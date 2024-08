OTTAWA, ON, le 7 août 2024 /CNW/ -

Produit : les melons

Le problème : Les melons sont susceptibles d'être contaminés par des bactéries

Ce qu'il faut faire : Consultez notre guide Conseils de salubrité pour les melons pour assurer votre sécurité et celle de votre famille.

Public visé : grand public

Le problème

La saison des melons bat son plein et Santé Canada rappelle aux gens de prêter attention à la salubrité des aliments lorsqu'ils manipulent des melons.

Les melons, comme le cantaloup, la pastèque et le miellat, sont des fruits qui appartiennent à la famille des courges et qui poussent près du sol. Une caractéristique que partagent tous les melons est une peau ou une écorce dure qui entoure un centre charnu.

Naturellement, les melons ne contiennent pas de bactéries susceptibles de vous rendre malade. Cependant, comme les melons poussent près du sol, leur écorce peut devenir contaminée.

Suivez toujours les bonnes pratiques de salubrité alimentaire lorsque vous manipulez, lavez, préparez et conservez les melons ; vous profiterez ainsi de leurs bienfaits pour la santé et vous éviterez les contaminations alimentaires, pour vous et votre famille.

Ce que vous devez faire

Lorsque vous manipulez des melons, suivez notre guide Conseils de salubrité pour les melons, qui recommande notamment : Choisir des melons qui sont fermes et évitez ceux qui sont meurtris ou endommagés. Les melons peuvent être contaminés par les parties meurtries ou abîmées de l'écorce ou de la peau dure. Certains melons peuvent avoir des taches sur un côté. C'est habituellement à cet endroit que le melon reposait sur le sol pendant sa croissance. Vous pouvez choisir ce melon en toute sécurité. Si vous achetez des melons précoupés, assurez-vous qu'ils soient réfrigérés. Lavez-vous les mains à fond avec de l'eau chaude et du savon pendant au moins 20 secondes, avant et après avoir manipulé des melons. Les bactéries présentes dans l'écorce peuvent se transporter dans la chair du melon si vous le coupez avant de le laver. Avant de couper le melon, lavez-le à grande eau, puis frottez-en bien toute la surface à l'eau chaude à l'aide d'une brosse pour les fruits et légumes propre. Les melons entiers ou non coupés peuvent être réfrigérés jusqu'à 15 jours, selon leur maturité, leur variété et leurs conditions de croissance. Les melons coupés devraient être réfrigérés sans tarder et conservés au réfrigérateur jusqu'à quatre jours. Jetez tout melon coupé qui a été laissé à la température ambiante pendant plus de deux heures.



Pour plus de détails :

Renseignements aux médias : Santé Canada, 613-957-2983