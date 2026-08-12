AVIS - Québec solidaire organise une assemblée publique sur la qualité de l'air

QUÉBEC, le 12 août 2026 /CNW/ -- Les représentantes et représentants des médias sont priés de noter que le porte-parole de Québec solidaire, Sol Zanetti, et le député solidaire de Taschereau, Etienne Grandmont, organisent une assemblée publique sur la qualité de l'air dans la basse ville de Québec, le 13 août à 18h, à La Korrigane.

À l'occasion de cette assemblée, les organisations suivantes prendront la parole :

Santé publique de la Capitale-Nationale

Santé Urbanité

Table citoyenne Littoral Est

Mouvement pour une ville Zéro Déchet

MM. Zanetti et Grandmont seront disponibles pour des entrevues sur place ou par téléphone.

AIDE-MÉMOIRE

Date: 13 août 2026

Heure: 18h

Lieu: 380 Rue Dorchester, Québec, QC G1K 6A7

SOURCE Aile parlementaire de Québec solidaire

Renseignements : Yssia Tormin, Attachée de presse, aile parlementaire de Québec solidaire, 367 995 2364 ou [email protected]