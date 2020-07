Produit : DDAVP Vaporisateur (solution nasale d'acétate de desmopressine, 10 microgrammes/vaporisation)

DDAVP Vaporisateur (solution nasale d'acétate de desmopressine, 10 microgrammes/vaporisation) Problème : Trois lots ont été rappelés parce que le produit pourrait contenir une concentration de l'ingrédient actif (la desmopressine) plus forte que celle qui est indiquée sur l'étiquette et présenter un risque de surdose.

Problème

Ferring Inc. procède au rappel de trois lots de DDAVP Vaporisateur (solution nasale d'acétate de desmopressine, 10 microgrammes/vaporisation) parce que le produit pourrait contenir une concentration de l'ingrédient actif (la desmopressine) plus forte que celle qui est indiquée sur l'étiquette et présenter un risque de surdose.

DDAVP Vaporisateur est un antidiurétique sur ordonnance servant au traitement du diabète insipide central (héréditaire ou acquis), un trouble rare du cerveau causé par une carence en hormone antidiurétique (HAD). Ce médicament est également utilisé pour contrôler les mictions (fait d'uriner) fréquentes, la soif extrême et la perte d'eau temporaires qui se produisent après un traumatisme crânien et la chirurgie de l'hypophyse, glande située dans le cerveau.

Tout excès de desmopressine peut provoquer des maux de tête, des nausées, des vomissements, des crampes abdominales, une rougeur du visage, une prise de poids secondaire à la rétention d'eau et, dans des cas graves, des convulsions.

Santé Canada surveille le déroulement du rappel de l'entreprise et il communiquera tout nouveau renseignement sur l'innocuité à la population canadienne.

Personnes touchées

Les patients qui prennent le produit visé par le rappel.

Produits visés

Entreprise Nom du produit DIN Concentration Lot Expiration Ferring Inc. DDAVP Vaporisateur, 2,5 ml 00836362 10 µg/pulvérisation R11524L 31-Mar-21 DDAVP Vaporisateur, 2,5 ml S10153C 31-Dec-21 DDAVP Vaporisateur, 5 ml R14720C 30-Sep-21

Conseils aux consommateurs

Vérifiez le numéro de lot sur votre produit ou adressez-vous à votre pharmacien pour déterminer s'il s'agit d'un produit visé par le rappel.

Si c'est le cas, communiquez immédiatement avec votre professionnel de la santé pour obtenir un produit de remplacement. Ce médicament (la desmopressine) est important pour traiter ou contrôler votre maladie; il n'est pas conseillé de sauter une dose.

Si vous avez des symptômes ou des effets secondaires inhabituels qui pourraient être liés à une surdose de ce médicament, communiquez avec votre professionnel de la santé.

Signalez à Santé Canada tout effet indésirable lié à ce produit. Vous pouvez également lui transmettre des plaintes.

Pour toute question concernant le rappel, communiquez avec Ferring Inc., au 1-866-384-1314.

SOURCE Santé Canada

Renseignements: Renseignements aux médias: Santé Canada, 613-957-2983, [email protected] ; Renseignements au public: 613-957-2991, 1-866-225-0709, [email protected]