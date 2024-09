OTTAWA, ON, le 26 sept. 2024 /CNW/ - Santé Canada avise la population que les produits qui suivent peuvent présenter de graves risques pour la santé. Pour obtenir de plus amples renseignements, y compris des photos des produits et ce que vous devriez faire, consultez les avis de sécurité en ligne ci-dessous :

Santé Canada tient à jour des listes de produits de santé non homologués qui peuvent présenter de graves risques pour la santé afin que les membres du public puissent facilement reconnaître des produits qu'ils pourraient s'être procurés et prendre les mesures qui conviennent. Vous devriez consulter régulièrement cette liste pour obtenir des renseignements à jour.

Produit Risque identifié Compagnie Mesure prise Des produits non homologués pour améliorer la performance sexuelle Black Mamba Premium

Triple Maximum L'analyse d'un produit ayant

un emballage similaire saisi

dans un autre point de vente

au détail a révélé la présence

de sidénafil et de tadalafil Belmore Smoke Shop and Mail Station 1744, avenue Lawrence Est, Scarborough (Ontario) Produit saisi chez le

détaillant Ginseng Red 2000 L'analyse d'un produit ayant

un emballage similaire saisi

dans un autre point de vente

au détail a révélé la présence de sidénafil Belmore Smoke Shop and Mail Station 1744, avenue Lawrence Est, Scarborough (Ontario) Produit saisi chez le détaillant Rhino 69 Platinum

35000 L'analyse d'un produit ayant

un emballage similaire saisi

dans un autre point de vente

au détail a révélé la présence de tadalafil Belmore Smoke Shop and Mail Station 1744, avenue Lawrence Est, Scarborough (Ontario) Produit saisi chez le détaillant Stiff Rox L'analyse d'un produit ayant

un emballage similaire saisi

dans un autre point de vente

au détail a révélé la présence

de sidénafil et de tadalafil Belmore Smoke Shop and

Mail Station 1744, avenue Lawrence

Est, Scarborough (Ontario) Produit saisi chez le détaillant Royal Honey VIP L'analyse d'un produit ayant

un emballage similaire saisi

dans un autre point de vente

au détail a révélé la présence de sidénafil Bronte Variety 2393 Lakeshore Rd., Oakville (Ontario) Produit saisi chez le détaillant Premium Pro Power 3500 L'analyse d'un produit ayant

un emballage similaire saisi

dans un autre point de vente

au détail a révélé la présence de sidénafil Centennial Mart 6, rue Washington, Markham (Ontario) Produit saisi chez le détaillant Rhino 7 Platinum 5000 L'analyse d'un produit ayan

t un emballage similaire saisi

dans un autre point de vente

au détail a révélé la présence de sidénafil Centennial Mart 6, rue Washington, Markham (Ontario) Produit saisi chez le détaillant Lucky Lady L'analyse d'un produit ayant

un emballage similaire saisi

dans un autre point de vente

au détail a révélé la présence de tadalafil Honeybee Discount Mart 10341, rue Yonge, Unité 1, Richmond Hill (Ontario) Produit saisi chez le détaillant Rhino 7 Platinum 5000 L'analyse d'un produit ayant

un emballage similaire saisi

dans un autre point de vente

au détail a révélé la présence de sidénafil Honeybee Discount Mart 10341, rue Yonge, Unité 1, Richmond Hill (Ontario) Produit saisi chez le détaillant Rhino Rush 15000K Trio L'analyse d'un produit ayant

un emballage similaire saisi

dans un autre point de vente

au détail a révélé la présence de sidénafil Honeybee Discount Mart 10341, rue Yonge, Unité 1, Richmond Hill (Ontario) Produit saisi chez le détaillant Spanish Fly 22,000 L'analyse d'un produit ayan

t un emballage similaire saisi

dans un autre point de vente

au détail a révélé la présence de tadalafil Honeybee Discount Mart 10341, rue Yonge, Unité 1, Richmond Hill (Ontario) Produit saisi chez le détaillant Stiff Rock L'analyse d'un produit ayant

un emballage similaire saisi

dans un autre point de vente

au détail a révélé la présence de

sidénafil et de tadalafil Honeybee Discount Mart 10341, rue Yonge, Unité 1, Richmond Hill (Ontario) Produit saisi chez le détaillant 3800 Hard Rock L'analyse d'un produit ayant

