Produits de santé non homologués utilisés pour améliorer la performance sexuelle Produit Risques détectés Entreprise Mesure prise Ginseng Red 2000 L'analyse d'un produit ayant un emballage similaire saisi dans un autre point de vente au détail a révélé la présence de sildénafil Brock Convenience 1725, chemin Kingston, unité 19 Pickering, Ontario Produit saisi au

point de vente au détail Pink Pussycat L'analyse d'un produit ayant un emballage similaire saisi dans un autre point de vente au détail a révélé la présence d'hydroxythiohomosildénafil Brock Convenience 1725, chemin Kingston, unité 19 Pickering, Ontario Produit saisi au

point de vente au détail Pink Unicorn L'analyse d'un produit ayant un emballage similaire saisi dans un autre point de vente au détail a révélé la présence de sildénafil Brock Convenience 1725, chemin Kingston, unité 19 Pickering, Ontario Produit saisi au

point de vente au détail Rhino 69 Platinum 700K L'analyse d'un produit ayant un emballage similaire saisi dans un autre point de vente au détail a révélé la présence de sildénafil Brock Convenience 1725, chemin Kingston, unité 19 Pickering, Ontario Produit saisi au

point de vente au détail Spanish Fly 20, 000 L'analyse d'un produit ayant un emballage similaire saisi dans un autre point de vente au détail a révélé la présence de tadalafil Brock Convenience 1725, chemin Kingston, unité 19 Pickering, Ontario Produit saisi au

point de vente au détail Stiff Rox L'analyse d'un produit ayant un emballage similaire saisi dans un autre point de vente au détail a révélé la présence de sildénafil et de tadalafil Brock Convenience 1725, chemin Kingston, unité 19 Pickering, Ontario Produit saisi au

point de vente au détail Titanium 4000 (yellow tablet) L'analyse d'un produit ayant un emballage similaire saisi dans un autre point de vente au détail a révélé la présence de sildénafil Brock Convenience 1725, chemin Kingston, unité 19 Pickering, Ontario Produit saisi au

point de vente au détail Perfect PremierZEN Gold 19000 L'analyse du produit par Santé Canada a révélé la présence de sildénafil et de tadalafil Cuban Cigar Studio 5365, rue Ferry, unité 1, Niagara Falls, Ontario Produit saisi au point de vente au détail Perfect PremierZEN Platinum 20000 L'analyse du produit par Santé Canada a révélé la présence de sildénafil et de tadalafil Cuban Cigar Studio 5365, rue Ferry, unité 1, Niagara Falls, Ontario Produit saisi au

point de vente au détail Jet Blue 998111 L'analyse du produit par Santé Canada a révélé la présence de sildénafil et de tadalafil Harvard Convenience 35, chemin Harvard, Guelph, Ontario Produit saisi au

point de vente au détail Magnum XXL 9800 (black capsules) L'analyse du produit par Santé Canada a révélé la présence de sildénafil Harvard Convenience 35, chemin Harvard, Guelph, Ontario Produit saisi au

point de vente au détail Rhino 69 Titanium 990K L'analyse du produit par Santé Canada a révélé la présence de sildénafil et de tadalafil Harvard Convenience 35, chemin Harvard, Guelph, Ontario Produit saisi au

point de vente au détail Blue Rhino 20000K Trio L'analyse du produit par Santé Canada a révélé la présence de sildénafil Honeybee Discount Mart 10341, rue Yonge, unité 1, Richmond Hill, Ontario Produit saisi au

point de vente au détail Rhino 8 20000K Trio L'analyse du produit par Santé Canada a révélé la présence de sildénafil Honeybee Discount Mart 10341, rue Yonge, unité 1, Richmond Hill, Ontario Produit saisi au

point de vente au détail Rhino 69 20000K L'analyse du produit par Santé Canada a révélé la présence de sildénafil Honeybee Discount Mart 10341, rue Yonge, unité 1, Richmond Hill, Ontario Produit saisi au

point de vente au détail Rhino 7 20000K Trio L'analyse du produit par Santé Canada a révélé la présence de sildénafil Mega Convenience 2002, chemin Middlefield, unité 4, Markham, Ontario Produit saisi au

