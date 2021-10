Produit : Comprimés de 0,25 mg de Riva-Risperidone (DIN 02283565)

Comprimés de 0,25 mg de Riva-Risperidone (DIN 02283565) Problème : Laboratoire Riva Inc. rappelle un lot (C9323) de comprimés de 0,25 mg de Riva-Risperidone en raison d'une erreur d'emballage. Certains flacons peuvent ne contenir que des capsules de 100 mg de Riva-Gabapentin, un autre médicament délivré sur ordonnance.

Laboratoire Riva Inc. rappelle un lot (C9323) de comprimés de 0,25 mg de Riva-Risperidone en raison d'une erreur d'emballage. Certains flacons peuvent ne contenir que des capsules de 100 mg de Riva-Gabapentin, un autre médicament délivré sur ordonnance. Ce qu'il faut faire : Si votre flacon de comprimés de Riva-Risperidone contient des capsules blanches ou si vous avez un doute, retournez-le à votre pharmacie dès que possible. Votre pharmacien vérifiera son contenu et, au besoin, remplacera le flacon. Communiquez immédiatement avec votre professionnel de la santé si vous constatez que votre état ou vos symptômes s'aggravent ou si vous avez des effets secondaires graves.

Problème

Laboratoire Riva Inc. rappelle un lot (lot C9323) de comprimés de 0,25 mg de Riva-Risperidone en raison d'une erreur d'emballage. Certains flacons peuvent ne contenir que des capsules de 100 mg de Riva-Gabapentin. Les pharmaciens pourraient ne pas déceler l'erreur et risquent de réemballer et de délivrer involontairement des flacons de comprimés qui contiennent un médicament autre que celui prescrit.

La rispéridone est un médicament délivré sur ordonnance utilisé chez les adultes pour traiter les symptômes de la schizophrénie et de troubles psychotiques connexes, ainsi que le trouble bipolaire. Elle peut également être utilisée pour le traitement à court terme de la démence grave liée à la maladie d'Alzheimer.

La gabapentine est un médicament délivré sur ordonnance qui est utilisé pour traiter l'épilepsie (convulsions).

Si vous sautez une dose de rispéridone, votre maladie risque de ne plus être traitée comme il convient ou ses symptômes risquent de s'aggraver.

Prendre de la gabapentine à la place de la rispéridone vous expose aux risques suivants :

effets secondaires graves, tels qu'un œdème (gonflement) des jambes, des chevilles ou des pieds;

effets secondaires tels que de l'agitation, de la somnolence, des étourdissements, un manque de coordination musculaire et de la fatigue.

Si vous remarquez l'un de ces signes ou symptômes, communiquez immédiatement avec votre professionnel de la santé.

Les comprimés de 0,25 mg de Riva-Risperidone sont des comprimés enrobés oblongs de couleur jaunâtre orangé qui portent d'un côté l'inscription « 0.25 » et, de l'autre côté, « R ». Les capsules de 100 mg de Riva-Gabapentin sont des capsules blanches de gélatine dure sur lesquelles « Gabapentin / 100 mg » est imprimé à l'encre bleue.

Santé Canada surveille le rappel effectué par l'entreprise. Si d'autres renseignements relatifs à la sécurité sont mis au jour, Santé Canada prendra les mesures qui s'imposent et, au besoin, informera la population canadienne.

Produits touchés

Société Produit DIN No de lot Date d'expiration Laboratoire Riva Inc. Comprimés de 0,25 mg de Riva-Risperidone

Flacons de 100 comprimés 02283565 C9323 31 mars 2022

Ce que vous devez faire

Si votre flacon de comprimés de Riva-Risperidone contient des capsules blanches ou si vous avez un doute, retournez-le à votre pharmacie dès que possible pour obtenir un autre flacon. Votre pharmacien vérifiera son contenu et, au besoin, remplacera le flacon.

Communiquez immédiatement avec votre professionnel de la santé si vous constatez que votre état ou vos symptômes s'aggravent ou si vous avez des effets secondaires graves.

Si vous avez des questions au sujet du rappel, communiquez avec Laboratoire Riva Inc. au 1-800-363-7988 ou, par courriel, à [email protected] .

. Signalez à Santé Canada tout effet secondaire ou toute plainte concernant un produit de santé.

Renseignements supplémentaires à l'intention des professionnels de la santé

Les professionnels de la santé, tels que les pharmaciens, doivent vérifier les flacons de comprimés de 0,25 mg de Riva-Risperidone (quel que soit leur lot) avant de les délivrer pour s'assurer qu'ils contiennent les bons comprimés.

Signalez tout emballage inhabituel à l'entreprise et à Santé Canada.

Also available in English

SOURCE Santé Canada

Renseignements: Demandes de renseignements des médias : Santé Canada, 613-957-2983, [email protected] ; Demandes de renseignements du public : 613-957-2991, 1-866-225-0709, [email protected]