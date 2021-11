Produit : Gouttes ophtalmiques Verkazia (cyclosporine) (DIN 02484137, lot 1N81H)

Gouttes ophtalmiques Verkazia (cyclosporine) (DIN 02484137, lot 1N81H) Problème : McKesson Distribution spécialisée procède au rappel d'un lot de gouttes ophtalmiques Verkazia (cyclosporine) en raison de la présence possible de matières particulaires, qui peuvent irriter les yeux et réduire l'efficacité du traitement.

McKesson Distribution spécialisée procède au rappel d'un lot de gouttes ophtalmiques Verkazia (cyclosporine) en raison de la présence possible de matières particulaires, qui peuvent irriter les yeux et réduire l'efficacité du traitement. Ce qu'il faut faire : Si vous voyez des particules (qui ressemblent à des cristaux, p. ex.) dans les flacons ou si les symptômes oculaires empirent, cessez l'utilisation du produit et adressez-vous à un pharmacien pour obtenir dès que possible un produit de remplacement. Consultez un professionnel de la santé si vous avez utilisé ce produit et que vous avez des préoccupations relatives à la santé.

Problème

Distribution spécialisée McKesson procède au rappel d'un lot (1N81H) de gouttes ophtalmiques Verkazia (cyclosporine) après la découverte de particules dans certains flacons de ce lot. Le fabricant, Santen Inc., a déterminé que les particules étaient une forme cristallisée de la cyclosporine, le principe actif du produit. Ces particules pourraient irriter la surface de l'œil. De plus, la cyclosporine solidifiée pourrait réduire la concentration du médicament dans la solution, et ainsi nuire à l'efficacité du traitement.

Distribution spécialisée McKesson, l'importateur canadien, a aussi rappelé un lot (1N80H) de Verkazia en août 2021 parce que des contrôles de routine ont révélé la présence potentielle de particules dans le produit. Santen Inc. continue de chercher la cause de ce problème et fera part de ses conclusions à Santé Canada.

Verkazia est un médicament d'ordonnance utilisé pour le traitement d'une forme grave d'allergie oculaire appelée « kératoconjonctivite vernale » chez les enfants et les adolescents de 4 à 18 ans.

Santé Canada surveille le rappel fait par Distribution spécialisée McKesson. Si d'autres renseignements sur l'innocuité sont mis au jour, Santé Canada prendra les mesures qui s'imposent et informera la population canadienne au besoin.

Produits visés

Produit Fabricant/Importateur canadien DIN No de lot Date de péremption Gouttes ophtalmiques Verkazia (cyclosporine) Santen Inc./McKesson Distribution spécialisée (MDS) 02484137 1N81H 02/2023

Ce que doivent faire les consommateurs

Si vous voyez des particules (qui ressemblent à des cristaux, p. ex.) dans les flacons ou si les symptômes oculaires empirent, cessez l'utilisation du produit et adressez-vous à un pharmacien pour obtenir dès que possible un produit de remplacement.

Consultez un professionnel de la santé si vous avez utilisé ce produit et que vous avez des préoccupations relatives à la santé.

Communiquez avec Distribution spécialisée McKesson par téléphone, au 1-877-827-1306, ou par courriel, à [email protected] , si vous avez des questions au sujet du rappel.

, si vous avez des questions au sujet du rappel. Signalez tout effet secondaire ou toute plainte concernant un produit de santé à Santé Canada.

Also available in English

SOURCE Santé Canada

Renseignements: Renseignements aux médias, Also available in English, Santé Canada, 613-957-2983, [email protected]; Renseignements au public, 613-957-2991, 1-866-225-0709, [email protected]