point de vente au détail Etumax Royal Honey L'analyse d'un produit ayant un emballage similaire saisi dans un autre point de vente au détail a révélé la présence de sildénafil et de tadalafil Mountain Convenience 30, chemin Rymal E, Hamilton, Ontario Produit saisi au

point de vente au détail Rhino 7 Platinum 5000 L'analyse d'un produit ayant un emballage similaire saisi dans un autre point de vente au détail a révélé la présence de sildénafil Mountain Convenience 30, chemin Rymal E, Hamilton, Ontario Produit saisi au

point de vente au détail Rhino 11 Extreme 500K L'analyse d'un produit ayant un emballage similaire saisi dans un autre point de vente au détail a révélé la présence de tadalafil Mountain Convenience 30, chemin Rymal E, Hamilton, Ontario Produit saisi au

point de vente au détail Rhino 69 Honey (red) L'analyse d'un produit ayant un emballage similaire saisi dans un autre point de vente au détail a révélé la présence de sildénafil et de tadalafil Mountain Convenience 30, chemin Rymal E, Hamilton, Ontario Produit saisi au

point de vente au détail Rhino Rush 500 Trio 1000K L'analyse du produit par Santé Canada a révélé la présence de sildénafil Newmarket Smoke Shop 16635, rue Yonge, unité 18, Newmarket, Ontario Produit saisi au

point de vente au détail Backwoods Honey L'analyse du produit par Santé Canada a révélé la présence de tadalafil Paradise Market 1160, chemin Upper Paradise, Hamilton, Ontario Produit saisi au

point de vente au détail Bang Maximum Power L'analyse d'un produit ayant un emballage similaire saisi dans un autre point de vente au détail a révélé la présence de sildénafil Paradise Market 1160, chemin Upper Paradise, Hamilton, Ontario Produit saisi au

point de vente au détail Black Bull Extreme L'analyse d'un produit ayant un emballage similaire saisi dans un autre point de vente au détail a révélé la présence de sildénafil et de tadalafil Paradise Market 1160, chemin Upper Paradise, Hamilton, Ontario Produit saisi au

point de vente au détail Black Horse Vital Honey L'analyse d'un produit ayant un emballage similaire saisi dans un autre point de vente au détail a révélé la présence de sildénafil Paradise Market 1160, chemin Upper Paradise, Hamilton, Ontario Produit saisi au

point de vente au détail Black Stallion 150000 L'analyse du produit par Santé Canada a révélé la présence de tadalafil Paradise Market 1160, chemin Upper Paradise, Hamilton, Ontario Produit saisi au

point de vente au détail Etumax Royal Honey L'analyse d'un produit ayant un emballage similaire saisi dans un autre point de vente au détail a révélé la présence de sildénafil et de tadalafil Paradise Market 1160, chemin Upper Paradise, Hamilton, Ontario Produit saisi au

point de vente au détail Ginseng 9800 Male Sexual Enhancement XXL L'analyse d'un produit ayant un emballage similaire saisi dans un autre point de vente au détail a révélé la présence de tadalafil Paradise Market 1160, chemin Upper Paradise, Hamilton, Ontario Produit saisi au

point de vente au détail Gold Rhino Extreme 750K L'analyse du produit par Santé Canada a révélé la présence de sildénafil, de tadalafil et d'acétaminophène Paradise Market 1160, chemin Upper Paradise, Hamilton, Ontario Produit saisi au

point de vente au détail Krazzy Rhino 750K L'analyse du produit par Santé Canada a révélé la présence de sildénafil, de tadalafil et d'acétaminophène Paradise Market 1160, chemin Upper Paradise, Hamilton, Ontario Produit saisi au

point de vente au détail Magnum XXL 500K (blue packaging) L'analyse d'un produit ayant un emballage similaire saisi dans un autre point de vente au détail a révélé la présence de lévodopa et de prastérone Paradise Market 1160, chemin Upper Paradise, Hamilton, Ontario Produit saisi au

point de vente au détail Pink Pussycat (bottle) L'analyse du produit par Santé Canada a révélé la présence de sildénafil et d'acétaminophène Paradise Market 1160, chemin Upper Paradise, Hamilton, Ontario Produit saisi au

