AVIS - Québec solidaire organise une assemblée publique sur la qualité de l'air
Nouvelles fournies parAile parlementaire de Québec solidaire
12 août, 2026, 16:31 ET
QUÉBEC, le 12 août 2026 /CNW/ -- Les représentantes et représentants des médias sont priés de noter que le porte-parole de Québec solidaire, Sol Zanetti, et le député solidaire de Taschereau, Etienne Grandmont, organisent une assemblée publique sur la qualité de l'air dans la basse ville de Québec, le 13 août à 18h, à La Korrigane.
À l'occasion de cette assemblée, les organisations suivantes prendront la parole :
- Santé publique de la Capitale-Nationale
- Santé Urbanité
- Table citoyenne Littoral Est
- Mouvement pour une ville Zéro Déchet
MM. Zanetti et Grandmont seront disponibles pour des entrevues sur place ou par téléphone.
AIDE-MÉMOIRE
Date: 13 août 2026
Heure: 18h
Lieu: 380 Rue Dorchester, Québec, QC G1K 6A7
SOURCE Aile parlementaire de Québec solidaire
Renseignements : Yssia Tormin, Attachée de presse, aile parlementaire de Québec solidaire, 367 995 2364 ou [email protected]
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