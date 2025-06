Produit : Divers produits contenant de l'oxyde nitreux

Divers produits contenant de l'oxyde nitreux Problème : Produits de santé - Sécurité des produits; Produits non homologués

Produits de santé - Sécurité des produits; Produits non homologués Ce qu'il faut faire : Ne pas inhaler les produits contenant de l'oxyde nitreux à des fins récréatives. Si vous utilisez de l'oxyde nitreux sur ordonnance à des fins récréatives et que vous ressentez des effets secondaires, consultez immédiatement un médecin.

Produits concernés

Divers produits contenant de l'oxyde nitreux. Voici des exemples de produits qui ont été saisis :

Bamboozle

Need Whip

Primewhip

Primewhip XL

Space Gas

Problème

Santé Canada met en garde les consommateurs contre les risques graves pour la santé, y compris la mort, liés à l'inhalation à des fins récréatives de produits contenant de l'oxyde nitreux, aussi appelé « gaz hilarant » et d'autres noms populaires tels que « whippets », « hippy crack », « NOS » et « nang ».

Au Canada, l'oxyde nitreux vendu pour être inhalé est un médicament et ne peut être administré que par un professionnel de la santé autorisé à des fins légitimes et sécuritaires, telles que lors d'interventions médicales et dentaires pour la sédation et le soulagement de la douleur. Il est également utilisé dans les distributeurs de crème et d'autres ustensiles, où il n'est pas destiné à être inhalé.

Lorsqu'il est inhalé, ou « sniffé », l'oxyde nitreux peut provoquer de l'euphorie et de la relaxation. Il peut également entraîner des effets indésirables graves tels que :

la perte de conscience et, dans certains cas, le décès;

des malformations congénitales ;

l'anémie, une carence en vitamine B12;

des troubles intestinaux et vésicaux;

la confusion, l'agitation, des délires, des hallucinations, la paranoïa et la dépression;

l'accélération du rythme cardiaque, des palpitations, l'hypotension, une crise cardiaque et un accident vasculaire cérébral;

un manque d'oxygène dans l'organisme (asphyxie), des caillots sanguins dans les extrémités et les poumons, et une fuite d'air dans l'espace entre les poumons et la paroi thoracique (pneumothorax);

des picotements, des engourdissements et la faiblesse des membres et des extrémités (doigts et orteils), une démarche désordonnée et des chutes;

des lésions nerveuses, la dégénérescence de la moelle épinière, des douleurs prolongées et, dans les cas graves, une paralysie permanente.

Une utilisation répétée augmente le risque de conséquences graves et peut entraîner des lésions neurologiques permanentes, même après l'arrêt de la consommation. Une consommation régulière peut également entraîner une dépendance et des symptômes de sevrage.

Promouvoir et vendre au public des produits contenant de l'oxyde nitreux pour inhalation est strictement interdit. Cependant, Santé Canada sait que ces produits sont vendus en ligne et dans des magasins de détail. Ces produits peuvent être étiquetés de manière trompeuse :

sous forme de « cartouches de crème fouettée »;

dans des saveurs non homologuées;

dans des magasins où l'on ne s'attendrait pas à trouver des cartouches de crème fouettée;

dans de grands récipients qui ne semblent pas destinés à la distribution de crème fouettée.

Santé Canada n'a pas évalué la sécurité, l'efficacité ou la qualité de ces produits, qui sont réglementés comme des médicaments. De plus, ils pourraient être contaminés de manière à présenter des risques supplémentaires pour la santé lorsqu'ils sont inhalés.

Santé Canada recommande fortement aux consommateurs de ne pas inhaler de produits contenant de l'oxyde nitreux à des fins récréatives.

Santé Canada a saisi plusieurs produits non homologués et a travaillé de concert avec l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) afin d'empêcher les livraisons non conformes d'entrer au pays. Le Ministère continuera de prendre des mesures pour mettre fin à la vente de produits non homologués et collaborera avec l'ASFC pour aider à prévenir leur importation.

Ce qu'il faut faire

Ne pas inhaler les produits contenant de l'oxyde nitreux à des fins récréatives.

Consultez immédiatement un professionnel de la santé (médecin, infirmière, pharmacien, centre antipoison canadien) si vous avez utilisé l'oxyde nitreux à des fins récréatives ou médicales et que vous avez ressenti des effets secondaires.

Pour joindre un centre antipoison : composez le 1-844 POISON-X; au Québec, composez le 1-800-463-5060; ou communiquez directement avec votre centre antipoison local. Santé Canada a également publié des renseignements sur l'abandon de la consommation de substances.

a également publié des renseignements sur l'abandon de la consommation de substances. Signalez tout effet secondaire ou toute plainte relative à un produit de santé à Santé Canada .

Also available in English

SOURCE Santé Canada (SC)

Renseignements aux médias : Santé Canada, (613) 957-2983, [email protected]; Renseignements au public : (613) 957-2991, 1-866 225-0709, [email protected]