point de vente au détail Pink Pussycat Honey L'analyse d'un produit ayant un emballage similaire saisi dans un autre point de vente au détail a révélé la présence de sildénafil et de tadalafil Paradise Market 1160, chemin Upper Paradise, Hamilton, Ontario Produit saisi au

point de vente au détail Platinum 10K L'analyse du produit par Santé Canada a révélé la présence de sildénafil et de tadalafil Paradise Market 1160, chemin Upper Paradise, Hamilton, Ontario Produit saisi au

point de vente au détail Platinum Rhino 500K L'analyse du produit par Santé Canada a révélé la présence de sildénafil, de tadalafil et d'acétaminophène Paradise Market 1160, chemin Upper Paradise, Hamilton, Ontario Produit saisi au

point de vente au détail Rhino 11 Honey L'analyse du produit par Santé Canada a révélé la présence de sildénafil et de tadalafil Paradise Market 1160, chemin Upper Paradise, Hamilton, Ontario Produit saisi au

point de vente au détail Rhino 25 Honey L'analyse d'un produit ayant un emballage similaire saisi dans un autre point de vente au détail a révélé la présence de sildénafil et de tadalafil Paradise Market 1160, chemin Upper Paradise, Hamilton, Ontario Produit saisi au

point de vente au détail Rhino 25 Titanium 500K L'analyse d'un produit ayant un emballage similaire saisi dans un autre point de vente au détail a révélé la présence de sildénafil et de tadalafil Paradise Market 1160, chemin Upper Paradise, Hamilton, Ontario Produit saisi au

point de vente au détail Rhino 69 6000K L'analyse d'un produit ayant un emballage similaire saisi dans un autre point de vente au détail a révélé la présence de sildénafil Paradise Market 1160, chemin Upper Paradise, Hamilton, Ontario Produit saisi au

point de vente au détail Rhino 69 7000K L'analyse d'un produit ayant un emballage similaire saisi dans un autre point de vente au détail a révélé la présence de sildénafil Paradise Market 1160, chemin Upper Paradise, Hamilton, Ontario Produit saisi au

point de vente au détail Rhino 69 Honey (red) L'analyse du produit par Santé Canada a révélé la présence de sildénafil et de tadalafil Paradise Market 1160, chemin Upper Paradise, Hamilton, Ontario Produit saisi au

point de vente au détail Rhino 69 Honey (yellow) L'analyse d'un produit ayant un emballage similaire saisi dans un autre point de vente au détail a révélé la présence de sildénafil et de tadalafil Paradise Market 1160, chemin Upper Paradise, Hamilton, Ontario Produit saisi au

point de vente au détail Rhino 7 Platinum 5000 L'analyse d'un produit ayant un emballage similaire saisi dans un autre point de vente au détail a révélé la présence de sildénafil Paradise Market 1160, chemin Upper Paradise, Hamilton, Ontario Produit saisi au

point de vente au détail Royal Honey VIP L'analyse d'un produit ayant un emballage similaire saisi dans un autre point de vente au détail a révélé la présence de sildénafil Paradise Market 1160, chemin Upper Paradise, Hamilton, Ontario Produit saisi au

point de vente au détail Royal Honey VIP (bottle) L'analyse du produit par Santé Canada a révélé la présence de sildénafil et d'acétaminophène Paradise Market 1160, chemin Upper Paradise, Hamilton, Ontario Produit saisi au

point de vente au détail Sex on the Beach Honey L'analyse du produit par Santé Canada a révélé la présence de tadalafil Paradise Market 1160, chemin Upper Paradise, Hamilton, Ontario Produit saisi au

point de vente au détail Spanish Fly Honey L'analyse du produit par Santé Canada a révélé la présence de sildénafil et de tadalafil Paradise Market 1160, chemin Upper Paradise, Hamilton, Ontario Produit saisi au

point de vente au détail Leopard Miracle Honey L'analyse du produit par Santé Canada a révélé la présence de sildénafil Payless Convenience 146, avenue Kenilworth N, Hamilton, Ontario Produit saisi au

point de vente au détail Lucky Guy 750K L'analyse du produit par Santé Canada a révélé la présence de sildénafil, de tadalafil et d'acétaminophène Payless Convenience 146, avenue Kenilworth N, Hamilton, Ontario Produit saisi au