un emballage similaire saisi

dans un autre point de vente

au détail a révélé la présence de tadalafil Mega Convenience 2002 Middlefield Rd. Unité 4 Markham (Ontario) Produit saisi chez le détaillant Ginseng Red 2000 L'analyse d'un produit ayant

un emballage similaire saisi

dans un autre point de vente

au détail a révélé la présence de sidénafil Mega Convenience 2002 Middlefield Rd. Unité 4 Markham (Ontario) Produit saisi chez le détaillant Rhino 7 Platinum 5000 L'analyse d'un produit ayant

un emballage similaire saisi

dans un autre point de vente

au détail a révélé la présence de sidénafil Mega Convenience 2002 Middlefield Rd. Unité 4 Markham (Ontario) Produit saisi chez le détaillant Rhino Rush Trio 15000 K L'analyse d'un produit ayant

un emballage similaire saisi

dans un autre point de vente

au détail a révélé la présence de sidénafil Mega Convenience 2002 Middlefield Rd. Unité 4 Markham (Ontario) Produit saisi chez le détaillant Spanish Fly 20,000 L'analyse d'un produit ayant

un emballage similaire saisi

dans un autre point de vente

au détail a révélé la présence de tadalafil Mega Convenience 2002 Middlefield Rd. Unité 4 Markham (Ontario) Produit saisi chez le détaillant Premium Pro Power 3500 L'analyse d'un produit ayant

un emballage similaire saisi

dans un autre point de vente

au détail a révélé la présence de sidénafil Newmarket Smoke Shop 16635, rue Yonge, Unité 18, Newmarket (Ontario) Produit saisi chez le détaillant Rhino 7 Platinum 5000 L'analyse d'un produit ayant

un emballage similaire saisi

dans un autre point de vente

au détail a révélé la présence de sidénafil Newmarket Smoke Shop 16635, rue Yonge, Unité 18, Newmarket (Ontario) Produit saisi chez le détaillant Rhino Rush Trio 15000K L'analyse d'un produit ayant

un emballage similaire saisi

dans un autre point de vente

au détail a révélé la présence de sidénafil Newmarket Smoke Shop 16635, rue Yonge, Unité 18, Newmarket (Ontario) Produit saisi chez le détaillant Royal Honey VIP L'analyse d'un produit ayant

un emballage similaire saisi

dans un autre point de vente

au détail a révélé la présence de sidénafil Newmarket Smoke Shop 16635, rue Yonge, Unité 18, Newmarket (Ontario) Produit saisi chez le détaillant Spanish Fly 20,000 L'analyse d'un produit ayant

un emballage similaire saisi

dans un autre point de vente

au détail a révélé la présence de tadalafil Newmarket Smoke Shop 16635, rue Yonge, Unité 18, Newmarket (Ontario) Produit saisi chez le détaillant Spanish Fly 22,000 L'analyse d'un produit ayant

un emballage similaire saisi

dans un autre point de vente

au détail a révélé la présence de tadalafil Newmarket Smoke Shop 16635, rue Yonge, Unité 18, Newmarket (Ontario) Produit saisi chez le détaillant Stiff Rock L'analyse d'un produit ayant

un emballage similaire saisi

dans un autre point de vente

au détail a révélé la présence de

sidénafil et de tadalafil Newmarket Smoke Shop 16635, rue Yonge, Unité 18, Newmarket (Ontario) Produit saisi chez le détaillant Stiff Rox L'analyse d'un produit ayant

un emballage similaire saisi

dans un autre point de vente

au détail a révélé la présence de

sidénafil et de tadalafil Newmarket Smoke Shop 16635, rue Yonge, Unité 18, Newmarket (Ontario) Produit saisi chez le détaillant Etumax Royal Honey L'analyse d'un produit ayant

un emballage similaire saisi dans

un autre point de vente au détail a

révélé la présence de sidénafil et de tadalafil Payless Convenience 146, avenue Kenilworth Nord, Hamilton (Ontario) Produit saisi chez le détaillant Pink Pussycat L'analyse d'un produit ayant

un emballage similaire saisi

dans un autre point de vente au

détail a révélé la présence

d'hydroxythiohomosildénafil Payless Convenience 146, avenue Kenilworth Nord, Hamilton (Ontario) Produit saisi chez le détaillant Rhino 69 Platinum 35000 L'analyse d'un produit ayant

