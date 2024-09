OTTAWA, ON, le 13 sept. 2024 /CNW/ -

Résumé

Le produit : Refresh Lacri-Lube, tube de 3,5 g

: Refresh Lacri-Lube, tube de 3,5 g Le problème : produit sur la santé -- contamination

: produit sur la santé -- contamination Ce que vous devez faire : N'utilisez pas le produit concerné. Consultez un médecin si vous avez employé ce produit et que vous présentez des signes d'infection comme des douleurs et des écoulements oculaires, de la fièvre, ou une pression au niveau du visage. Consultez un professionnel de la santé si vous avez utilisé ce produit et que vous avez des préoccupations en matière de santé.

Produits visés

Produit DIN Lots Date de péremption Refresh Lacri-Lube, tube de 3,5 g 00210889 397281 399002 399923 409826 04-2026 06-2026 04-2026 05-2027

Le problème

AbbVie Corporation of Canada rappelle tous les lots de l'onguent ophtalmique Refresh Lacri-Lube, car certains tubes sont susceptibles de fuir, ce qui pourrait entraîner une contamination par des bactéries et d'autres microbes, ainsi qu'un risque d'infection. Les personnes âgées et celles dont le système immunitaire est affaibli sont davantage exposées à ce risque.

Refresh Lacri-Lube est un lubrifiant oculaire stérile sans ordonnance servant à soulager temporairement les sensations de brûlure, d'irritation et d'inconfort attribuables à la sècheresse oculaire ou à l'exposition au vent ou au soleil. Certains tubes du produit concerné s'écoulent par le bas en raison d'une ouverture dans le joint d'étanchéité.

Le risque d'une infection grave liée à un onguent ophtalmique contaminé est relativement faible pour les personnes en bonne santé et toute infection peut se résorber d'elle-même. Si l'infection persiste, elle peut souvent être traitée à l'aide d'antibiotiques topiques. Dans de rares cas, les infections oculaires peuvent entraîner des conséquences graves, notamment une perte de vision et des infections systémiques. Ce risque est plus important chez les personnes plus vulnérables à l'infection. Parmi les signes d'infection, on peut citer des douleurs oculaires, des changements dans la vision, une sensibilité à la lumière, une rougeur de l'œil, un écoulement excessif et des pupilles anormales. D'autres symptômes comme la fièvre, une douleur ou une pression au niveau du visage sont également possibles.

Santé Canada surveille le rappel de l'entreprise et la mise en œuvre de toutes les mesures correctives et de prévention. Le ministère informera le public si de nouveaux risques pour la santé sont établis.

Ce que vous devez faire

N'utilisez pas le produit concerné. Rapportez-le à votre pharmacie pour qu'il soit éliminé de manière appropriée.

Consultez un médecin si vous avez employé ce produit et que vous présentez des signes d'infection comme des douleurs et des écoulements oculaires, de la fièvre, ou une pression au niveau du visage.

Consultez un professionnel de la santé si vous avez utilisé ce produit et que vous avez des préoccupations en matière de santé.

Communiquez avec AbbVie Corporation of Canada au 1-888-704-8270 ou par courriel à [email protected] si vous avez des questions au sujet du rappel.

au 1-888-704-8270 ou par courriel à si vous avez des questions au sujet du rappel. Signalez à Santé Canada tout effet secondaire lié au produit de santé ou toute plainte à ce sujet.

SOURCE Santé Canada (SC)

Renseignements aux médias: Santé Canada, 613-957-2983, [email protected]; Renseignements au public: (613) 957-2991, 1-866-225-0709, [email protected]