Produits : Écran solaire en vaporisateur Ombrelle Garnier Complete Dry Mist, PFS 30 et PFS 60 (DIN 02415313 et DIN 02415402)

Écran solaire en vaporisateur Ombrelle Garnier Complete Dry Mist, PFS 30 et PFS 60 (DIN 02415313 et DIN 02415402) Problème : Ombrelle Canada procède au rappel de tous les lots de ces produits en raison de concentrations élevées de benzène, ce qui peut présenter de sérieux risques pour la santé.

Ombrelle Canada procède au rappel de tous les lots de ces produits en raison de concentrations élevées de benzène, ce qui peut présenter de sérieux risques pour la santé. Ce qu'il faut faire : Cessez l'utilisation des produits visés. Consultez un professionnel de la santé si vous avez utilisé un de ces produits et que vous êtes inquiet pour votre santé. Utilisez d'autres écrans solaires selon les indications figurant sur l'étiquette du produit.

Problème

Ombrelle Canada procède au rappel de tous les lots de ces produits en raison de concentrations élevées de benzène, ce qui peut présenter de sérieux risques pour la santé. Une exposition fréquente et à long terme (p. ex. absorption par la peau, inhalation) à des concentrations élevées de benzène peut présenter de graves risques pour la santé.

Les signes immédiats d'une exposition à des concentrations élevées de benzène incluent de la somnolence, des étourdissements, un rythme cardiaque rapide ou irrégulier et des maux de tête.

Aucune concentration de benzène n'est sans danger, même s'il est possible d'être exposé au benzène dans la vie de tous les jours, soit par l'inhalation de benzène présent dans l'air (provenant de gaz d'échappement de voitures, de fumée de tabac secondaire ou d'émissions industrielles), soit par l'ingestion ou l'absorption de benzène par la peau (contact avec de l'eau contaminée). Une exposition à long terme (un an ou plus) et répétée à des concentrations élevées de benzène peut avoir de graves effets sur la santé, notamment le développement de diverses formes de cancer (p. ex. leucémie), d'une anémie (faible taux de globules rouges) ou d'une aplasie médullaire (insuffisance de la moelle osseuse). Ces risques peuvent être accrus lors de l'utilisation de ces produits chez des enfants.

Santé Canada insiste sur l'importance pour les Canadiens et les Canadiennes de continuer d'utiliser de l'écran solaire pour se protéger des dommages causés par le soleil. Les rayons ultraviolets du soleil peuvent causer le cancer et d'autres effets cutanés.

Santé Canada recommande l'utilisation d'un écran solaire à large spectre (qui offre une protection contre les rayons ultraviolets A et B) avec un facteur de protection solaire (FPS) de 30 ou plus pour prévenir les coups de soleil et réduire le risque de développer un cancer de la peau. Il est recommandé à toute personne ayant des antécédents connus de réactions graves à la lumière du soleil d'éviter le plus possible de s'exposer au soleil et de toujours utiliser de l'écran solaire et d'autres mesures de protection solaire.

Santé Canada surveille le processus de rappel de l'entreprise. S'il constate de nouveaux problèmes de sécurité, il prendra les mesures qui s'imposent et en informera la population canadienne.

Produits visés

Produit DIN Lot Date de péremption Écran solaire en vaporisateur Ombrelle Garnier Complete Dry Mist, PFS 30 02415313 JFT30W 03-2023 JFS80W 08-2022 Écran solaire en vaporisateur Ombrelle Garnier Complete Dry Mist, PFS 60 02415402 JFU30W 03-2024 JFT30W 08-2023 JFS80W 08-2022 JFS81W 08-2022

Ce que vous devez faire

Cessez l'utilisation des produits visés. Consultez un professionnel de la santé si vous avez utilisé un de ces produits et que vous êtes inquiet pour votre santé.

Utilisez d'autres écrans solaires selon les indications figurant sur l'étiquette du produit.

Pour toute question au sujet de ce rappel, communiquez avec le service à la clientèle de L'Oréal au 1-888-966-2735 ou par courriel à [email protected] .

. Signalez les effets secondaires ou transmettez les plaintes concernant les produits de santé à Santé Canada .

Santé Canada encourage fortement l'utilisation d'écran solaire comme protection contre les rayons ultraviolets nocifs et vous offre les bases de la protection solaire ainsi que des Conseils sur la sécurité au soleil pour les parents.

Avis connexes

Also available in English

SOURCE Santé Canada

Renseignements: Renseignements aux médias : Santé Canada, 613-957-2983, [email protected]; Renseignements au public : 613-957-2991, 1-866-225-0709, [email protected]