un emballage similaire saisi

dans un autre point de vente

au détail a révélé la présence de tadalafil Payless Convenience 146, avenue Kenilworth Nord, Hamilton (Ontario) Produit saisi chez le détaillant Royal Honey VIP L'analyse d'un produit ayant

un emballage similaire saisi

dans un autre point de vente

au détail a révélé la présence de sidénafil Payless Convenience 146, avenue Kenilworth Nord, Hamilton (Ontario) Produit saisi chez le détaillant Spanish Fly 22,000 L'analyse d'un produit ayant

un emballage similaire saisi

dans un autre point de vente

au détail a révélé la présence de tadalafil Payless Convenience 146, avenue Kenilworth Nord, Hamilton (Ontario) Produit saisi chez le détaillant Stiff Rox L'analyse d'un produit ayant

un emballage similaire saisi

dans un autre point de vente au

détail a révélé la présence de

sidénafil et de tadalafil Payless Convenience 146, avenue Kenilworth Nord, Hamilton (Ontario) Produit saisi chez le détaillant Bang Maximum Power L'analyse d'un produit ayant

un emballage similaire saisi

dans un autre point de vente

au détail a révélé la présence de sidénafil RS Convenience 4U 2169, avenue Lawrence Est, Toronto (Ontario) Produit saisi chez le détaillant Etumax Royal Honey L'analyse d'un produit ayant

un emballage similaire saisi

dans un autre point de vente

au détail a révélé la présence de

sidénafil et de tadalafil RS Convenience 4U 2169, avenue Lawrence Est, Toronto (Ontario) Produit saisi chez le détaillant Ginseng Red 2000 L'analyse d'un produit ayant

un emballage similaire saisi

dans un autre point de vente

au détail a révélé la présence de sidénafil RS Convenience 4U 2169, avenue Lawrence Est, Toronto (Ontario) Produit saisi chez le détaillant Magnum Gold 24K L'analyse d'un produit ayant

un emballage similaire saisi

dans un autre point de vente

au détail a révélé la présence de sidénafil RS Convenience 4U 2169, avenue Lawrence Est, Toronto (Ontario) Produit saisi chez le détaillant Magnum XXX 24K L'analyse d'un produit ayant

un emballage similaire saisi

dans un autre point de vente

au détail a révélé la présence de tadalafil RS Convenience 4U 2169, avenue Lawrence Est, Toronto (Ontario) Produit saisi chez le détaillant Rhino 7 Platinum 5000 L'analyse d'un produit ayant

un emballage similaire saisi

dans un autre point de vente

au détail a révélé la présence de sidénafil RS Convenience 4U 2169, avenue Lawrence Est, Toronto (Ontario) Produit saisi chez le détaillant Rhino 69 Platinum 35000 L'analyse d'un produit ayant

un emballage similaire saisi

dans un autre point de vente

au détail a révélé la présence de tadalafil RS Convenience 4U 2169, avenue Lawrence Est, Toronto (Ontario) Produit saisi chez le détaillant Royal Honey VIP L'analyse d'un produit ayant

un emballage similaire saisi

dans un autre point de vente

au détail a révélé la présence de sidénafil RS Convenience 4U 2169, avenue Lawrence Est, Toronto (Ontario) Produit saisi chez le détaillant Rhino 7 Platinum 5000 L'analyse d'un produit ayant

un emballage similaire saisi

dans un autre point de vente

au détail a révélé la présence de sidénafil S Market 1269, rue College, Toronto (Ontario) Produit saisi chez le détaillant Bravo For Him L'analyse d'un produit ayant

un emballage similaire saisi dans

un autre point de vente au détail

a révélé la présence de sildénafil,

de tadalafil, desméthyle carbodénafil

et de dithiodesméthyle carbodénafil Scanlon Mart 305, rue Barrie, Bradford (Ontario) Produit saisi chez le détaillant Rhino 7 Platinum 5000 L'analyse d'un produit ayan

t un emballage similaire saisi

dans un autre point de vente au détail a

révélé la présence de sildénafil Scanlon Mart 305, rue Barrie, Bradford (Ontario) Produit saisi chez le détaillant Royal Honey VIP L'analyse d'un produit ayant

un emballage similaire saisi

dans un autre point de vente

au détail a révélé la présence de sildénafil Scanlon Mart 305, rue Barrie, Bradford (Ontario) Produit saisi chez le détaillant Pink Pussycat L'analyse d'un produit ayant un

