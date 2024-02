Produits : Insecticides non homologués, comme « Sniper 1000 EC DDVP », « Lava 100% EC » et « NOPEST ». Ces produits contiennent du dichlorvos, un insecticide, à des concentrations qui posent un risque important pour la santé humaine.

Problème : Risque chimique / Sécurité des produits / Produits non autorisés

Ce qu'il faut faire : Ne pas acheter, importer, vendre ou utiliser ces produits.

Public visé : Grand public / Industrie (Importateur / Détail / Entrepôt)

Problème

Santé Canada avise la population que les insecticides non homologués à base de dichlorvos, tels que « Sniper 1000 EC DDVP », « Lava 100% EC » et « NOPEST », ne sont pas autorisés au Canada. Ces produits contiennent du dichlorvos, également connu sous le nom de DDVP, à des concentrations qui posent un risque important pour la santé humaine.

Toute personne qui voit ces produits annoncés sur les réseaux sociaux doit savoir qu'ils ne sont pas autorisés par Santé Canada et qu'ils ne doivent ni être achetés ni être utilisés.

Les symptômes d'une exposition à la substance chimique contenue dans ces produits peuvent inclure, entre autres, des sueurs, des nausées, des vertiges et des maux de tête, qui peuvent évoluer vers des faiblesses, des vomissements, des diarrhées, des tremblements, etc. Des symptômes graves tels que des convulsions ou une perte de conscience sont également possibles.

La Loi sur les produits antiparasitaires (LPA) interdit de posséder, d'importer, de vendre ou d'utiliser des insecticides non autorisés au Canada.

Ce qu'il faut faire

N'achetez pas, n'importez pas, ne vendez pas et n'utilisez pas ces produits.

Si vous avez l'un de ces produits, débarrassez-vous-en en toute sécurité, conformément aux directives provinciales ou municipales relatives à l'élimination des déchets dangereux.

N'achetez que des insecticides qui ont été homologués par Santé Canada et dont le numéro d'homologation au titre de la LPA figure sur l'étiquette du produit. Ce code comporte jusqu'à cinq chiffres, par exemple : Numéro d'homologation 12345 Loi sur les produits antiparasitaires . Pour savoir si un produit est homologué, veuillez consulter la base de données de l'information sur les produits antiparasitaires. Lisez et suivez toutes les consignes figurant sur l'étiquette du produit.

et dont le numéro d'homologation au titre de la LPA figure sur l'étiquette du produit. Ce code comporte jusqu'à cinq chiffres, par exemple : Numéro d'homologation 12345 . Pour savoir si un produit est homologué, veuillez consulter la base de données de l'information sur les produits antiparasitaires. Lisez et suivez toutes les consignes figurant sur l'étiquette du produit. Vous êtes invités à signaler les produits non conformes, dont les insecticides non homologués à base de dichlorvos, offerts sur le marché à Santé Canada en communiquant avec le Programme de la conformité des pesticides ( [email protected] ).

en communiquant avec le Programme de la conformité des pesticides ( ). Si vous présentez un effet secondaire ou une blessure que vous pensez être liés à ce produit, communiquez avec votre médecin ou le centre antipoison de votre province.

Renseignements supplémentaires

Mesures prises

Santé Canada informe la population de l'existence de ces produits non homologués et lui rappelle de n'acheter et de n'utiliser que des insecticides homologués. Le Ministère procède régulièrement à des inspections afin de retirer du marché les produits non homologués et continue de surveiller les médias sociaux et les marchés en ligne. Il dispose d'un certain nombre d'outils d'application de la loi pour lutter contre les produits non conformes, notamment le refus d'importation, l'émission d'ordres d'élimination, la saisie ou la retenue de produits et l'imposition de sanctions pécuniaires.

Type d'avis ou de rappel : Avis public

Catégorie : Produits spécialisés

Publié par : Santé Canada

Also available in English

SOURCE Santé Canada (SC)

Renseignements: Renseignements aux médias : Santé Canada, 613-957-2983, [email protected] ; Renseignements au public : 613-957-2991, 1-866-225-0709