :

appelez immédiatement un centre antipoison ou un professionnel de la santé;



ayez l'étiquette du produit sous la main afin de pouvoir fournir l'information à la personne qui répondra;



apportez le contenant d'origine du produit quand vous allez chercher de l'aide;



signalez l'incident à Santé Canada.

Vous trouverez sur le site Web de Santé Canada de plus amples renseignements à propos de l'achat, de l'utilisation, de l'entreposage et de l'élimination des produits chimiques ménagers.

Pour obtenir les renseignements les plus à jour sur la COVID-19, consultez Canada.ca/le-coronavirus.