emballage similaire saisi dans un

autre point de vente au détail a révélé

la présence d'hydroxythiohomosildénafil Sexxxy Kitty 235 13 St N, Lethbridge (Alberta) Produit saisi chez le détaillant Rhino Double Premium 25000 L'analyse d'un produit ayant

un emballage similaire saisi

dans un autre point de vente

au détail a révélé la présence de tadalafil Sexxxy Kitty 235 13 St N, Lethbridge (Alberta) Produit saisi chez le détaillant Titanium 4000 L'analyse d'un produit ayant

un emballage similaire saisi

dans un autre point de vente

au détail a révélé la présence de

sildénafil et de tadalafil Sexxxy Kitty 235 13 St N, Lethbridge (Alberta) Produit saisi chez le détaillant Pink Pussycat L'analyse d'un produit ayant

un emballage similaire saisi

dans un autre point de vente

au détail a révélé la présence

d'hydroxythiohomosildénafil Smoker's Plus 278 Bunting Rd, Unité 3, St. Catharines (Ontario) Produit saisi chez le détaillant Rhino 7 Platinum 5000 L'analyse d'un produit ayant

un emballage similaire saisi

dans un autre point de vente

au détail a révélé la présence de sildénafil Smoker's Plus 278 Bunting Rd, Unité 3, St. Catharines (Ontario) Produit saisi chez le détaillant Premium Pro Power 3500 L'analyse d'un produit ayant

un emballage similaire saisi

dans un autre point de vente

au détail a révélé la présence de sildénafil Smokey's Way 1240, rue Simcoe, Nord, Unité 1 Oshawa (Ontario) Produit saisi chez le détaillant Rhino 7 Platinum 10,000 L'analyse d'un produit ayant

un emballage similaire saisi dans un autre

point de vente au détail a révélé la

présence de sildénafil Smokey's Way 1240, rue Simcoe, Nord, Unité 1 Oshawa (Ontario) Produit saisi chez le détaillant Rhino 69 Platinum 700K L'analyse d'un produit ayant

un emballage similaire saisi

dans un autre point de vente

au détail a révélé la présence de sildénafil Smokey's Way 1240, rue Simcoe, Nord, Unité 1 Oshawa (Ontario) Produit saisi chez le détaillant Rush Hour 72 L'analyse d'un produit ayant

un emballage similaire saisi

dans un autre point de vente

au détail a révélé la présence de

sildénafil et de tadalafil Smokey's Way 1240, rue Simcoe, Nord, Unité 1 Oshawa (Ontario) Produit saisi chez le détaillant Stiff Rox L'analyse d'un produit ayant

un emballage similaire saisi

dans un autre point de vente

au détail a révélé la présence de

sildénafil et de tadalafil Smokey's Way 1240, rue Simcoe, Nord, Unité 1 Oshawa (Ontario) Produit saisi chez le détaillant Rhino 7 Platinum 5000 L'analyse d'un produit ayant

un emballage similaire saisi

dans un autre point de vente

au détail a révélé la présence de sildénafil Sutton Smoke and Convenience 20887 Dalton Rd, Unité 14, Sutton West (Ontario) Produit saisi chez le détaillant Black Bull Extreme L'analyse du produit par

Santé Canada a révélé la

présence de sildénafil et de tadalafil Yorkdowns Convenience 4134, rue Bathurst, North York (Ontario) Produit saisi chez le détaillant Etumax Royal Honey L'analyse du produit par Santé

Canada a révélé la présence de

sildénafil et de tadalafil Yorkdowns Convenience 4134, rue Bathurst, North York (Ontario) Produit saisi chez le détaillant Pink Pussycat L'analyse d'un produit ayant

un emballage similaire saisi

dans un autre point de vente

au détail a révélé la présence

d'hydroxythiohomosildénafil Yorkdowns Convenience 4134, rue Bathurst, North York (Ontario) Produit saisi chez le détaillant Rhino 7 Platinum 5000 L'analyse d'un produit ayant

un emballage similaire saisi

dans un autre point de vente

au détail a révélé la présence de sildénafil Yorkdowns Convenience 4134, rue Bathurst, North York (Ontario) Produit saisi chez le détaillant Royal Honey VIP L'analyse d'un produit ayant

un emballage similaire saisi

dans un autre point de vente

au détail a révélé la présence de sildénafil Yorkdowns Convenience 4134, rue Bathurst, North York (Ontario) Produit saisi chez le détaillant