point de vente au détail Sex on the Beach Honey L'analyse du produit par Santé Canada a révélé la présence de tadalafil Payless Convenience 146, avenue Kenilworth N, Hamilton, Ontario Produit saisi au

point de vente au détail Black Bull 10000K L'analyse du produit par Santé Canada a révélé la présence de sildénafil et d'acétaminophène RS Convenience 4U 2169, avenue Lawrence E, Toronto, Ontario Produit saisi au

point de vente au détail Blue Rhino 5000K L'analyse du produit par Santé Canada a révélé la présence de sildénafil S.K. Variety Store 100, White Oaks Ct, Whitby, Ontario Produit saisi au

point de vente au détail Rhino 69 250K L'analyse du produit par Santé Canada a révélé la présence de sildénafil Sutton Smoke and Convenience 20887, chemin Dalton, unité 14, Sutton West, Ontario Produit saisi au

point de vente au détail Rhino 11 Honey L'analyse du produit par Santé Canada a révélé la présence de sildénafil et de tadalafil Time Convenience 55, rue Sherbourne, Toronto, Ontario Produit saisi au

point de vente au détail Rhino 69 6000K Double Shot L'analyse du produit par Santé Canada a révélé la présence de sildénafil et d'acétaminophène Time Convenience 55, rue Sherbourne, Toronto, Ontario Produit saisi au

point de vente au détail Rhino X L'analyse du produit par Santé Canada a révélé la présence de tadalafil et de caféine Time Convenience 55, rue Sherbourne, Toronto, Ontario Produit saisi au

point de vente au détail Magnum XXL 1000K L'analyse du produit par Santé Canada a révélé la présence de sildénafil Xpress Convenience 8917, chemin The Gore, unité 1, Brampton, Ontario Produit saisi au

point de vente au détail The Green Giant L'analyse du produit par Santé Canada a révélé la présence de sildénafil et de tadalafil Ciné XXX Tra 143 Boul. Fiset,

Sorel-Tracy, QC Produit saisi au

point de vente au détail Rock Candy Sexual supplement: Cotton Candy L'analyse du produit par Santé Canada a révélé la présence de sildénafil Smoosh 1290, Trans Canada Way SE, suite 103, Medicine Hat, Alberta Produit saisi au

point de vente au détail Sensuva ON - Libido L'emballage du produit indique la présence de DHEA Smoosh 1290, Trans Canada Way SE, suite 103, Medicine Hat, Alberta Produit saisi au

point de vente au détail Sensuva ON - Sex Drive for Him L'emballage du produit indique la présence de DHEA Smoosh 1290, Trans Canada Way SE, suite 103, Medicine Hat, Alberta Produit saisi au

point de vente au détail Kangaroo Violet L'analyse du produit par Santé Canada a révélé la présence de sildénafil Sexxxy Kitty 235, 13 St N, Lethbridge, Alberta Produit saisi au

point de vente au détail Produit de santé non homologué utilisé pour le traitement d'affections cutanées Acnesol Cream L'emballage du produit indique la présence de trétinoïne Waange2020 Fashion 510, avenue Sargent, unité 3, Winnipeg, Manitoba Produit saisi au

point de vente au détail Defacto Cream L'emballage du produit indique la présence de kétoconazole, de propionate de clobétasol et sulfate de néomycine Waange2020 Fashion 510, avenue Sargent, unité 3, Winnipeg, Manitoba Produit saisi au

point de vente au détail DHIIN DHIIN Cream Fast Action L'emballage du produit indique la présence de propionate de clobétasol Waange2020 Fashion 510, avenue Sargent, unité 3, Winnipeg, Manitoba Produit saisi au

point de vente au détail La Dakaroise Cream Orange L'emballage du produit indique la présence de propionate de clobétasol Waange2020 Fashion 510, avenue Sargent, unité 3, Winnipeg, Manitoba Produit saisi au

SOURCE Santé Canada (SC)

Renseignements aux médias : Santé Canada, (613) 957-2983, [email protected]; Renseignements au public : (613) 957-2991, 1-866 225-0709, [email protected]